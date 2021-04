Kuluneen vuoden aikana ravintolayrittäjät ovat kehitelleet uusia tapoja palvellakseen asiakkaitaan.

Ruoka- ja ravintolamedia Toptaste kysyi lukijoiltaan, mistä löytyy Suomen kekseliäin take away -idea. Ravintola-ala on ollut koronapandemian takia ahdingossa pitkään, ja tilanne on vaatinut uudenlaisten konseptien keksimistä.

Poimimme vastauksista kertovasta tiedotteesta esimerkkejä.

Tähtikokin ruokakassi

Tähtikokin ruokakassi on Michelin-tähdellä palkitun ravintola Demo:n ja Tommi Tuomisen suunnittelema take away -annos. Kassi pitää sisällään keittiön esivalmistelemat raaka-aineet, helposti seurattavat ohjeet, jotka saa videolla ja kirjallisena. Esivalmistelut on hoidettu niin pitkälle kuin mahdollista siten, että asiakkaalle jää annosten eri osien lämmitys, yhdistely ja viimeistely, sekä asettelu lautasille, palvelun tiedotteessa kerrotaan.

– Koronan aiheuttamat rajoitukset pakottivat ravintolamme henkilökunnan luomaan konseptin, jolla pystyimme pitämään porukan töissä.

Vuoden verran toiminnassa olleesta konseptista on tullut suosittu ja se jatkuu.

– Vastaanotto on ollut huikeaa, ja nyt ensimmäiseltä vuodelta saatujen kokemusten innoittamina jatkamme Tähtikokin Ruokakassin kehittämistä ja myös laajentamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, Tommi Tuominen kertoo keskiviikkona julkaistussa tiedotteessa.

Palvelu on ollut aiemmin käytössä vain Helsingissä. Uudet noutopisteet ovat Lahdessa ja Järvenpäässä.

Kotiruokaa opiskelijoille

Semma on Jyväskylässä toimiva ravintolaketju, joka tarjoilee ruokansa opiskelijoita ajatellen. Palvelu toimittaa kotiruokaa lounasaikoina ennalta sovittuihin osoitteisiin. Semman Facebook-sivuilla kerrotaan myös kokkikouluista, joita on järjestetty livelähetyksinä esimerkiksi Facebookissa.

Teeleidin Tee-taxi

Jyväskylässä toimiva Tee-taxi kuljettaa kotiovelle myymälän tuotteita sekä kuppi- ja porkkanakakkuja. Kuljetuspalvelu on toimittanut tilausten yhteydessä myös villasukkalankapaketteja.

Hodarifillari

Helsinkiläinen Hodarifillari toimitti ennen pandemiaa juhliin ja yritystilaisuuksiin kojuja, joissa valmistettiin premium-hodareita.

Pandemian aikana yritys on kehitellyt Hodariboksin, jonka voi tilata etätilaisuuksiin osallistuville eri osoitteisiin. Palvelu on toimittanut lisäksi yritysten tilaamia virkistysbokseja, jotka ovat voineet sisältää esimerkiksi vitamiineja, suklaata ja teetä.

Valkoinen Puu

Valkoinen Puu on Tampereella, Jyväskylässä, Kauhajoella sekä Seinäjoella toimiva kahvila. Kahvilan verkkokaupasta voi tilata kakkuja kotiinkuljetuksella. Kerroimme yrityksen ja sen perustajapariskunnan tarinasta maaliskuussa.

Ruokaboksi

Ruokaboksi on palvelu, joka toimittaa viikoittain lähetyksen, jossa on 3–4 arkiruokareseptiä sekä tarvikkeet niiden valmistamiseen.

Toptasten listalla oli myös Kotipizza sekä Wolt. Wolt on kuljettanut koteihin ravintolaruoan lisäksi myös muidenkin yritysten tuotteita.­

Illallinen hotellihuoneeseen

Kekseliäimpien take away -annosten listalle nousi lisäksi Helsingissä sijaitseva Scandic hotelli Marski, jossa aamiaisen sekä illallisannokset on saanut tilattua huoneeseen nautittavaksi.

Hotelli täynnä yksityisiä ravintolahuoneita

Toptasten listan ulkopuoleltakin löytyy erilaisia ratkaisuja, jotka ovat mahdollistaneet ravintoloiden toiminnan jatkumista.

Esimerkiksi Helsingissä sijaitsevan Ravintola Ultiman Henri Alén ja Hotel Havenin johtaja Mika Makkonen saivat idean muuttaa 20 luksushotellihuonetta yksityisiksi ruokailutiloiksi.

Ultiman keittiöstä on suora yhteys hotellin kerroksiin. Kokit kokkaavat tilaukset ravintolan keittiössä ja tarjoilijat hoitavat tarjoilun suoraan huoneisiin.

– Pääsiäisviikolle päätimme Henrin kanssa tätä kokeilla ja kysyntä räjähti käsiin, kun viesti ideasta lähti maailmalle. Onhan se hienoa, että pystymme tarjoamaan ainutlaatuisen kokemuksen ruokailuhetkeen perheille, pariskunnille kuin ystäville myös haastavissa olosuhteissa, Makkonen kertoi maaliskuussa.

Ravintolaruokaa on voinut hakea sulun aikana myös marketeista. Esimerkiksi joissakin K-ryhmän kaupoissa on ollut myytävänä eri ravintoloiden annoksia.

Myös esimerkiksi Naantalin kylpylä tiedotti aloittaneensa ruokakuljetuksen, jossa kolmen ruokalajin illallispaketin tilannut saa ruokien lisäksi kattaukseen tarvittavat astiat lautasista viinilaseihin. Tiskit voi palauttaa itse tai ne voidaan noutaa.

Täyssulku päättymässä, mutta tiukilla rajoituksilla

Keskiviikkona uutisoitiin, että ravintoloiden täyssulku on päättymässä 18. huhtikuuta, mutta aiempaa tiukemmilla rajoituksilla. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti tänään torstaina, että ravintolat voidaan avata asiakkaille kaikkialla Suomessa maanantaina 19. huhtikuuta. Niiden on noudatettava rajoituksia.

STT kertoi tiistaina, että parhaillaan valmistelussa on asetus uusista, täyssulkua edeltäneistä rajoituksista, jotka voidaan ottaa käyttöön niillä alueilla, joilla tautitilanne on vaikein. Kerroimme keskiviikkona, että pahimmilla korona-alueilla anniskeluravintolat saisivat olla auki iltakuuteen ja ruokaravintolat vain iltaseitsemään.

Sosiaali- ja terveysministeriö viestii ravintoloiden toiminnan rajoituksista perjantaina.

Ravintolat ovat tälläkin hetkellä auki kuudessa maakunnassa: Ahvenanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla.