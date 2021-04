Nyt on maukas suolainen pannari! Fetapaloissa on sen salaisuus

Uunissa paahtuneet fetasattumat tekevät pinaattipannarista superhyvän.

Monella nuorella etäkoulu jatkuu edelleen ja arkeen tarvitaan helppoja ruokaideoita. Yksi kokeilemisen arvoinen ruoka on pinaattipannari, joka maistuu kaikille pinaattilettujen ystäville.

Taikina on helppo valmistaa. Pakastepinaatti vain sulatetaan kulhossa ja joukkoon sekoitetaan muut ainekset. Jos on aikaa, taikinan kannattaa antaa turvota hetki. Sitten se on valmis paistettavaksi.

Kun leivinpaperin päälle pellille laittaa nokareen voita ja antaa ruskistua ennen taikinan lisäämistä, pannarin pohja paistuu herkulliseksi.

Piste iin päälle ovat taikinan päälle lisätyt fetanokareet, jotka paahtuvat uunissa ihaniksi sattumiksi.

