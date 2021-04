Kari Aihinen muistuttaa tärkeästä vaiheesta lihoja grillatessa – yksi sääntö menee suoraan ”älä koskaan” -osastoon

Jos hankkii lihaa grillaamiseen, sitä kannattaa käsitellä niin, että raaka-aineesta saa parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Grillikausi on jälleen alkamassa ja ensimmäinen tärkeä homma on grillin puhdistaminen.

– Grillaamisessa on erityisen tärkeää se, että grilli on puhdas. Ruoka ei tartu grilliin kiinni, jos se on puhdas ja tarpeeksi kuuma, Kari Aihinen painotti HKScanin etänä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.

Kääri folioon grillaamisen jälkeen

Kari Aihinen kertoi lisäksi tärkeästä vaiheesta lihojen grillaamisessa. Sitä ei kannata ohittaa, jos haluaa saada ostamistaan lihoista parhaan mahdollisen lopputuloksen.

– Älä koskaan syö lihaa suoraan grillistä. Anna lihan aina vetäytyä. Hyvä tapa on kääriä liha folioon ja antaa sen vetäytyä lihan koosta riippuen muutamasta minuutista aina kymmeneen minuuttiin.

Lihatalon sivuilla kerrotaan, että kun esimerkiksi possunfileen antaa vetäytyä grillaamisen jälkeen foliossa 15–20 minuuttia, lihasnesteet ”rauhoittuvat” lihan sisällä ja lämpötila tasaantuu.

Näin lihasta ei irtoa nestettä leikattaessa ja se pysyy mehukkaana.

Folionyyttiä ei tarvitse kääriä kovin tiukaksi, jotta höyryt pääsevät ulos.

Grillaamisen perusohjeet

Kuten joulukinkun paistamisessa, sisälämpömittari on hyvä väline myös lihoja grillatessa. Sillä varmistetaan haluttu kypsyys.

Ota grillattava liha huoneenlämpöön hyvissä ajoin ennen grillaamista.

Grillaa lihan pinnat kuumassa grillissä kiinni ja kypsennä matalassa lämmössä haluttuun lämpötilaan.

Isompiin ja luullisiin lihoihin sopii myös käänteinen ruskistaminen: kypsennä liha miedossa lämmössä grillissä, uunissa tai sous vide -laitteella ja grillaa tämän jälkeen kuumassa grillissä herkullinen ruskistunut pinta.

Anna lihan vetäytyä grillaamisen jälkeen. Lihan sisälämpötila nousee vielä vetäytymisen aikana.

– Grillaaminen on grillaamista, hauduttaminen on hauduttamista. Anna grillin kuumentua aina ihan kuumaksi, ennen kuin aloitat grillaamisen. Grillaa aina kuumalla grillillä, Aihinen muistuttaa.

Lähde: HKScan