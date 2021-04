Karkkihyllyjen uutuuksissa on suklaalevy, jota on ”toivottu jo vuosia” ja karkkipussi, joka on lajissaan maailman ensimmäinen

Kesäksi on tarjolla rutkasti uusia mässyjä.

Karkkihyllyiltä löytyy pian taas uutta testattavaa. Kokosimme Fazerin ja Cloettan uusia makeisia, jotka tulevat kauppoihin touko- ja kesäkuussa.

Muun muassa Pandan uutuuksista kerroimme alkuvuoden uutuuksista kertovassa koosteessa.

Tutti Frutti täyttää sata

Fazer kertoo tiedotteessaan, että Tutti Frutti täyttää 100 vuotta. Sen kunniaksi kauppoihin tulee uutuusmaku, Sunny Fruits. 325 gramman pussissa on hieman kirpeitä, hedelmä- ja marjamakuja. Karkkien makuina on omenaa, karviaismarjaa, persikkaa, vadelmaa, appelsiinia, päärynää, sitruunaa ja mansikkaa. Tuote on vegaaninen.

Kauppoihin tulee myös vegaaninen, hedelmäistä täytelakritsia sisältävä Tutti Frutti Filled Liquorice. Karkit ovat pienemmissä 120 gramman pusseissa.

Lisäksi Fazerin tämän kesän makeisissa on tuote, joka tulee tauon jälkeen uudelleen tuotantoon. Karl Fazer Tutti Frutti 200 g -suklaalevy palaa valikoimiin kesäksi. Se on myynnissä toukokuusta syyskuuhun.

Uusi Ässä All Stars on peräti 500 gramman jättipussi. Se sisältää Ässä Chocon suklaakarkeja, salmiakki- ja hedelmäkarkkeja, Ässä Ruuvit sekä Missä X -kirpeitä hedelmäkarkeja. Toinen isompi uutuuspussi on Remix Summer Carnival (500 g). Kesäkuussa kauppoihin tulevan karkkipussin makuina ovat mansikka-omena, mansikka-toffee, kiivi, kirsikka, Jaffa, cola, ananas, mango, lakritsi ja suklaa.

Pitkään toivottu suklaalevy

Uusi suklaalevy on Karl Fazer Vadelmajogurtti, jota on aiemmin ollut konvehteina ja patukkana. Fazer kertoo, että tuotetta on toivottu levyksi jo vuosia. Se kuuluu pienempien 121 gramman suklaalevyjen sarjaan.

Geisha Crunchy on 50 gramman patukka. Uusi suklaapatukka sisältää kahta erilaista hasselpähkinänougat-täytettä sekä riisimuroja.

Uutuksissa on vielä Karl Fazer Thins Hasselpähkinä Suolacrisp. Tuote sisältää ohuita suklaalastuja.

Tuotekehittely kesti kaksi vuotta

Cloettan kesäuutuksissa on myös uusia makuja klassikkokarkeista. Cloetta kertoo, että uutta Aakkoset-makua on toivottu.

Toukokuussa kauppoihin tulevat Aakkoset Aito & Hedelmäinen -karkit sisältävät 50 prosenttia hedelmää. Tiedotteen mukaan niiden tuotekehitys kesti noin kaksi vuotta.

”Se on maailman ensimmäinen makeinen, jonka hedelmäpitoisuus on näin korkea”, tiedotteessa kerrotaan.

Karkit ovat vegaanisia ja gluteenittomia. Makeisissa on käytetty värjäävinä elintarvikkeina muun muassa mustaporkkana-, bataatti, omena, porkkana- ja mustaviinimarjatiivistettä. Väriaineina on kurkumiinia ja paprikauutetta.

Sarjassa on kahta erilaista 230 gramman painoista pussia, Aakkoset Aito & Hedelmäinen Puutarha ja Aakkoset Aito & Hedelmäinen Tropiikki.

Cloettan uusissa kesäkarkeissa on lisäksi TV Mix salmiakki. 280 gramman painoisessa pussissa on salmiakkiliitua, suolaisia viinikumeja, salmiakkitassuja, duo-viinikumeja ja salmiakkiviiksiä.

Pastilliosastolla uutta ovat Mynthon Zipmint Viileä greippi -pastillit. Jenkki Enjoy Sweet liquorice (70 g) ja Jenkki Enjoy Caramel mint (70 g) ovat purkkahyllyn tulokkaita.

Kuvat: Valmistajat