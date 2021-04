Sofia Laurellin perustama yritys vie terveellistä lastenruokakulttuuria Yhdysvaltoihin.

Kun suomalainen Sofia Laurell muutti New Yorkiin vuonna 2010, halusi hän viedä suomalaista, lasten hyvinvointiin liittyvää osaamista uuteen kotimaahansa.

Aluksi mielessä oli suomalaisen äitiyspakkauksen tuominen Yhdysvaltoihin. Sofian tutustuttua nykyiseen yhtiökumppaniin Betsy Foreen loksahtivat palaset kohdalleen. Tammikuussa 2020 syntyi puhdasta ja ravitsevaa sormiruokaa vauvoille ja taaperoille valmistava Tiny Organics.

Pyörät lähtivät pyörimään vauhdilla. Ennen kuin kaksikko huomasikaan, oli Tiny Organics valittu mukaan Michelle Obaman nimeä kantavaan Partnership For A Healthier America -organisaatioon.

Missiona tutustuttaa lapset kasviksiin

Organisaation tarkoitus on muuttaa amerikkalaisten ruokailutottumuksia terveellisempään suuntaan ja tutustuttaa lapset vihanneksiin jo varhaisessa vaiheessa, jotta lapsista kasvaisi terveellisesti ja ennakkoluulottomasti syöviä nuoria ja aikuisia.

– Se on meidän missiomme myös. Tutustutamme lapsia kasviksiin sormiruokailun avulla, Laurell sanoo.

Hän kertoo, että tutkimusten mukaan vain kymmenen prosenttia amerikkalaisista lapsista saa suositellun määrän vihanneksia päivittäin.

Tapaaminen suunnitteilla

Tapaamisiin Michelle Obaman kanssa ei Sofia Laurell vielä ole päässyt, sillä suureksi pettymykseksi viime keväälle uumoiltu kohtaaminen peruuntui koronapandemian vuoksi.

Hänellä on kuitenkin selvät suunnitelmat sen suhteen, mistä aikoo Obaman kanssa keskustella.

– Michelle Obaman tapaaminen on yksi suurimmista unelmistani. Hän on avoin ja inspiroiva henkilö. Lisäksi hän on hieno esimerkki henkilöstä, joka käyttää äänitorveaan tärkeiden asioiden puolesta.

Michelle Obama saa kuulla Laurellilta myös tämän kotimaasta.

– Aion kertoa hänelle suomalaisesta äitiyspakkauksesta, suomalaisesta lasten ruoasta ja koululounaista sekä siitä, miten upealla tavalla Suomessa tuetaan vanhempia ja lapsiperheitä. Olen hirveän ylpeä suomalainen.

– Tietysti aion pyytää myös yhteiskuvan.

”Kuinka onnekas olen ollut...”

Suomessa lastenruokabisnes on hyvin tarkasti valvottua, mutta yllätyksekseen Laurell on saanut huomata, että Yhdysvalloissa säännökset eivät ole ihan niin tiukkoja.

Hän ymmärsi nopeasti, että yrityksellä voisi olla iso vaikutus amerikkalaisten lasten elämään ja terveyteen ruuan kautta.

– Se on ollut minulle suomalaisena yllätys, kuinka paljon tällä alalla on työtä tehtävänä.

– Monet lastenruoat täällä ovat hirveän makeita. On paljon esimerkiksi hedelmäsoseita, mutta ei kovinkaan paljon vihanneksia. Täällä suosituin vihannes on ranskanperuna.

Laurellin unelmana on viedä Yhdysvaltoihin suomalaisia ruokailutottumuksia ja lasten hyvinvointia edistäviä, terveellisiä elämäntapoja.

– Puhun paljon siitä, kuinka onnekas olen ollut, kun olen saanut syntyä Suomeen ja toivon, että voisin tuoda lisää näitä hyväksi koettuja tapoja tänne Yhdysvaltoihin.

Hän toivoo, että oman yrityksen ja muiden vastaavien, terveellisyyteen panostavien start upien innoittamana myös suuret yhdysvaltalaiset lastenruokatoimijat ovat valmiita muuttumaan.

– Toivon, että tilanne on muuttumassa, ja täällä ollaankin menossa terveellisempään suuntaan, kun kuluttajat osaavat vaatia terveellisiä vaihtoehtoja lapsilleen.

Pieniä valonpilkahduksia on jo näköpiirissä, sillä paikallinen terveysviranomainen julkaisi vastikään kaikkien aikojen ensimmäiset vauvoille ja taaperoille suunnatut ravintosuositukset.

– Tämä on minun elämäntyöni ja olen innoissani siitä, mitä kaikkea voimme vielä saada aikaan.