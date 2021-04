Eeva-Maria teki oivalluksen keittiössä ja vaatekoko pieneni useita numeroita – testasimme uskomattoman ohjeen, jolla sämpylä tai paahtoleipä valmistuu minuutissa mikrossa

Kun Eeva-Maria Lisko aloitti kevennyskuurin, hän ahdistui tarkoista ohjeista. Tästäkö minun pitäisi tehdä elämäntapa, hän pohti kiellettyjen ainesten listaa selaillessaan. Ei kiitos, hän totesi.

Eeva-Maria Lisko on käyttänyt leipäohjeen reseptiä myös pizzapohjana. Silloin hän on tuplannut ainekset.­

Ruokaharrastaja Eeva-Maria Lisko on aina pitänyt ruoanlaitosta ja kaikesta siitä, mitä yhdessä perheen ja ystävien kanssa syömiseen liittyy. Kun hän päätti karistaa kiloja, ensimmäiseksi tuli alakulo, jopa suru.

– Ikävoin etukäteen, ennen kuin olin edes luopunut mistään. Ikävöin leipää, ikävöin pastaa ja pizzaa. Ikävöin perheen yhteisiä ruokapuuhia, leipomista ja kokkaamista yhdessä pienten tyttärieni kanssa, Eeva-Maria kirjoittaa tänä vuonna ilmestyneessä kirjassaan Keveämmät kattilat (Readme).

Uusi kirja perustuu oivalluksiin arkisessa kokkaamisessa. Niiden avulla hän on onnistui painonhallinnan tavoitteissaan. Vuoden 2019 aikana vaatekoko pieneni koosta 46–48 kokoon 38–40.

”Ei kiitos pelkille salaateille”

Lisko käyttää laihduttamisen sijaan sanaa painonhallinta. Keventämisen perustana hänen tapauksessaan oli hiilihydraattien vähentäminen. Rajuihin tai ehdottomiin kuureihin ruokaa rakastava ihminen ei kuitenkaan suostu.

– Ruoan maku ja ulkonäkö ja siitä nauttiminen ovat tärkeä osa elämääni ja elämäniloa, hän sanoo.

Aluksi hiilihydraattien vähentäminen aiheutti tavallisen ruoan himon, Eeva-Maria kertoo. Nyt tilanne on toinen. Juhlapyhinä nautitaan mitä tahansa herkkuja, mutta sen jälkeen kevyempään arkiruokaan siirtyminen tuntuu erityisen mukavalta, hän kuvailee.­

Lisko kuvailee kirjassaan, kuinka ahdistavilta tietyt laihdutusohjeet kuulostivat.

Kaikki muu paitsi korvattavuustaulukossa olevat asiat olivat kiellettyjä. Miten kerta kaikkiaan masentavaa. Tästäkö minun pitäisi tehdä elämäntapa, Lisko kirjoitti.

– Ruoka ei ole vain polttoainetta. Ei kiitos pelkille salaateille ja vokkivihanneksille, hän totesi.

Liskon tärkein oivallus kotikeittiössä oli se, että arkiruokaa voi tehdä lapsiperheessä niin, ettei ”äidin omat ruoat” ole erillisiä ja alleviivatun erikoisia. Hänelle on tärkeää se, että puhe painosta ja laihduttamisesta ei ole kotona läsnä, varsinkaan ruokapöydässä.

Tavallisia arkiruokia voi yksinkertaisesti tehdä kevyemmin ilman kaikesta luopumisesta. Tämä oli yksi keskeisin havainto.

– Ryhdyin tekemään ruokaa, joka näyttää aivan samalta kuin muunkin perheen arkiruoka. Opin kiertotien, jonka avulla voin nauttia ihan tavallista ruokaa, mutta hiilihydraatteja vähentäen.

Lisko kuvailee kirjassaan, kuinka hän hoksasi, että kun hän lisäsi esimerkiksi jauheliha- tai kanakeittoon kuuluvat perunat vasta otettuaan itse siitä oman annoksensa, koko perhe söi samaa ruokaa.

– Me söimme lemppareitamme jälleen, yhdessä!

Eeva-Maria tekee pizzan kukkakaalipohjaan tai alla kuvatusta pikaleipäohjeesta.­

Ohjeita myös ”ei ketoilijoille”

Liskon kuvaama ”kiertotie” tarkoittaa sitä, että perunoiden, riisin, pastan ja vehnäjauhojen sijaan käytetään muita aineksia, joilla ruokaan saadaan makua ja täyttävyyttä, mutta aiempaa kevyemmin.

Pääraaka-aineet ovat esimerkiksi marinoimattomat broilerit, kalat ja lihat, sesongin kasvikset, kananmunat sekä maitorahka.

– Sienet, kaali, parsakaali, paprika, sellaisia aineksia, joita saa joka kaupasta.

Joissakin resepteissä on vinkit myös siitä, kuinka sama ruoka voidaan tehdä ”ei-ketoilijoille”. Kirjassa on lisäksi nuudeli- ja perunareseptejä niille perheenjäsenille, joita hiilihydraattien vähentäminen ei kosketa.

– Lapset eivät tietenkään syö vähähiilihydraattista ruokaa, mutta meidän kaikkien ruoka näyttää samalta. Kirjani ruoat voi tehdä samalla kokkauksella koko perheelle. Esimerkiksi makaronilaatikko tai pizza, joissa oma annokseni on kukkakaalipohjainen, eikä pasta- tai vehnäjauhopohjainen. Muille ne ovat ”tavallisista” aineksista tehtyjä.

Kuvissa perheen makaronilaatikot. Toinen on tehty perinteiseen tapaan, toisessa makaronien tilalla on kukkakaalia. Lisko kuvaa sitä ”mukamakaronilaatikoksi”.­

Lisko painottaa, että reseptit voivat olla avuksi tai inspiraatioksi. Niistä voi ottaa arkikäyttöön tai vaikka ainoastaan kevyempiin viikkoihin sellaisia asioita, jotka sopivat itselle. Mikään yksi ja sama ruokavalio ei toimi koskaan aivan kaikille.

– Haluan pienentää eroa tavallisen ruoan ja erikoisruoan välillä. Jokaisella pitää olla rauha olla ja syödä mitä haluaa.

Resepti testissä: Pikapaahtoleipä ja minuuttisämpylä

Kirjassa on yksi niin erikoiselta ja jopa uskomattomalta vaikuttava resepti, että sen ääreen pysähtyi tuijottamaan vähänlaisia aineksia. Se on ”minuutissa valmistuva pikapaahtoleipä”, jossa hiilihydraattimäärät jäävät pieniksi.

Eeva-Maria kertoo, että on aina rakastanut leipää, eikä halunnut jättää sille hyvästejä. Hän ei muista, mistä vuosia sitten mukaan tarttunut alkuperäinen resepti on, mutta kirjaan siitä on tehty yksinkertaistettu ohje. Minuuttipaahtoleipä kuuluu hänen lähes jokapäiväisiin resepteihinsä.

Tällä reseptillä teen nopeita leipiä aamulla, illalla, välillä myös keskellä päivää, kirjassa kuvaillaan.

– Joskus tuplaan ainekset ja saan siitä mukavan rapean pizzapohjan.

Leivän leipominen on oma taitolajinsa. Miten pikaleipäohjeen aineksista voisi saada edes leipää muistuttavan lopputuloksen?

Ohjetta oli testattava.

Viisi ainesta ja reilun minuutin kypsennys

Reseptissä on viisi ainesta. Pääosassa ovat kananmuna ja ruokalusikallinen mantelijauhoa, kuten monissa muissakin ketoleipäohjeissa. Leipänen nostatetaan leivinjauholla. Taikinaan voi lisätä esimerkiksi seesaminsiemeniä.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan ainekset sekoitetaan joko teekuppiin tai paahtoleipää tehdessä neliön muotoiseen pakasterasiaan. Teekuppi mainitaan kenties siksi, että sämpylä kypsyy tasaisemmin laakeassa kupissa, kuin korkeassa kahvikupissa.

Tämän jälkeen seosta kypsytetään mikrossa minuutin ajan.

Kokeilin molempia, sämpylää ja paahtoleipää.

Taikinan aineksia on viisi: Kananmunaa, mantelijauhoa, suolaa, leivinjauhetta ja halutessa seesaminsiemeniä tai muita vastaavia siemeniä.­

Ainekset sekoitetaan yhteen ja seosta kypsennetään mikrossa minuutin ajan täydellä teholla. Minuutin jälkeen kypsyys kannattaa testata puutikulla.­

Kypsennyksen jälkeen leipäsen rakenne on pesusienimäinen. Se irtosi rasiasta helposti kokonaisena.­

Ilman paahtamista maku ei ollut kovinkaan erikoinen.­

Leipäset paahtamisen jälkeen.­

Paahdettuna ja päällisten kanssa leipänen toimi ihan hyvin pikaisena aamupalana kahvin tai teen kanssa.­

Jos ohjetta testaa, on hyvä huomioida, että erilaiset mikrot toimivat eri tavoin. Kannattaa aloittaa minuutin kypsennyksellä, mutta omalla, jo hieman vanhemmalla mikrolla yksi minuutti ei riittänyt, vaan seos jäi hieman raa’aksi.

Minuutin jälkeen on siis hyvä testata kypsyyttä puutikulla. Omassa kokeilussani kypsensin seosta minuutin jälkeen vielä puoli minuuttia lisää.

Sekä paahtoleipä että sämpylä olivat kypsennyksen jälkeen koostumukseltaan pesusienimäisiä. Ne irtosivat helposti astioista.

Sämpylä oli pehmeä, mutta se tulee nauttia heti valmistuksen jälkeen. En usko sen toimivan enää pitkään kypsennyksen jälkeen.

Sämpylä kannattaa tehdä laakeaan teekuppiin, ei syvään kahvikuppiin.­

Kuten paahtoleipäkin, sämpylä irtosi hyvin kupista.­

Pikasämpylä kannattaa nauttia heti valmistuksen jälkeen lämpimänä. Maku ei parane ajan kanssa.­

Paahtoleipä yllätti

Paahtoleipä oli yllättävä. Se ei vielä kypsennyksen jälkeen näyttänyt tai maistunut juuri miltään, mutta kun siivut paahtoi leivänpaahtimessa tulos oli kuin olikin leipämäinen. Pinnasta tuli paahtimessa rapea, ja juusto ja kurkku maistuivat päällä. Ohje toimisi hyvin, jos leipä olisi täysin loppu, eikä kauppaan ehtisi tai jaksaisi heti lähteä.

Vaikka ohjeessa ei suositeltu siemenien käyttämistä paahtoleipään, seesaminsiemenet toimivat omassa kokeilussani.

Kananmuna maistui läpi, mutta päällisten kanssa paahtoleipäohjeella sai suhteellisen uskottavan leipäsen. Käytän sanaa leipänen, sillä tätä paahtoleipää ei voisi koskaan verrata alusta asti tehtyyn, itse leivottuun leipään.

Pika-aamupalana leipäset olivat ihan kelvollisia ja saattavat mennä joskus uusintakokeiluun.

Minuuttisämpylä tai pikapaahtoleipä

Annoksia: 1 sämpylä tai 2 paahtoleipäsiivua

Valmistusaika: alle 5 minuuttia

1 kananmuna

2 reilua ruokalusikallista mantelijauhoa (25 g)

1 reilu teelusikallinen erilaisia siemeniä, esimerkiksi seesaminsiemeniä (5 g)

1/4 tl leivinjauhetta

ripaus suolaa

Valmistusohjeet

Sämpylä:

Mittaa ainekset teekuppiin ja sekoita kunnolla. Paista mikrossa 1 minuutti täydellä teholla. Tarkista kypsyys keskeltä puutikulla ja lisää paistoaikaa 15 sekuntia, jos keskus tuntuu löysältä. Kumoa sämpylä kupista, jäähdytä, halkaise ja nauti.

Pikapaahtoleipä:

Jos haluat sämpylän sijaan paahtoleivän, tee leipä yllä olevaan ohjeen mukaisesti neliönmalliseen, mikronkestävään pakasterasiaan. Leikkaa mikropaistettu leipä kahdeksi viipaleeksi. Paahda palat leivänpaahtimessa, niin saat niihin rapeutta.

Resepti: Eeva-Maria Lisko: Keveämmät kattilat (Readme 2021)