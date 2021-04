Italia on yleinen valmistusmaa suomalaisissa marketeissa myytävissä suklaamunissa.

Suklaamunia on ostettu tänä vuonna innokkaasti, K-ryhmästä kerrottiin pääsiäisviikolla.

K-ryhmän ja S-ryhmän myydyimmissä suklaamunissa näkyivät kestosuosikit. Kinder ja Mignon ovat olleet jo vuosia pääsiäisen kiistattomat ykköset, K-ryhmän osto- ja myyntipäällikkö Aki Erkkilä kertoi.

Ilta-Sanomien lukijat äänestivät tällä viikolla omia suosikkejaan. Äänestyksessä oli monissa marketeissa myytäviä pääsiäismunia. Listan tuotteissa oli yllätyslelun sisältäviä, sekä vain suklaata tai nougat-täytteisiä tuotteita.

Ääniä annettiin keskiviikkoon mennessä yhteensä reilu 2 000. Myyntilistojen ”kiistattomat ykköset” olivat myös lukijoiden mielestä parhaat. Eniten ääniä sai Kinder Surprise ja toiseksi eniten perinteinen Mignon. Ne kilpailivat keskenään suhteellisen pienellä äänimäärien erolla.

Kolmossijalle nousi yllättäen Apulannan maitosuklaaraemuna.

Muumi-suklaamuna, Lindt Lindor Minimunat ja Favorina kreemimunat nousivat äänestyksen kuuden parhaan joukkoon.

Kuuden parhaaksi äänestetyn tuotteen äänimäärät korostuivat tuloksissa eniten.

Italia yleinen valmistusmaa

Pääsiäisen suklaamunat eivät ole jokapäiväinen ostos, eikä niiden valmistusmaata tule välttämättä ajatelleeksi. Jos se on ostospäätökseen vaikuttava seikka, on ehkä hyvä huomioida, että moni tavallisissa marketeissa myytävistä suklaa- ja yllätysmunista on valmistettu Italiassa.

Italiassa valmistettuja suklaamunia ovat esimerkiksi Pandan 20 gramman suklaamuna sekä 50 gramman Muumi suklaamuna. Ryhmä Hau- tai Paw Patrol -tuotenimeä kantavia suklaamunia on marketeissa ainakin kahdelta eri valmistajalta ja niissä valmistusmaa on myös Italia. Lisäksi Italiassa on valmistettu muun muassa Rölli-, JVG-, Emoji- ja Late Lammas -yllätysmunat.

Ilta-Sanomien äänestyksessä eniten saaneiden tuotteiden muita valmistusmaita olivat Saksa ja Belgia. Fazerin Mignon oli äänestyksen tuotteista ainoa Suomessa valmistettu.

Toinen kuluttajaa mahdollisesti kiinnostava seikka on vastuullisesta suklaasta kertovat UTZ-sertifiointimerkintä. Esimerkiksi Apulanta Maitosuklaaraemunassa ja Favorinan suklaassa on UTZ-sertifioitua kaakaota.

Mignon sisältää mantelipähkinänougaata. Fazer kertoo sivuillaan, että Mignon-munan valmistuksessa on käytetty 100 prosenttisesti vastuullisesti tuotettua kaakaota.

Lelukapseleiden turvallisuudessa puutteita

Tiistaina uutisoitiin, että Tullin ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) yhteisessä valvonnassa havaittiin puutteita joidenkin pääsiäissuklaamunien lelukapseleiden turvallisuudessa.

– Koska lelukapselin avaaminen käsin voi olla vaikeaa, lapsi saattaa yrittää avata pakkauksen suullaan. Siksi elintarvikkeeseen sisältyvän lelun pakkauksen on oltava sellainen, etteivät sen osat voi tukkia hengitysteitä ja aiheuttaa tukehtumisvaaraa, sanoo Tukesin ylitarkastaja Jenni Mutka tiedotteessa.

Tutkituista 19 erilaisesta pääsiäismunasta kahdeksan ei täyttänyt lelulainsäädännön turvallisuusvaatimuksia.

Valvonnassa määräystenvastaisiksi todetut tuotteet olivat: