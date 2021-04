Täydellisen sileää! Näin onnistut juustokakun paistamisessa

Amerikkalaishenkinen juustokakku kypsennetään silkinpehmeäksi matalassa uuninlämmössä.

Haaveiletko täydellisestä pääsiäiskakusta? Tässä on resepti, jota ei kannata ohittaa.

Kakun pohjana on amerikkalaistyylinen kypsennetty juustokakku ja päällä kerros mangokiillettä. Aivan tavallinen juustokakku ei ole kyseessä, sillä osa tuorejuustosta on vaihdettu raikkaaseen rahkaan.

Pehmeän koostumuksen salaisuus on yksinkertainen. Kakku kypsennetään todella matalassa lämpötilassa, jolloin tuorejuusto-rahkaseokseen lisätyt kananmunat ja keltuaiset sitovat täytteen muuttamatta sitä kovaksi tai rakeiseksi.

Tärkeintä on ottaa kakku uunista silloin, kun sen täyte on vielä tutisevaa. Kuuman seoksen kypsyminen jatkuu nimittäin vielä uunin ulkopuolellakin. Kun kakku on jäähtynyt, sen voi siirtää vuoassaan jääkaappiin, jolloin rakenne kiinteytyy leikattavaksi.

