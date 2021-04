Laulaja Sonja Lumme ja työelämäprofessori Matti Apunen kertovat, mikä tomaattien viljelyssä kiehtoo.

Tolstoi F1, Outdoor Girl, Boney M... Kun laulaja Sonja Lumme puhuu rakkaasta harrastuksestaan, lauseissa vilistävät erilaiset mielikuvituksellisesti nimetyt tomaattilajikkeet.

Lumme on yksi Suomen kokeneimmista tomaatinkasvattajista. Tänäkin keväänä hänen kotonaan Helsingissä varttuu kolmisensataa tomaatintainta.

– Omaan puutarhaan saan mahtumaan vajaa sata tomaattikasvia. Loput annan sukulaisilleni ja ystävilleni, Lumme kertoo.

Lumme pyrkii vuosittain kasvattamaan noin viittäkymmentä eri lajiketta kasvihuoneessa ja avomaalla. Joukkoon mahtuu korkeita runkotomaatteja, tuuheita pensastomaatteja ja käteviä amppelitomaatteja.

Vaikka Lumme on harrastanut tomaatinkasvattamista jo 30 vuotta, uusia lajikkeita riittää. On arvioitu, että maailmassa on jopa 15 000 erilaista tomaattilajiketta.

Lumpeen kasvattamista lajikkeista 10–15 on sellaisia, jotka kulkevat mukana vuodesta toiseen. Kestosuosikkeja ovat muun muassa ruskeanpunainen Black Krim, harvinainen Blush, vadelmanpunainen Pink Wonder F1 ja keltainen Lemon Boy F1 (palaamme myöhemmin siihen, mitä F1-merkinnällä tarkoitetaan).

– Viime vuonna kokeilin venäläistä Brown Sugar -lajiketta. Se oli yllättäen todella hyvä. Siinä tummien tomaattien täyteläisyyteen yhdistyy hieno makeus ja juuri sopiva hapokkuus. Hyvän tomaatin maku on monen eri vivahteen summa.

– On ihanaa, kun löytää uusia lemppareita. Tilaan siemeniä Euroopasta ja maailmalta, sillä suomalaisista kaupoista ei saa läheskään kaikkia.

Lumme pitää erityisestä tummien tomaattien mausta. Esimerkiksi Black Krimillä ja Black Russianilla on hänen mielestään erittäin täyteläinen ja syvä maku.

Kauppojen tomaatteja Lumme ei juuri syö. Oman maan satoa hän säilöö pakastimeen murskana ja viipaleina. Tomaateista syntyy myös ketsuppia.

Lumpeen mukaan markettien tomaatit maistuvat valjummilta, sillä lajikkeet on kehitetty mahdollisimman suuri kilohinta mielessä. Ne tuottavat suuren sadon, niitä on helppo korjata ja ne ovat vastustuskykyisiä kasvitaudeille. Kaupan tomaatit ovat usein kovakuorisia, jotta ne kestäisivät pinoamisen.

Jotkut ovat innostuneet muun muassa sosiaalisessa mediassa leviävistä vinkeistä, joissa idätetään taimia kaupasta ostettujen tomaattien viipaleista. Lumme ei sitä suosittele.

– Tomaatit kasvavat kyllä myös niin, mutta emmehän me halua kasvattaa samanmakuisia tomaatteja kuin kaupassa vaan paljon parempia. Kaupan tomaattien maku johtuu lajikkeesta, ei niinkään kasvutavasta. Tomaatin kasvukausi on pitkä, viisi kuukautta, joten varmasti hyvänmakuisia hedelmiä tuottavan lajikkeen siemeniin kannattaa panostaa.

Tomaatit ovat Sonja Lumpeelle enemmän kuin pelkkä harrastus. Lumme luennoi tomaateista ja järjestää tomaatinviljelykursseja.­

Tomaattilajikkeita on avopölytteisiä ja risteymiä eli hybridilajikkeita, jotka merkitään tunnuksella F1. Marketissa myytävät tomaatit ovat yleensä hybridejä, eivätkä niiden ominaisuudet todennäköisesti periydy seuraavaan sukupolveen. Vaikka kaupasta löytäisi hyvänmakuisen tomaatin ja kasvattaisi siemenistä taimen, jälkeläisen maku ei välttämättä ole enää samanlainen.

Lumpeen innostus tomaatteihin kumpuaa jo lapsuudesta.

– Äitini kasvatti tomaatteja kasvihuoneessa. Opin sen jo ihan pienenä tyttönä. Se jäi hyvin rakkaaksi harrastukseksi.

Kyse ei ole enää pelkästä harrastuksesta, sillä Lumme luennoi tomaateista ja järjestää tomaatinviljelykursseja. Vuonna 2017 häneltä ilmestyi kirja Tomaatti! Harrastajan käsikirja.

Tänä keväänä Lumme kylvi ensimmäiset siemenet helmikuussa. Sen jälkeen hän on tehnyt lisäkylvöjä. Vieläkin ehtii, vaikka kiire alkaa olla.

– Tomaatilla on hyvä kyky ottaa kiinni kasvussa. Etenkin varhaisten ja keskivarhaisten lajikkeiden pitäisi onnistua, jos siemenet saa kylvettyä maalis–huhtikuun vaihteessa.

Miksi juuri tomaatti? Miksei vaikka kurkku?

– Kasvatan myös kurkkuja, chilejä, paprikoita ja muita kasveja, mutta tomaatti on niin monipuolinen. Tomaatti on vaativa kasvi, joka kuitenkin antaa kasvattajalleen paljon, Lumme sanoo.

Tomaatilla on myös mystisempi puoli, josta alan harrastajat puhuvat. Tomaatti tarvitsee paljon huolenpitoa ja osaa näyttää heti, jos kaikki ei ole kunnossa.

– Tomaatin kanssa tulee joskus sellainen olo kuin olisi jonkun elävän ja tuntevan olennon kanssa tekemisissä, Lumme naurahtaa.

Matti Apunen osti vaimolleen syntymäpäivälahjaksi 12-neliöisen kasvihuoneen. ”Olen kasvualusta- ja lannoitevastaava”, Apunen kertoo.­

Samaa miettii työelämäprofessori ja Ylen hallituksen tuleva puheenjohtaja Matti Apunen, joka kasvattaa tomaatteja vaimonsa kanssa kesämökillään Kangasalla.

– Tomaatteihin tulee omanlaisensa suhde. Kun ensimmäiset lehdet puskevat esille, kun haet tukikeppiä hennolle varrelle… Tätä on täysin mahdotonta selittää ihmiselle, joka ei ole sitä itse kokenut. Kuulostaa varmasti siltä, että Apunen tarvitsee apua ja nopeasti, Apunen kertoo.

– Olemme kokeilleet kurkkuja ja kaikenlaista muuta, mutta niihin suhteeni ei ole lemmekäs vaan kaverillinen.

Apusen mukaan tomaatti on palkitseva mutta melko vaativa kasvi. Kastelun ja lannoittamisen lisäksi runkotomaattia pitää harventaa, nyppiä pois varkaita ja katkaista latva oikeaan aikaan.

– Tomaatille pitää sanoa, että tässä on boksi, anna tulla vaan, mutta pidemmälle ei mennä.

Apusten kaupunkiasunnon ikkunalaudalla Tampereella valoa imee nyt kolmisenkymmentä tomaatintainta. Osan taimista Apuset vaihtavat tuttavien kanssa ”tomaattipörssissä” tai lahjoittavat pois, osan he siirtävät kesän korvalla Kangasalle mökille.

Tomaateista Apuset innostuivat kuutisen vuotta sitten, kun Matti Apunen osti vaimolleen syntymäpäivälahjaksi 12-neliöisen kasvihuoneen. Se pystytettiin komealle paikalle järvestä nousevan mäennyppylän laelle.

– Olen kasvualusta- ja lannoitevastaava. Vaimoni Eija hoitaa kaiken sen, joka vaatii hienomekaniikkaa ja tarkkaa silmää.

Kasvukauteen valmistautuminen alkaa lannoitevastaavalla jo edellisenä syksynä. Apunen hakee mökilleen kärryllisen palanutta hevosenlantaa tekeytymään talven yli. Lisäksi hän lannoittaa tomaatteja muun muassa laimennetulla nokkosvedellä. Maaperän kasvuominaisuuksista kiinnostunut Apunen sotkee mullan sekaan turvetta ja hiekkaa.

Tänä kesänä kasvihuoneessa kasvaa muun muassa raidallista Tigerellaa ja Apusen suosikkia, erittäin makeaa kirsikkatomaattia Sungold F1:tä.

– Joskus olemme kokeilleet isoja lajikkeita, kuten Häränsydäntä. Suurin tomaatti painoi yli 600 grammaa. Jos haluaa retostella, voi laittaa Häränsydäntä kasvamaan, mutta ei noin isoissa tomaateissa ole juuri makua.

Kasvukaudella tomaatteja pitää kastella päivittäin. Aurinkoisena päivänä yksi kasvi voi vaatia kolmekin litraa vettä. Apuset viettävät kesällä paljon aikaa mökillä.

– Harrastuksen kääntöpuoli on se, että pitää olla aika hyvin läsnä.

On juhlallinen hetki, kun kesällä pääsee puraisemaan satokauden ensimmäistä tomaattia. Apuset kokkaavat paljon myös italialaista ruokaa. Osa sadosta säilötään pakastimeen muun muassa murskana, jota riittää pitkälle talveen.

Vaikka satoa kertyy kotipuutarhasta helposti kymmeniä kiloja, tomaatinkasvattamiseen pätee sama ajatus kuin moneen muuhun rakkaaseen harrastukseen: matka on usein yhtä tärkeä kuin määränpää – tai jopa tärkeämpi.