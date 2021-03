Legendaarisen Jaskan grillin Aliisa, 81, valmisti tiistaiyönä uransa viimeisen tilauksen: ”Jos koskaan, niin nyt on minun vuoroni jättää työt”

Helsingissä sijaitsevan Jaskan grillin tunnettu emäntä Aliisa Karhumäki, 81, jäi tällä viikolla eläkkeelle.

Heinäkuussa 2019 Helsingissä sijaitsevalla Jaskan grillillä vietettiin iloisia juhlia. Grillikioskin tunnettu emäntä Aliisa Karhumäki vastaanotti onnitteluja ja kukkia 80-vuotispäivänsä johdosta.

Tuolloin hän vielä ajatteli, että jatkaa yrittäjyyttä vielä 90-vuotiaaksi. Hän aloitti grillillä vuonna 1990.

Tämän viikon tiistaina Karhumäki valmisti kioskissa kuitenkin viimeisen annoksen. Tänä vuonna 82 vuotta täyttävä pitkän linjan yrittäjä päätti jäädä eläkkeelle.

– Nyt on minun vuoroni siirtyä syrjään ja antaa tilaa nuorille. Nuoria on paljon työttömänä. Jos koskaan, niin nyt on minun vuoroni jättää työt, Karhumäki kertoo päätöksestään.

– Minulla on ollut menneisyyttä ja tulevaisuutta ihan riittävästi, hän sanoo pilke silmäkulmassa.

Kioskin toiminta jatkuu nuoremmalla väellä, Aliisa Karhumäki kertoo.

Heinäkuussa 2019 juhlittiin syntymäpäiviä.­

” Nyt on minun vuoroni siirtyä syrjään ja antaa tilaa nuorille. Nuoria on paljon työttömänä.

Viimeinen tilaus kello 12 yöllä

Viimeinen työpäivä alkoi neljältä iltapäivällä. Viimeinen tilaus tuli työvuoron päätteeksi, kahdeltatoista yöllä.

– Juustoranskalaiset, kaksi balkanin makkaraa, kolme nakkia rasvapiirakalla. Hieman sinappia ja ketsuppia, vähän kurkkua. Tilaaja oli kanta-asiakas, joka toivotti minulle hyviä eläkepäiviä. Hän oli minun viimeinen asiakkaani.

Ensimmäinen aamu eläkkeellä sujui rauhallisesti.

– On ollut oikein mukavaa, olen nyt vapaaherratar, Aliisa kertoo hyväntuulisena.

Kioskiin liittyviä pieniä asioita on kuitenkin vielä hoidettavana.

– Sitten kun saan viimeisen tilin, voin huokaista helpotuksesta. Elämäntyöni on sitten tehty.

Mikä teki kioskista legendaarisen?

Jaskan grilliä on kuvailtu legendaariseksi kioskiksi, mutta mikä sen on tehnyt niin erityislaatuiseksi?

Aliisa Karhumäki kuvailee ruokalistaa, jonka hän uudisti jäätyään yksin vastaamaan yrityksestä 1990-luvulla. Hän toi listalle muun muassa ruisleipää ja kyseli asiakkaiden toiveita.

– Ajattelin, että niistä tarvikkeista saa kyllä vaikka mitä.

Grilli on myös tunnettu annosten nimistä. Vieressä sijaitseva eduskuntatalo on vaikuttanut asiaan.

– Kysyin asiakkailta, mitä he haluavat ja minkä nimen laittaisivat annoksille. Eduskunnan porukka innostui tästä kovasti ja nehän tulivat sieltä juoksujalkaa. Niin se sitten rupesi kehittymään.

Olen haaveilija ja kaikessa näen kukkivia ruusuja, Aliisa kirjoitti kirjassaan. Kuva­

Nimikkoannoksensa saivat Tarja Halonen, Liisa Jaakonsaari, Ville Itälä, Timo Soini ja Arto Nyberg. Lisäksi nimikkoannoksensa sai Ilkka Vainio. Pyöreä sämpylä, kaksi kokolihapihviä, kaksi kananmunaa ja cheddarjuustoa sisältävä annos on ollut kioskin yksi suosituimmista.

Jos asiakkailta kysyy, legendaarisuuteen liittyy Aliisa itse. Hän on kuunnellut ihmisiä.

”Grillienkeli ja psykologi”

Heinäkuisilla 80-vuotissyntymäpäivillä Ilkka Vainio kehui Karhumäkeä ”grillienkeliksi, psykologiksi ja Töölön parhaaksi papiksi”. Se kertoo paljon.

Kyllähän siellä kaikenlaista tuli nähtyä ja kuultua, Aliisa toteaa. Kun hän joutui olemaan kotona koronaepidemian alkuvaiheessa, syntyi kirja, 30 vuotta elämää Jaskan grillillä.

Kioskin erityislaatuisuus on ollut siinäkin, että Karhumäki on kuunnellut asiakkaitaan. Kuva vuodelta 2016.­

– Ne halusivat, että kirjoitan sensaatiota, mutta kirjoitinkin itsestäni sensaation, hän tokaisi kirjan julkistamisen aikaan.

Yli 30 vuoden aikana Karhumäki seurasi yöllistä Helsinkiä ja kuunteli ihmisten iloja ja surujakin. Riippumatta siitä, millaisessa juhlakunnossa asiakas oli.

Koskettava hetki oli, kun pitkäaikainen asiakas tuli kertomaan sairastuneensa vakavasti.

– Häntä ei ollut näkynyt pitkään aikaan. Kun hän sitten tuli, hän sanoi, että tuli vain sitä varten, että olen ollut hänelle kiva. Tuli jättämään jäähyväiset. Hän menehtyi sitten syöpään.

Eläkepäiviä varten on suunnitteilla uusi kirja.­

Kioskilla on alkanut myös rakkaussuhteita. 2000-luvun alussa grillillä tavanneet parit toivat joskus hääkuviaan. Aliisa laittoi niitä kioskin seinälle. Aliisa seurasi lähietäisyydeltä myös lähitalon erilaisia suhdekuvioita, joista ei hiiskunut kenelläkään.

” Monta suhdetta olen saanut katsella, näin sanoisin kaikilla mausteilla

Monta suhdetta olen saanut katsella, näin sanoisin kaikilla mausteilla, Karhumäki kirjoitti kirjassaan.

Pullo viiniä ja kukkia

Viimeisenä iltana kioskilla kävi kanta-asiakkaita, jotka olivat kuulleet Karhumäen lähtemisestä. Lahjaksi tuotiin pullo viiniä ja kukkia. Eduskunnan väkeä ei näkynyt.

– He eivät varmasti edes tienneet, että jään pois.

Paljon on puuhaa, ei tule tylsää, Aliisa kertoo alkaneista eläkepäivistään. Uusi kirjakin on teossa. Sen hän kirjoittaa lapsenlapsilleen.

– Minun vanhempani syntyivät 1800-luvulla, minä 1939 ja lapset ja lapsenlapset ovat syntyneet 1900-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa. Kirjassani kerron vähän historiaa.

” Paljon on puuhaa, ei tule tylsää.

Tietokoneen käyttämistäkin hän on opetellut, lapsenlapsen avustuksella.

– Joskus ehkä ajatellaan, että me vanhemmat ihmiset oltaisiin jotenkin tyhmiä, kun ei ole opittu, mutta eihän meillä tietokoneita ole ollut.

Viime vuonna Aliisa sai lahjaksi potkulaudan. Se tulee nyt käyttöön. Sillä pyyhkäisee minne vaan, hän sanoo.

– Pian pääsee myös metsään katselemaan, olisiko siellä kukkasia.