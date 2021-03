Tässä ovat tulevan kesän kiinnostavimmat uutuusoluet – hetken suurimmat trendit näkyvät selvästi

Haaveiletko jo kesäisistä illoista? Esittelemme muutamia marketteihin tulevia uusia oluita, joista riittää testattavaa tulevana suvena.

Tänä keväänä ja kesänä kauppojen oluthyllyille tulee lisää uutuusoluita. Esittelemme niistä muutamia.

Sesongin tuotteet ovat suosittuja pintahiivaoluita ja sitruunalla tai hunajalla tuunattuja lagereita.

Mukana on myös trendin mukaisesti miedompia oluita.

Gluteenittomat oluet ovat lisäksi suosittuja ja esimerkiksi Kukko Lager ja Pils sekä Light Beer saavatkin nyt isommat pakkaukset.

Hartwallin uutuuksiin kuuluva Lahden Erikois Pale Mild Ale 3,8 % on mieto, vaaleankeltainen ja suodattamaton täysmallaspintahiivaolut, jossa maistuvat sitrus, persikka ja passionhedelmä.

Lahden Erikois Hunaja Lager 4,5 % on vaalea, aidolla hunajalla viimeistelty lagerolut. Maultaan raikkaan ja sitruksisen oluen luvataan sopivan kesäisten ruokien kuten salaattien ja vaalean kalan kyytipojaksi.

Tämän kesän tulokas on niin ikään Lahden Erikois Summer 2021 5 %, joka on keltainen, poreileva ja suodattamaton American Pale Ale. Kesäsesonkiin sopiva olut maistuu hedelmäiseltä, ja se on myynnissä vain kesäkauden.

Suodattamaton Aura Pils 5 % on uusvanha tulokas Aura-perheeseen: huhtikuussa 1885 kuukauden ikään ehtinyt Auran panimo tiedotti: saatavilla oli ”Pilsenerin olutta 1/2 pulloissa 4 markkaan 50 penniin korilta”. Aura Pils on aromikas, suodattamaton täysmallasolut.

Olvin suodattamattomien Daring Daughter -erikoislagereiden uutuus West Coast 5,5 % on pirteä ja sitruksinen lager, joka maistuu friteerattujen ruokien, mausteisten aasialaisten ruokien, kalaruokien ja kesäisten grilliruokien kanssa.

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan uutuuksiin kuuluu Laitilan Pale Ale 2,5 %. Karamellimaltaat ja runsaasti flavoreita tuottava hiiva tuovat makuun hedelmäisyyttä ja makeutta, tuotteesta kerrotaan.

Kevään uusi Laitilan Kukko APA 4,5 % on vaalea, suodatettu pintahiivaolut. Pale Ale (APA) on amerikkalainen, 80-luvun vaihteessa syntynyt pintahiivaoluttyyli, sitä kuvaillaan.

Lisäksi kauppoihin tulevat monipakkaukset alkoholittomista Kukko Lagerista ja Kukko Pilsistä.

Sinebrychoffin kevään uutuuksissa on Karhu Pale Ale, jonka ”mäntyinen ja sitruksinen” maku tulee Citra-, Mosaic- ja Simcoe-humalaseoksesta.

Karhu Summer Ale on ”kevyt ja hedelmäinen aleolut”. KOFF IVK Mosaic Lager on taas erikoiserä, joka on kehitetty yhteistyössä design- ja muotiyhtiö Makian kanssa.

Sinebrychoffin gluteeniton Light Beer tulee kauppoihin six-pack-monipakkauksena.

Viime vuonna kauppoihin tullut Karhu Saunaolut jatkaa pienemmässä 0,33 litran tölkissä.

Kuvat: Valmistajat