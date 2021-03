Klassikkolonkero ilman alkoholia, kofeiiniton Pepsi ja Coca-Cola uudella reseptillä – tässä ovat markettien uudet limut, energiajuomat ja muut virvokkeet

Alkoholittomien virvoitusjuomien valikoima kasvaa ja suomalaisille tuttu lonkero saa alkoholittoman version.

Tämän kevään virvoitusjuomauutuuksissa korostuvat etenkin vähäsokeriset ja -kaloriset sekä alkoholittomat juomat.

Moni uusi tuote saa makunsa luonnollisista raaka-aineista.

Tutut juomat ovat saaneet rinnalleen vähemmän lisättyä sokeria ja makeutusaineita sisältävän version. Klassikkolonkero sopii nyt myös heille, jotka eivät alkoholia kaipaa.

Lisäksi alkoholittomien oluiden valikoima kasvaa. Esittelemme kauppohin tulevia uusia juomia.

Uudet janojuomat

Novelle Fresh tulee myyntiin kahdessa uudessa maussa: luvassa on mangon ja appelsiinin yhdistelmä sekä mustikan makuinen juoma. Juomien pohjana on kivennäisvesi, ja makunsa ne saavat tilkasta täysmehua.

Kaloriton juoma ei sisällä lisättyä sokeria tai keinomakeutusaineuita.

Ananaksen ja passionhedelmän makuisen Jaffa Juicy -virvoitusjuoman maku on peräisin aidosta hedelmämehusta.

Jaffa Juicy ei sisällä keinotekoisia makeutusaineita. Siinä on 30 prosenttia vähemmän sokeria kuin tavallisessa virvoitusjuomassa.

Hartwall Jaffan kevään uutuusmaku on vadelman ja mustikan yhdistelmä.

Sokerittoman juoman maku tulee marjoista ja se on myynnissä vain kesän 2021 ajan.

Kolaa ilman kofeiinia ja sokeria

Pepsi MAX tuo markkinoille kofeiinittoman version kolajuomasta. Pepsi MAX Caffeine Free-juomassa ei ole kofeiinin lisäksi myöskään sokeria.

Myös Coca-Cola Zero uudistuu ja on nyt Coca-Cola Zero Sugar. Uutta on resepti. Sen kuvataan olevan tuttu Coca-Colan maku.

Coca-Cola Zero Sugarin juomapakkaus muuttuu myös kokonaan punaiseksi. Sokerittoman Coca-Colan tunnusväriksi 15 vuotta sitten lanseerattu musta väri näkyy enää vain logossa.

Klassikko on nyt juhlavampi

100-vuotias Pommac löi hynttyyt yhteen ranskalaisen Lorinan kanssa ja lopputuloksena syntyi alkoholiton juhlajuoma.

Tuttuun Pommaciin on lisätty samppanja-aromia ja sen sokerimäärää on vähennetty lähes 40 prosentilla. Juhlan tuntua lisää lasipullo, jonka korkki poksahtaa auki.

Hiilihapotettu ja vähäkalorinen Fenix Rentouttava Karhunvatukka-laventeli sisältää B5-vitamiinia ja L-teaniinia, eli aminohappoa.

Piristäviä uutuuksia

Verigreipin makuinen ED Pink Grapefruit on vitaminoitu energiajuoma, joka sisältää kofeiinia, B-vitamiineja guaranaa ja tauriinia.

Virvoitusjuomalta maistuva energiajuoma Faxe Kondi Booster Watermelon on vesimelonin makuinen vaihtoehto energiajuomille. Sokerilla makeutetussa Boosterissa on kofeiinia.

Mountain Dew Jumpstart Fruit Punch on hedelmäboolin makuinen virvoke, jossa yhdistyvät hedelmämehu, vitamiinit B3, B5 ja B6 ja lisätty kofeiini. Juomassa on puolet tavallisten hiilihapollisten sokerilla makeutettujen virvoitusjuomien sokerimäärästä.

Fonti di Crodo Limonata Lemon ja Lime-Mint -artesaanilimonadit valmistetaan Crodossa Piemonten alueella.

Sitruunalimonadin maun salaisuus on korkea mehupitoisuus ja runsas määrä hedelmälihaa. Suomessa myyntiin tulee sitruunalimonadin lisäksi limen ja mintun makuinen juoma.

Lonkeron alkoholiton versio

Suomen kansallisjuomaksikin tituleerattu Hartwall Original Long Drink tulee saataville alkoholittomana. Lonkeron alkoholittomassa versiossa on tuttu maku, jossa yhdistyvät greippi ja katajanmarja.

Greipin makuisen lonkeron rinnalle tulee myös alkoholiton versio inkiväärilonkerosta, jonka makumaailma on tuttu toniceista ja inkiväärioluista.

More Brewing Lager 0,0% on alkoholittomana syntynyt, helposti lähestyttävä vaalea olut, jonka kerrotaan olevan asteen verran reilummin humaloitu.

A. Le Coq Fassbrause 0,0 % Lemon on aikuiseen makuun kehitetty alkoholiton juoma niille, jotka eivät halua juoda olutta eivätkä perinteisiä sokerillisia virvoitusjuomia. Se sisältää puolet käymisteitse valmistettua alkoholitonta olutta ja vain vähän sokeria.

A. Le Coq IPA 0,3 % on vaalea keskikatkeroinen alkoholiton India Pale Ale -olut on myös niille, jotka nauttivat IPA-oluen mausta, mutta haluavat välttää alkoholia.

Kuvat: Valmistajat