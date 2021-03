Mari on testannut erilaisia tapoja tehdä ranskiksia kotona – sattumalta löytyi perunalajike, joka on ehdottomasti paras: ”Täydellisen makuisia”

Ruokatoimittaja Mari Moilanen löysi uuden luottolajikkeen ranskanperunoiden tekemiseen. Puikulaperunasta syntyy herkullinen tulos myös airfryer-keittimellä.

Valurautapata on kätevä friteerauksessa, mutta myös syvä wokkipannun tyyppinen pannu käy loistavasti, Mari Moilanen kirjoittaa.­

Helposti valmistuvia pakasteranskiksia on kaupoissa runsaasti tarjolla, mutta joskus niitä on mukava valmistaa myös itse.

Ruokatoimittaja Mari Moilanen on testannut erilaisia menetelmiä löytääkseen parhaan mahdollisen menetelmän.

– Olen valmistanut ja testaillut itse tehtyjä ranskalaisia esikeittäen, pakastaen, kaksi kertaa eri lämpötilassa friteeraten, uunissa, you name it, Moilanen kertoo blogissaan Jotain maukasta.

– Rakastan itse tehtyjä ranskalaisia. Testailin kaikenlaisia ohjeita ja välillä tuntui, etten jaksa tehdä kaikkia työläitä vaiheita, hän kertoo.

Joissakin ohjeissa esimerkiksi suositellaan, että ranskanperunoihin saa hyvän rapeuden, jos ne esikeitetään. Sen jälkeen suositellaan uppopaistamista kahteen kertaan.

Yhdellä uppopaistamisella herkullinen tulos

Rosamunda on ollut Moilasen luottolajike ranskiksiin. Sitten hän kokeili puikulaperunaa.

– Kerran valmistin ranskiksia puikolaperunoista, koska meillä sattui olemaan niitä kotona.

Tulos oli niin hyvä, että Moilanen päätti jakaa reseptin blogissaan.

– Puikulaperunoista ranskiksista tuli yhdellä uppopaistamisella todella hyvää. Täydellisen makuisia ranskanperunoita.

– Miksi, oi, miksi tätä ei kukaan ole aiemmin hiffanut. Olisi säästynyt kaiken maailman esikeitto-pakastus-kaksi kertaa friteeraus-kommervenkeiltä, Moilanen kirjoitti blogissaan.

Toki perunoita voi myös vain paahtaa uunissa, mutta silloin ne ovat jotain muuta kuin ranskiksia, Moilanen sanoo.

Blogin lukija vinkkasi puikularanskisten onnistuvan hyvin myös airfryerilla. Silloin rasvaa tarvitaan vähemmän.

Perunat saavat nopeasti upean kullanvärisen pinnan ja sisus on suussa sulavan pehmeää, jauhoista perunaa, Moilanen mainitsee ohjetta käsittelevässä julkaissa.

Pieni vedessä huljuttelu ennen paistamista

Puikula sopii hyvin myös perunamuusiin.

Lisäksi Akseli Herlevi kertoi Ilta-Sanomille aiemmin, että kotiranskiksiin saa mukavaa rapeutta, kun perunoita käsitellään seuraavasti ennen paistamista.

– Kun perunat on leikattu, niiden annetaan olla hetki kylmässä vedessä ja huljutellaan niitä. Sen jälkeen ne valutetaan hyvin ja kuivataan.

Puikularanskikset

1 kg puikulaperunoita

1 l rypsiöljyä

sormisuolaa

Valmistusohjeet

Pese perunat ja leikkaa ne paksuiksi suikaleiksi. Taputtele perunaviipaleet kuiviksi talouspaperilla. Kuumenna öljy 180-asteiseksi. Uppopaista ranskalaiset parissa kolmessa erässä. Kypsennä noin 4 minuttia, kunnes perunat ovat saaneet väriä ja sisältä pehmeät. Nosta ranskikset reikäkauhalla talouspaperin päälle valumaan ja mausta sormisuolalla.

Lähde: Jotain maukasta