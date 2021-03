Testasimme uusia, tunnettujen kokkien valmisruokia – 15 euron einesruokamenu yllätti: ”Makua riittää”

Testasimme, miltä maistuvat hieman kalliimmat mikroateriat.

Niin kutsutut premium-tuotteet, eli laadukkaammat ja samalla hieman hinnakkaammat eines- ja valmisruoat ovat kasvattaneet suosiota, K-ryhmän myyntidatassa on huomattu. Valmisruokahyllyssä on tapahtunut murros, maaliskuussa julkaistussa tiedotteessa kuvailtiin.

Mikrossa lämmitettäviä valmisaterioita löytyy parillakin eurolla, joten reilun viiden euron annokset voivat tuntua halvimpien rinnalla hintavilta.

Millaisia ne todellisuudessa ovat?

Pekka Terävän sarja syntyi ravintolasulun aikana

Aivan uusi sarja on Michelin-tason keittiömestari Pekka Terävän suunnittelemat valmisateriat. Sarjasta voi koostaa kokonaisen menun, jossa on alkuruokakeitto, pääruoka ja jälkiruoka.

Ajatus kokonaisesta menusta on einesruokamaailmassa uusi. Yhteensä kolmen ruoan kokonaisuus maksaa alle 15 euroa, mutta tuotteita voi ostaa myös erikseen.

Olo-ravintolan annoksia myytiin aluksi vain yhdessä Citymarketissa. Ne päätettiin ottaa laajempaan jakeluun muihinkin K-ryhmän kauppoihin.­

Olo Creative Kitchen -valmisruokasarja syntyi alun perin viime keväänä ravintoloiden sulun aikana. Tuotteista kertovassa tiedotteessa kuvaillaan, että sarja syntyi, kun kauppias Kimmo Sivonen ehdotti Pekka Terävälle yhteistyötä.

Keitto ja jälkiruoka yllättivät

Maistelimme kahden aikuisen voimin sarjaan kuuluvan juuripersiljakeiton, kirjolohipihviannoksen, lihapulla-annoksen sekä jälkiruoaksi tarkoitetun puolukkavispipuuron.

Lisäksi kokeilimme Saarioisen valmistaman, uuden Italia Lautasella- valmisruokasarjan annoksen lihapyörykät ja yrttipastan. Sarjan reseptien kehittelyssä on ollut mukana Sikke Sumari.

Ensimmäisenä testiin pääsee Olo-sarjaan kuuluva juuripersiljakeitto. Esittelytekstissä sen kerrotaan olevan ”pehmeän täyteläinen keitto vielä harvojen tuntemasta herkullisesta juureksesta”.

Painoltaan 300 gramman annos maksaa 3,99 euroa.

Ulkomuodoltaan hieman pinaattikeittoa muistuttava tuote on herkullinen. Sen maukas, pehmeä maku yllätti. Lupaus hieman uudesta mausta pitää, sillä sitä ei osaa heti yhdistää mihinkään aivan tuttuun.

Tätä ostaisi uudelleen, totesimme.

Annoskoko riittää toimistotyöläiselle

Annoskoko on sopiva ainakin istumatyötä tekevälle ja toimisi leivän kanssa sellaisenaan hyvänä lounaana. Kun keittoa arvioi valmisruokana, noin neljän euron annos on ainakin ensimmäisen kokeilun perusteella hintansa arvoinen.

Suolaa annoksessa on 0,77 grammaa 100 grammaa kohden. Se on laktoositon ja gluteeniton.

Keitto ei ole kuitenkaan niin täyttävä, etteikö pääruoaksi tarkoitettua annosta vielä jaksaisi maistaa.

Sarjaan kuuluva annos, 320 gramman painoinen ”kirjolohipihvi rapukastikkeessa” maksaa 5,99 euroa. Annoksessa on lisäksi perunamuusia.

Kirjolohipihvi on aidosti maukas, perunamuusi on sekä koostumukseltaan että maultaan hyvää.­

Valmiilta mikroaterioilta ei yleensä odota kovin suuria, jos vertaa tuoreena ostettaviin annoksiin tai ravintolaruokaan. Kirjolohipihvi on kuitenkin aidosti maukas, perunamuusi on sekä koostumukseltaan että maultaan myös hyvää.

Kalapihvi on kotimaista kirjolohta. Rapukastikkeessa on ainesosaluettelon mukaan hummeriuutetta ja muun muassa kalaa sekä äyriäistä sisältävää uutetta. Onko siinä siis rapua lainkaan? Kastike on silti herkullinen.

– Valmisruoaksi todella hyvä, kahden hengen raatimme totesi annoksesta yksimielisesti.

– Makua riittää. Tämä ei ole lainkaan mitäänsanomaton, kuten jotkut valmisateriat, testissä todettiin.

Suolaa annoksessa on 1,2 g/100 g. Myös tämä annos on laktoositon ja gluteeniton.

Lisäksi maistelimme sarjan lihapulla-annoksen. 320 gramman painoinen annos maksaa 5,99 euroa. Se sisältää lihapullia, mausteista kastiketta ja karamellisoitua sipulia.

Nämä lihapullat olivat ”kelpopullat”.­

Tässä annoksessa testaaja kehui perunamuusia, kastiketta ja sipulia.

Lihapullat eivät saaneet yhtä suurta kiitosta kuin aiemmin maisteltu kirjolohipihvi. Ne olivat silti ”kelpopullat”, mutta sarjan pääruoista se jäi kakkoseksi.

Lihapullien suolamäärä on 1,4 g/100 g. Tuote on laktoositon.

Jälkiruoaksi ajateltu vispipuuro yllättää: se on gluteeniton, mutta maistuu aivan aidolle mannasuurimoista valmistetulle vispipuurolle. 150 gramman annos maksaa 3,89 euroa.

Paahdetulla valkosuklaalla maustettu puolukka-vispipuuro ei ole kovinkaan makea, enemmänkin hapan. Tilkalla maitoa nautittuna se on todella maukas. Kovin makeaa karttavalle se on sopiva herkku. Annoksessa on suolaa 0,24 g/100 g ja hiilihydraattia 16 g/100 g.

Vispipuuron gluteenittomuus yllätti.­

Italia Lautasella -sarjan lihapullat

Saarioisten Italia Lautasella -sarjan tuotteet on valmistettu ravintoloitsijan ja kokin Sikke Sumarin resepteillä. Sarjassa on viisi valmisateriaa: ahvenpyörykät ja pinaattirisotto venetsialaisittain, yrttikana ja kasvispasta milanolaisittain, tomaattinen kalakeitto palermolaisittain, kanakeitto firenzeläisittäin sekä lihapyörykät ja yrttipasta napolilaisittain.

Maistoimme sarjasta lihapyörykät. 320 gramman painoisen annoksen hinta S-ryhmän kaupassa on 4,99 euroa.

Sikke Sumarin resepteillä tehtyyn sarjaan kuuluu viisi valmisateriaa.­

Annoksessa ilahdutti se, että vaikka kyseessä on pasta-annos, se on gluteeniton. Aivan vastaavia, pastaa sisältäviä valmisruokia ei ole kovinkaan paljon tarjolla. Tuote on lisäksi laktoositon. Liha on luomunaudanlihaa.

Valmisaterioita ei kannata verrata muuhun kuin oman kategoriansa tuotteisiin. Testaaja totesi annoksen omassa lajissaan maukkaaksi.

Pullissa oli mukavaa makua, pastan ja vihannesten koostumus miellyttivät. Annos oli tarpeeksi täyttävä ainakin istumatyötä tekevälle. Maku ei tietenkään ole ravintola-annosta vastaavaa, mutta nopeaksi syötäväksi toimiva.

Pastan ja vihannesten koostumus miellyttivät.­

Suolan määrä on ilmoitettu koko annoksen mukaisesti, mikä on kuluttajan näkökulmasta hyvä asia. Tässä 320 gramman annoksessa suolaa on yhteensä 2,7 grammaa.

Lihapyörykkäannos palvelee hyvin gluteenitonta ruokavaliota noudattavia, heti valmista ruokaa etsiviä. Annos maistuu muillekin.

Sarjassa ei ole kuitenkaan yhtäkään kasvisvaihtoehtoa, mikä hieman ihmetyttää.

Samaa toivoisi Olon sarjan pääruokiin.