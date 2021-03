Suomalaisille myydään pian Kontulan Oluttehtaan olutta, joka tehdäänkin Virossa – yritys ratkaisustaan: ”Uudenlainen liikeidea”

Talouselämä-lehdessä nostettiin esille uuden oluen brändääminen helsinkiläiseksi, vaikka sitä ei valmisteta Suomessa.

Tällä viikolla S-ryhmän kauppoihin tulee uusi olut, Kontulan Oluttehtaan Keijo-lager. Tuote tulee K-ryhmän kauppoihin kesällä.

– Terveisiä Kontulasta. Kontulassa kaikki on mutkatonta, suoraa ja rehellistä. Myös olut, yrityksen nettisivuilla kerrotaan.

Tehdas ei kuitenkaan sijaitse Kontulassa, ei edes Suomessa. Tiedotteessa asia kerrotaan avoimesti: tekijäksi valikoitui virolainen A. Le Coq.

Liikeidea on uusi, tiedotteessa kerrotaan.

– Syntyi ajatus kokonaan uudenlaisesta liikeideasta: Meillä täällä Kontulassa ei ole varaa ostaa mitään turhaa. Tämä johti siihen, että päätimme perustaa Kontulan Oluttehtaan ilman tuotanto- tai varastotiloja, panimolaitteita, henkilökuntaa ja mitään. Meillä on 12 neliömetrin pääkonttori Kontulassa ja Vuosaaressa asuu meidän kauppiaamme Masa, yritys kertoi tiistaina julkaisemassaan tiedotteessa.

Uudesta oluttehtaasta uutisoivat myös MTV ja Helsingin Sanomat. Molemmissa jutuissa kerrottiin, että olut tehdään Virossa, eikä Kontulan Oluttehtaalla ole tehdasta Suomessa.

”Duunarioluesta maksetaan ylimääräistä”

Tuotteen alkuperämaata ei ole millään tavalla salattu, mutta kuluttajalle asia voi tuntua hieman hämäävältä. Oluttölkin kyljessä ei mainosteta tuotteen olevan kotimainen, mutta brändin nimi, Kontulan Oluttehdas, viittaa suoraan itähelsinkiläiseen lähiöön ja voi luoda kuluttajalle mielikuvan kotimaisesta oluesta.

Talouselämä kirjoitti aiheesta keskiviikkona.

– Kontulan Oluttehdas ei ole oluttehdas eikä sen tuottama olut tule Kontulasta. Hyvä brändäys saa keskiluokan maksamaan ”duunarioluesta” hieman ylimääräistä, lehti kirjoittaa.

Talouselämä kertoo lisäksi, että ”Kontulalla brändätyn oluen takana on Jukka Kurttila, yksi mainostoimisto Bob the Robotin perustajista. Kurttila osti tekstiiliyhtiö Finlaysonin Petri Pesosen ja Risto Voutilaisen kanssa vuonna 2014.”

– Kurttila myy Virossa tehtyä olutta itähelsinkiläiseen lähiöön liittyvillä mielikuvilla, Talouselämä kirjoitti.

Näin yritys vastaa

Kysyimme asiasta Kontulan Oluttehtaalta viitaten Talouselämän artikkeliin ja siinä esitettyihin seikkoihin.

– Meillä on omistus, tuotekehitys, varastointi, hallinto, markkinointi ja myynti sekä konttori Suomessa. Ainoastaan valmistus on Tartossa tehtaalla, jossa olutta on tehty jo 1800-luvulta lähtien. Emme mitenkään peittele asiaa tietenkään, päinvastoin, kauppias Matti Pesonen vastaa Ilta-Sanomille torstaina.

– Oli helppo valita suomalaisomisteinen A. Le Coq valmistuskumppaniksi skaalautuvan volyyminsa, korkealuokkaisen osaamisen ja laitteiden johdosta.

Pesonen toteaa, että tieto tuotteen valmistamisesta Virossa voisi olla näkyvämmin yrityksen nettisivuilla, ja asia aiotaan korjata.

Millä tavoin Kontula liittyy itse tuotteeseen?

– Se, että mainoksessa sanotaan terveiset Kontulasta johtuu siitä, että yhtiö on sieltä ja meidän omistajilla on taustaa siellä. Tuotteessa ja tiedotteissa kerromme hyvin selkeästi missä tuote on valmistettu. Ei ole tapana, että mainoksissa kerrotaan, missä tuote on valmistettu.

Tiedotteen mukaan liikevoitosta viisi prosenttia palautetaan ”Kontulan tai jonkin muun lähiön nuorten auttamiseen”.

Lisäksi tiedotteessa kerrotaan, että lagerin valmistuksessa laiteinvestoinnit ovat isot.

– Moderniin teolliseen ajatteluun liittyy se, että ei ensimmäiseksi osteta tehdastiloja ja investoida kalliisiin laitteisiin, vaan pohditaan kiinteitä kustannuksia ja kumppanoidutaan, Pesonen vastaa.

Panimoliitto: ”Suomalaisten suosikkibrändit tehdään Suomessa”

Monille kuluttajille kotimaisuus on ostopäätökseen vaikuttava tekijä.

Tuotenimet saattavat joskus hämmentää tavallista kaupassa kävijää. Tuore esimerkki on maaliskuulta, kun Kuluttaja-lehti nosti esiin suomalaisena pekonina myytävän tuotteen, joka kuitenkin valmistetaan Ruotsissa.

Kontulan Oluttehtaan tapausta ei voi kuitenkaan rinnastaa pekoniin liittyvään esimerkkiin, sillä tuotteen nimessä ei ole sanaa ”kotimainen” tai ”suomalainen”.

Kysyimme silti vielä Panimoliitolta, kuinka yleistä on se, että suomalaiseksi miellettävä olut valmistetaankin muualla?

Panimoliitto ei ota kantaa Kontulan Oluttehtaan asiaan, mutta he vastaavat yleisesti kotimaisuusasteeseen liittyvään kysymykseen.

– Kyllä suomalaisten suosikkibrändit tehdään Suomessa. Kotimaisuusaste on yli 90 prosenttia. Sinebrychoffin oluet tehdään Keravalla, Hartwall valmistaa oluet Lahdessa ja Olvi Iisalmessa. Puhumattakaan kotimaisista pienpanimoista, joissa tuotanto on Suomessa ja niissä paikallisuus korostuu vielä entisestään, Panimoliiton viestintäpäällikkö Essi Lindqvist kommentoi.

Hän kertoo lisäksi, että Suomessa valmistettavan oluen raaka-aineet ovat 99-prosenttisesti kotimaisia.

– Kotimaisuus vaikuttaa suoraan työllistämiseen Suomessa, Lindqvist sanoo.