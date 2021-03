Main ContentPlaceholder

Ajankohtaista

Riittoisa ja herkullinen pastavuoka ratkaisee parin päivän ruoka­pulman

Kun kotona on sekä etätöitä tekeviä että etäkoululaisia, on hyvä, että jääkaapissa on lämmitettäväksi sopivaa lounasruokaa.

Bolognesevuoka riittää isolle perheelle ja sopii myös lämmitettäväksi.­