”Mullistavaksi” luvattu perunatuote tuli kauppoihin – testasimme kotikeittiössä, miten se toimii

Mummon-tuotesarjan perunatuotteet ovat tunnettuja. Samalta valmistajalta on tullut kauppoihin uusi tuote, jolla voisi korvata esimerkiksi vehnästä valmistetut nuudelit.

Kuluttajille tarjotaan yhä enemmän kasvistuotteita, joiden lupaus on helpottaa arkea. Pohjolan Peruna lanseerasi maaliskuun alussa oman uutuustuotteensa, perunasta valmistetut pannunuudelit.

Yrityksen tunnetuimpia tuotteita kuluttajille ovat Mummon-tuotenimen erilaiset perunatuotteet, kuten valmismuusi ja valmiit pakasteperunatuotteet.

Uudesta tuotteessa kertovassa tiedotteessa luvataan paljon: Peruna tekee paluun mullistavassa muodossa, tiedote on otsikoitu.

”Mullistava” ominaisuus on kenties se, että yksinkertaistettuna pannunuudelit toimivat kuin vehnänuudelit: ne kypsyvät muutamassa minuutissa ja niitä voi käyttää monen eri ruoan valmistuksessa.

”Kauempaakin on kyselty”

Rooty-nimeä kantavaa tuotetta voi valmistaa keittämällä, paistamalla tai wokkaamalla kuten riisiä, nuudeleita tai spagettia.

Pohjolan Peruna Oy:n markkinointijohtaja Jami Teirikarin mukaan idea tuotteeseen tuli siitä, että tuotekehittelyssä haluttiin löytää uusia käyttötapoja perunalle, Suomen ”kansallisjuurekselle”. Tuotteen saamaan vastaanottoon on oltu tehtaalla tyytyväisiä.

– Tuote on saanut hyvää palautetta ja sitä on tilattu paljon kauppoihin. Se menee myös pian vientiin, Ruotsiin ensimmäisenä. Kauempaakin on jo kyselty, kuten esimerkiksi Kiinasta.

Pakkauskoko on hieman alle puoli kiloa.­

Näin ”perunanuudelit” toimivat

Testasimme, miten pannunuudelit toimivat kotikeittiössä ja miltä ne maistuvat.

Pakastepussissa on hyvin ohuita, noin tulitikun paksuisia, pieniä perunasuikaleita. Niiden luvataan kypsyvän pannulla viidessä minuutissa.

Ohjeessa kerrotaan, että ne kannattaa paistaa jäisinä tilkassa öljyä, välillä käännellen.

Pussin kyljessä on myös valmis resepti, jolla voi valmistaa pannunuudeliwokin.

Lupaus nopeasta kypsymisajasta pitää. Ohuet perunasuikaleet sulavat pannulla muutamassa minuutissa. Tuotteessa on vain hieman lisättyä suolaa (0,03 g/100 g).

Maistoin tuotetta ilman lisättyä suolaa ja kastiketta sekä niin, että lisäsin perunoihin pienen suolan ja nautin sen wokkikastikkeen kanssa.

Ilman mausteita ja kastiketta makua ei ole kovinkaan paljon, mutta niinhän harvoin syödään muutakaan vastaavaa tuotetta. Purutuntuma on mukava.

Pieni suola ja pippuri toivat makua. Edelliseltä päivältä ylijäänyt wokkikastike maistui paistettujen pannunuudeleiden kanssa hyvin. Pidin siitä, että tuote tuntui olevan hyvin ruokaisa, eli täytti pienemmällä määrällä kuin esimerkiksi riisinuudelit.

Varsinaisiksi nuudeleiksi en kuitenkaan osaisi tuotetta mieltää tai rinnastaa. Tuntuma ja maku on erilainen.

Pakkauskoko on riittoisa. Uskon, että tuote sopisi hyvin isommallekin taloudelle, kun ruokaa on saatava nopeasti. Pieniä perunasiivuja voisi kenties kokeilla myös uuniruokiin tai ruokaisan munakkaan täytteeksi.

Maku ei räjäytä tajuntaa, mutta pannunuudelit toimisivat arjessa yhtenä nopeana vaihtoehtona. Lisäksi kokeilun perusteella ne voivat tuoda vaihtelua, jos pasta, riisi ja perusnuudelit kyllästyttävät. Se on myös kotimainen vaihtoehto.

Sarjaan kuuluu lisäksi perunahippu, jota voi käyttää riisin tavoin.

Torstaina viikolla 10 tuotteen hintatietoja ei ollut nähtävissä Foodie.fi- ja K-ruoka-sivustoilla.

Paahdettuja juuresranskiksia suoraan paketista

Kotikeittiössä kokeiltiin lisäksi pari muuta uutta kasvistuotetta. Kokeiluun otettiin Salico Oy:n Tuorekset-nimeä kantavia kasvisranskalaisia, sekä sarjaan kuuluvaa kukkakaalimurua.

Tuotteilla halutaan tarjota helppo ja nopea tapa lisätä kasvisten määrää arkisessa ruoanlaitossa, tiedotteessa kerrotaan.

Kasvisranskalaisissa ei ole perunaa. Yhden kilon pakkauksessa on tuoreina suikaleina porkkanaa, lanttua ja bataattia.

Ohjeessa ne neuvotaan pyöräyttämään öljyssä. Halutessa voi lisätä suolaa ja pippuria. Ranskikset paistetaan uunissa.

Kasvisranskalaisissa ei ole perunaa.­

Kokeilussa ne paistettiin keraamisella uunilla. Kun juurekset paahtuivat uunissa, ne menettivät reippaasti kokoa.

Tuotteen nimessä on sana ranskalaiset, mutta ranskanperunoihin miellettyä rapeutta niissä ei ole. Suosituilla Airfryer-keittimillä voi saada toisenlaisen lopputuloksen.

Paahdettujen juuresten maku on hyvä. Ne toimivat kevyenä illallisena salaatin ja esimerkiksi tofun, fetan tai vaikka raejuuston kanssa. Ne sopisivat lisukkeena minkä tahansa muun ruoan kanssa. Ruokaisaan salaattiin pakkauksesta saa hyvät ainekset.

Juuresten koko pieneni reippaasti uunissa.­

Yhdestä pakkauksesta ei ehkä riitä isommalle, nälkäiselle porukalle. Pieneen talouteen pakkauskoko on riittävä.

Koin tuotteessa hyväksi sen, että jos arkiruokaan kaipaa erilaisia juureksia, mutta ei ole aikaa tai jaksamista kuoria ja pilkkoa montaa erilaista sorttia, tässä kaiken saa nopeasti ja helposti uunivalmiina.

Koin hyväksi myös sen, että pakkauksesta ei synny hävikkiä. Tuotteet ovat kotimaisia.

Yhden kilon pakkauksen hinta on Foodie-palvelussa 2,98 euroa. Isommalle perheelle tulee reippaasti edullisemmaksi ostaa ainekset hevi-osastolta.

Kukkakaalimurusta uusi lempilisuke

Varsiosat saattavat sellaisinaan olla hieman kitkeriä, mutta nuppumurun joukossa ne toimivat. Samaa ajatusta voi hyödyntää, jos kukkakaalimurun tekee itse.­

Tuorekset sarjan kukkakaalimurun kehittelyssä on ajateltu ruokahävikin vähentämistä. Muruun on voitu käyttää esimerkiksi suuriin talouskeittiöihin myytävistä kukkakaalinupuista ylijääneet varsiosat.

– Kukkakaali- ja parsakaalimurut ovat kuuluneet tuotevalikoimaan jo useamman vuoden ajan, ja niitä on myyty HoReCa-alan toimijoille. Nyt halusimme tuoda nämä tuotteet myös kuluttajien saataville, Salicon markkinointipäällikkö Tiina Korpiaho kertoo.

Foodie-palvelussa 0,30 kg:n painoisen pakkauksen hinta on 2,79 euroa. Kilohinta on reilut yhdeksän euroa. Myös tämän tuotteen kohdalla voi pohtia, haluaako sen käyttövalmiina, valmiiksi murustettuna, vai edullisemmin ostamalla kokonaisen kukkakaalin.

Kukkakaalimurua voi käyttää esimerkiksi kastikkeisiin, keittoihin, salaattiin tai vaikka kukkakaalipohjaiseen pizzaan.

Kotona testatessa murua paistettiin pannulla öljyssä, maustettuna ripauksella suolaa. Tuloksena oli yksinkertainen ja todella herkullinen lisuke lämpimän ruoan kylkeen tai salaattiin.

Paistetusta kukkakaalimurusta tuli uusi lempilisukkeeni.