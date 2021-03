Mark ja Kirsi menivät naimisiin kolmansilla treffeillä, eikä yhteisen kahvilan kanssa aikailtu: ”Amerikkalainen unelma löytyi Suomesta”

Amerikkalais-suomalainen pariskunta pyörittää suosittua Valkoinen puu-kahvilaa, joka on erityisen tunnettu kakuistaan. Niiden resepteillä on tarina.

Markilla ja Kirsillä on neljä lasta. Kaksi vanhinta lasta syntyivät Yhdysvalloissa vietettyjen vuosien aikana.­

Kirsi ja Mark ovat olleet rohkeita työssä ja rakkaudessa.

Suomalais-amerikkalainen pari tutustui toisiinsa deittisivustolla 2000-luvun alussa. He rakastuivat hyvin nopeasti ja menivät naimisiin jo kolmansilla treffeillä.

Ystäviämme hieman hirvitti, he kertovat.

– Olimme molemmat kolmekymppisiä ja tiesimme mitä halusimme kun tapasimme toisemme, Kirsi Heidt kertoo.

Arvot kohtasivat.

– Jokainen kirje sekä puhelu vahvistivat puolin ja toisin sitä käsitystä, minkä olimme toisistamme saaneet. Kumpikaan ei löytänyt syytä aikailla.

Pian tämän jälkeen Kirsi muutti Yhdysvaltoihin. Siellä perheeseen syntyi kaksi ensimmäistä lasta. Muutaman Yhdysvalloissa vietetyn vuoden jälkeen perhe asettui asumaan Kauhajoelle. Aviopari perusti yhteisen yrityksen, nyt jo alueella hyvin tunnetun Valkoinen Puu -nimeä kantavan kahvilan.

– Amerikkalainen unelma löytyi Suomesta, New Yorkin osavaltiosta kotoisin oleva Mark sanoo.

”Hieno paikka elää”

Ajatus saattaa hieman yllättää.

– Suomessa moni sellainen asia on mahdollista, mikä Yhdysvalloissa ei koskaan olisi, Mark kuvailee ”amerikkalaisen unelman” löytämistä Kauhajoelta.

Ulkomailla vietetyt vuodet saavat arvostamaan niitä asioita, mitä täällä pidämme itsestäänselvyyksinä, Kirsi sanoo.

– Suomessa on paljon enemmän mahdollisuuksia sellaiseen kehitystukeen, jota yrityksen perustaminen ja kehittämistyö vaativat. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vastaaviin asioihin tarvitaan paljon enemmän rahaa. Jos on hyvä liikeidea, täällä sitä on mahdollista kehittää aivan eri tavalla.

” Suomessa moni sellainen asia on mahdollista, mikä Yhdysvalloissa ei koskaan olisi.

Markin mukaan Suomi on hieno paikka elää ja unelmien toteuttaminen on helpompaa kuin hänen kotimaassaan.

Isoisän dinerin kakut

Oli rohkeaa mennä naimisiin lyhyen tuntemisen jälkeen. Sitä oli myös kahvilan perustaminen, sillä kummallakaan ei ollut ravintola-alan taustaa. Heillä oli kuitenkin hallussaan pieni sukuaarre: Markin isoisän kakkureseptit.

– Kakkujen reseptit ovat peräisin Markin isoisältä. Hän piti 1950-luvulla Yhdysvalloissa perinteistä tienvarsikahvilaa, dineria. Sellainen klassinen kahvila, mitä näkee vanhoissa elokuvissa. Suku on pitänyt reseptejä tallessa.

Markin isoisän dinerin kakkureseptit ovat saaneet uuden elämän Suomessa.­

Kirsi sai tutustua resepteillä valmistettuihin kakkuihin ensimmäisen kerran Markin äidin luona.

– Amerikkalaista anoppiani Pattya ja minua on alusta saakka yhdistänyt innostus leipomiseen. Pattylla oli aina tarjolla isoisän ohjeilla leivottuja kakkuja, joiden kaltaisia en ollut koskaan ennen maistanut.

– Aina käydessämme kahviloissa Markin kanssa haaveilimme omasta kahvilasta, jossa tarjoiltaisiin niillä resepteillä leivottuja kakkuja.

Ainakin Markin isoisän näkökulmasta pienen dinerin reseptit ovat saaneet yllättävän uuden elämän aivan toisella puolella maailmaa.

– Patty jakoi sukureseptit meille ilomielin.

Valkoinen puu -kahviloita on tällä hetkellä kolme: Kauhajoella, Tampereella ja Seinäjoella.

” Kakkujen reseptit ovat peräisin Markin isoisältä. Suku on pitänyt reseptejä tallessa.

Kakuistaan kahvilat ovatkin olleet tunnettuja. Yrityksen esittelytekstissä niiden kerrotaan olevan kahviloiden ”sydän ja sielu”. Somen perusteella erityisesti suklaakakku on saanut asiakkailta kehuja.

Yritys sai tunnettuutta erityisesti vuonna 2014, kun Kirsi ja Mark osallistuivat Suomen Paras Leipomo -ohjelmaan.

Korona-aikana syntyi uutta

Koronakriisi iski Kirsin ja Markin yritykseen, kuten on tapahtunut lähes kaikille muillekin kahvila- ja ravintola-alalla.

Kun tilanne alkoi vaikuttaa voimakkaasti, yrittäjät pohtivat erilaisia noutoruokavaihtoehtoja ja tapoja palvella lounasasiakkaita, vaikka kahvilat oli pidettävä kiinni. Syntyi idea raakapakasteena myytävästä lasagnesta, jota voisi olla tarjolla kahviloidenkin ulkopuolella.

Muutaman kuukauden tuotekehittelyn jälkeen lähialueelta löytyi elintarviketehdas, jossa lasagne saadaan pian tuotantoon.

– Lasagnen tuotantoa ollaan aloittelemassa, ja kevään mittaan niitä alkaa saada hyvin varustelluista ruokakaupoista, Kirsi kertoo.

Nyt kahviloita on kolme ja neljännen avaamista suunnitellaan.­

Uuden tuotteen kehittelyssä pariskunta sai tukea alan asiantuntijoilta.

– Ilman sitä tämä ei olisi mahdollista.

Neljännen kahvilan avaaminen on suunnitteilla. Ajat ovat silti lamaannuttavat. Kahvila- ja ravintola-ala on syvässä kriisissä.

– Kaiken keskellä olemme toiveikkaita.