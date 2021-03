K-ryhmä: Valmisruokahyllyssä on tapahtunut ”merkittävä murros” – näkyy eniten alle 35-vuotiaiden ostoskorissa

Suomalaiset kuluttajat ovat hintatietoisia, mutta premiumtuotteissa näkyy myös kasvua.

Edullisten tuotteiden menekki on kasvanut, mutta vielä suositumpia asiakkaiden ostoskoreissa ovat olleet laadukkaammat tuotteet, K-ryhmä kertoo.­

K-ryhmä kertoi keskiviikkona kulutuskäyttäytymisen muutoksista. Suomalaiset kuluttajat tekevät ruoan hinnan ja laadun suhteen aiempaa tietoisempia valintoja.

Kasvua on premiumtuotteissa, K-ruokakauppojen myyntidatasta selviää. Niillä tarkoitetaan niin kutsuttua ”laadukkaampaa tuotetta”. Vuonna 2020 premium-tuotteet kasvoivat K-ryhmässä 20 prosenttia.

– Esimerkiksi valmisruokahyllyssä on tapahtunut merkittävä murros: Vuodesta 2017 laadukkaampien valmisruokien osuus on tuplaantunut ja kehitys on ollut muuta valmisruokaa vauhdikkaampaa. Vuoden 2020 aikana laadukkaampien vaihtoehtojen myynti kehittyi lähes 40 prosenttia, K-ryhmästä kerrotaan.

Alle 35-vuotiaiden lapsettomien ostoskoreissa laadukkaampien vaihtoehtojen osuus on suurin. Kasvua on näkynyt lisäksi lapsiperheissä ja aikuistalouksissa.

Taloussanomat kertoi tammikuussa premium-tuotteiden suosiosta. Jutussa kerrottiin, että suomalaiset alkoivat painottaa jo ennen korona-aikaa laadun ja maun tärkeyttä valmisruoissa. Trendi on näkynyt salaattibuffettien ja ruokatiskien yleistymisenä ruokakaupoissa sekä valmisruokavalmistajien yhteistyönä tunnettujen kokkien kanssa.

Näissä tuoteryhmissä laadukkaammat tuotteet kiinnostavat eniten:

Lihassa ostetaan arvokkaampia ruhonosia, tai heti käyttövalmiita, valmiiksi maustettuja raaka-aineita (esim. porsaanliha, naudanliha).

Oluessa ja siiderissä premium-vaihtoehdot kasvavat erityisesti alkoholittomissa ja toisaalta oluessa erityisesti pienpanimo- ja erikoisoluissa.

Leipomotuotteissa premium kasvaa konditoriatuotteissa.

Muita kasvavia tuoteryhmiä ovat esimerkiksi: äyriäiset ja nilviäiset, jäätelöt, palvelutiskin ateriat, marja- ja hedelmäpakasteet.

Suurin ruokailmiö

Suurin ruokailmiö on harkittu kuluttaminen, tiedotteessa kerrotaan.

K-ryhmä käyttää esimerkkinä ”hybridikuluttajaa”, joka arvostaa laatua, mutta valitsee tietyt tuotteet hinnan perusteella.

– Kuluttajat tekevät ruoan hinnan ja laadun suhteen aiempaa tietoisempia valintoja, mutta tarpeet ja toiveet valikoimalle saattavat vaihdella jopa ostosreissun aikana. Hybridikuluttaja kelpuuttaa tietyn tuotteen kohdalla vain laadukkaimman tai eettisimmän vaihtoehdon, mutta voi olla samalla jonkin toisen tuotteen osalta äärimmäisen hintatietoinen.

Hinta- ja laatutasoon vaikuttavia valintoja ovat esimerkiksi:

• Pääraaka-aineen alkuperä ja määrää (esimerkiksi lihapitoisuus, marjapitoisuus, juuston rasvapitoisuus)

• Raaka-aineiden laatu (esimerkiksi rikkoutuneiden pähkinöiden määrä pussissa)

• Lajike, maku ja ominaisuus

• Lisäaineet (onko makeutettu sokerilla vai makeutusaineella?)

• Valmistustapa

• Pakkauksen ulkonäkö ja materiaalien laatu

• Pakkauskoko (isompi pakkauskoko vaikuttaa kilohintaan)

• Tuotteen käyttötarkoitus (rypsiöljy ja oliiviöljy sopivat eri tarkoituksiin)

• Sertifikaatit: Ympäristön, eläinten, sosiaalisen vastuun tai alkuperän huomioiminen

Verkkokaupan suosituimmat tuotteet

Verkkokaupan myynti kasvoi viime vuonna 400 prosenttia. Sen suurin asiakasryhmä on lapsiperheet, joiden osuus tilaajista on 43 prosenttia. Eläkeläistalouksien osuus kasvaa voimakkaasti.

Verkkokaupan suosikkituotteiden kärjessä ovat banaanit, maito, kurkku, kahvi sekä lohi.

Vilkkaimmat verkkokauppaostosten toimituspäivät ovat maanantai ja perjantai. Iltapäivä on kellonajoista toivotuin. K-ryhmä kertoo, että verkkokauppatilauksia varten viime vuonna ajettiin 3 miljoonaa kotiinkuljetuskilometriä.

