Todellinen herkku! Suklaa-toffeepiirakan valmistuksessa vaikeinta on odottaminen

Makea keksipohjainen piirakka on saanut inspiraationsa amerikkalaisesta s’mores-keksiherkusta.

S’mores-piiras on täydellinen yhdistelmä mureaa keksiä, kinuskia ja suklaata.­

S’mores on amerikkalainen nuotioherkku, joka perustuu grillattuihin vaahtokarkkeihin.

Ideana on, että kuuma vaahtokarkki napataan suklaapalan kanssa kahden keksin väliin. Kun tulikuuma vaahtokarkki on pehmentänyt suklaan ja hiukan jäähtynyt, täytekeksi on valmis haukattavaksi.

Tämä piirakka on saanut inspiraationsa kyseisestä herkkupalasta. S’mores-piiraassa on murea keksipohja, jonka päälle levitetään paksua kinuskikastiketta sekä kerman kanssa sulatettua suklaata.

Päälle lisätään esikuvansa mukaisesti vaahtokarkkeja, jotka voi halutessaan paahtaa nopeasti kaasupolttimella.

Vaikeinta piiraan valmistuksessa on odottaminen. Kun herkku on jähmettynyt jääkaapissa, se on valmis paloiteltavaksi.

Katso ohje Soppa365:stä!