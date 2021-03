Kuluttaja: Atrian Suomalaisen pekonin valmistusmaa on Ruotsi, nimi meni vaihtoon – näin Atrialta vastataan

Atrian Suomalainen pekoni -nimisen tuotteen valmistusmaa on Ruotsi, Kuluttaja-lehti kertoo.

Vaikka liha olisi kotimaista, alkuperämaa on se paikka, jossa tuote on jalostettu.­

Kuluttaja-lehti kirjoittaa perjantaina julkaistussa jutussa tavallista kaupassa kävijää mahdollisesti hämmentävästä seikasta. Atrian tuotteen nimi on Suomalainen pekoni, mutta sen alkuperämaa on Ruotsi.

Lehti kysyi Ruokavirastolta, onko tuotteen nimi harjaanjohtava? Virastosta ei kommentoida suoraan kyseistä tuotetta, vaan he vastaavat lehdelle yleisesti alkuperämaata koskevan merkinnäin tarkkuutta.

– Jos yleensä pekonia myydään nimellä ’Suomalainen pekoni’, tulee pekonin alkuperämaa olla Suomi. Jos pekoniin käytettävä liha on alkuperältään suomalaista, mutta tuote valmistetaan kokonaan esimerkiksi Ruotsissa, silloin pekonin alkuperämaa on Ruotsi, ylitarkastaja Tuulikki Lehto vastaa Kuluttaja-lehdelle.

Lehdelle virasto kertoo lisäksi, että Ruokavirasto ottaa Atrian Suomalaisen pekonin nimen selvitykseen. Atria on kuitenkin maaliskuussa vaihtamassa tuotteen nimeä Atria Pekoniksi.

Atria Suomalainen pekoni on nyt nimellä Atria Pekoni.­

Liha suomalaista, pakkaus ja valmistaminen tehdään Ruotsissa

Kysyimme asiasta Atrialta. Sieltä vastataan, että Suomalaisen pekonin liha on suomalaista, mutta pekonin valmistus ja pakkaaminen tehdään Ruotsissa.

Atrian mukaan nimen vaihtamista on pohdittu jo aiemmin.

– Tuotteen nimen vaihtaminen tuli ajankohtaiseksi Atrian brändiuudistuksen myötä, Atrian tiedottaja Marja Latvatalo vastaa Ilta-Sanomille perjantaiaamuna nimeen liittyen.

– Tuotteen liha on suomalaista. Se, miksi se valmistetaan pekoniksi Ruotsissa johtuu siitä, että meillä Suomessa ei ole vastaavia laitteita. Vastaavat laitteet vaatisivat ison investoinnin. Eli kyseisen tuotteen suomalainen liha kuljetetaan meidän omalle Ruotsin tehtaalle, jossa siitä valmistetaan pekonia ja jossa se pakataan.

Tuotteen nimenvaihdos näkyy Atrian sivuilla. Lisäksi Foodie.fi- ja K-ruoka -palveluissa tuote näkyy uudella nimellä.

Jalostusmaa on tuotteen alkuperämaa

Oliko siis nimi ”suomalainen pekoni” harhaanjohtava? Kysyimme asiasta vielä Ruokavirastolta.

– Alkuperämaaksi katsotaan maa, jossa elintarvike on tuotettu tai valmistettu. Kun on kyse jalostetusta elintarvikkeesta, niin se maa, missä elintarvikkeen merkittävä valmistuksen jalostusaste on tapahtunut, on elintarvikkeen alkuperämaa, Ruokaviraston ylitarkastaja Tuulikki Lehto vastaa Ilta-Sanomille perjantaina.

Jos esimerkkinä olisivat vaikka tomaatit, jotka kasvatetaan Italiassa, mutta pilkottaisiin ja valmistettaisiin tomaattipyreeksi Suomessa, pyreen alkuperämaa olisikin jo Suomi, Lehto selostaa.

– Tuotetta ei voi myydä suomalaisena pekonina, jos se ei ole valmistettu Suomessa. Siihen on tulossa Atrialta korjaus, ja asia on siltä osin loppuun käsitelty, Tuulikki Lehto vastaa kysymykseen siitä, oliko Suomalainen pekoni harhaanjohtava nimi.

Kuluttaja saa olla kovin tarkkana

Tavallisen kuluttajan näkökulmasta vaikuttaa siis siltä, että olipa tuotteen nimi mikä tahansa, ennen ostopäätöstä kannattaa katsoa tarkkaan pakkauksen alkuperämaa-merkintä, jos kotimaisuus on tuotteessa ja ostopäätöksessä kaikilta osin se tärkein asia.

Vuonna 2017 nähtiin vastaava kohu, kun Pirkan meetvurstia myytiin nimellä ”kotimainen meetvursti”, vaikka liha ei ollut suomalaista. Tuolloin nimen perusteltiin olevan vakiintunut ja Eviran ohjeistuksen mukainen nimeämistapa.

– Kotimainen meetvursti on vakiintunut kauppanimi kuten esimerkiksi venäläinen meetvursti ja lyypekkiläinen meetvursti tai turkkilainen jogurtti. Kauppanimi kuvaa tuotteen ominaisuuksia ja makua, ei alkuperää, Matti Kalervo Keskolta kertoi tuolloin tiedotteessa.

– Ymmärrämme, että Pirkka kotimaisen meetvurstin nimi on ollut harhaanjohtava, hän totesi myös.

Tuotteen liha vaihdettiin kotimaiseksi.

Myös Saarioisen kinkkuleikkeleiden pakkausmerkinnoistä keskusteltiin vuonna 2017.

Valtaosa pekoneista valmistettu ulkomailla

Kuluttaja-lehti mainitsee, että valtaosa marketeissa myytävistä pekoneista valmistetaan ulkomailla.

Ainoastaan Snellmanin Kunnon pekoni ja Pirkan Suomalainen pekoni ovat sekä raaka-aineeltaan että valmistusmaaltaan kotimaisia, lehdessä kerrotaan.

Atrian pekoniin liittyvästä tapauksesta ja Kuluttaja-lehden artikkelista kertoi aiemmin myös MTV.