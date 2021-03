Nyt on pehmeät sämpylät – myös päältä! Tästä satsista riittää iltapalaa

Tällä kertaa sämpylät saavat kasvaa yhteen. Ne valmistuvat ilman pyörittelyä, taikinapötköstä leikkaamalla.

Haaveiletko sinäkin pehmeistä kotisämpylöistä? Sellaisista, joita leivottiin ennen kuin rapeakuoriset sämpylät tulivat muotiin?

Kuvan sämpylät on nimetty rakenteensa mukaan pehmosämpylöiksi. Ohjeella valmistuu pellillinen pehmeitä sisarussämpylöitä.

Ainekset ovat tuttuja, mutta valmistustavassa on pari niksiä. Tärkein asia on vaivata taikinaa tarpeeksi ja lisätä jauhoja vain sen verran, kuin on välttämätöntä. Taikinanesteenä käytetty maito vaikuttaa osaltaan rakenteen pehmeyteen.

Itse sämpylöiden muotoilu on helppoa, sillä se tapahtuu leikkaamalla taikinapötkö viipaleiksi. Tämän ansiosta pehmeän taikinan käsittelykin onnistuu ja jauhoja tarvitaan vain vähän.

Katso ohje Soppa365:stä!