Kun Gela tarjosi tekemäänsä hummusta, ystävä söi sitä silmät kiinni nautinnosta – helppo ja edullinen ohje, joka maustaa salaatinkin ihanaksi

Kolmekymppisen Gelan keittiössä leijuvat herkulliset tuoksut. Onnekkaat ystävät ovat saaneet nauttia maukkaista ruoista, vaikka kyläilyjä ei voi järjestää.

– Niin hyvää, valokuvaaja Meeri Koutaniemi hehkutti muutama päivä sitten Instagramissa ystävänsä Gelawej Viyanin tekemiä ruokia.

Yhdessä kuvassa Koutaniemi maistaa Viyanin tekemää hummusta ja nautiskelee sitä silmät kiinni.

Näinä ankeina aikoina tarvitaan hyvää ruokaa. Kysyimme Viyanilta, millä reseptillä tällaista selkeästi erittäin hyvää herkkua oikein tehdään?

– Rakastan ruoanlaittoa. Mielelläni jaan sen reseptin, hän vastaa iloisesti.

”Elämän parasta hummusta”

Gelawej Viyan, lempinimeltään Gela on ammatiltaan sosionomi. Ruoanlaitto on hänelle intohimo ja tärkeä harrastus.

Hänen onnekkaat ystävänsä ovat saaneet maistella kyseistä hummusta aiemminkin. Myös taannoin pidetyssä pop up -ravintolassa se sai kiitosta.

– Itseään ei voi ehkä niin kehua, mutta sain viestin, jonka mukaan se oli erään mielestä ”elämän parasta hummusta”, Gela vastaa kysymykseen siitä, millaista palautetta hän sai.

– Vain yksi totesi, että valkosipulia olisi voinut olla enemmän.

Sen määrää jokainen voi säätää itse, sillä hummusta voi maustaa monella tavalla.

Kolmekymppinen Gela rakastaa Lähi-idän makumaailmaa ja kokeilee monenlaisia ohjeita. Suomalaisista ruoista hänen ehdoton lempiruokansa on lohikeitto.­

Monikäyttöinen ja edullinen

– Se on hyvä ruoka, koska se on niin monikäyttöinen. Ei ole yhtä oikeaa tapaa syödä sitä. Sitä voi käyttää dippikastikkena, salaatin kastikkeena, lämpimän ruoan kyljessä ja leivän kanssa. Se on myös edullista ja säilyy jääkaapissa ainakin kolme päivää, Gela kuvailee.

Gelan tapa tehdä hummusta perustuu raaka-aineiden tasapainoon.

– Tahini on siinä hyvin tärkeä. Joskus olen ostanut sitä normikaupoista, mutta se ei ole ihan sama kuin mitä olen löytänyt itämaisista ruokakaupoista.

Hummuksen voi tehdä tölkeissä myytävistä kikherneistä tai sitten keittää ne itse, mitä Gela itse suosii eniten.

– Öljyn määrässä ei kannata olla liian arka. Lisäksi valkosipulilla on siinä tärkeä roolinsa.

Ruokalahjoja ystäville

Ennen koronaa Gela kutsui mielellään ystäviä syömään.

– Kokkaaminen muille tuo minulle iloa, se on minulle yksi tapa osoittaa kiitollisuutta ystävyydestä ja rakkaudesta. Olen aina haaveillut pitkistä pöydistä, joiden ääreen voisin kutsua kaikki rakkaat ihmiset.

– Korona-aikana olen sitten tehnyt niin, että olen valmistanut ruokia ja vienyt niitä ystäville. Sillä tavalla olemme voineet jakaa ruokaa, hän kertoo.

Gelan yksi oma lempiruoka on mausteinen, täytetty munakoiso.­

Nyt monet ovat kyllästyneet tekemään ruokaa. Miten Gela innostaisi ihmisiä kokkaamaan kotona?

– Rohkaisen kaikkia kokeilemaan itselleen tuntemattomia makuja, sillä niistä voi löytyä uusia lemppareita. Kokkailusta tulee kivaa, kun kuuntelee samalla vaikka musiikkia. Joskus saatan jopa tanssia.

Intohimoinenkin ruoanlaittaja saattaa välillä väsähtää keittiöhommiin.

– Kokkaamista ei kannata ottaa paineita. Kannattaa antaa anteeksi itselleen, jos aina ei vain jaksa.

Viyan aikoo jakaa erilaisia ruokaohjeita laajemminkin, kun hänen suunnittelemansa ruokablogi valmistuu lähiaikoina. Sen nimeksi tulee Ripaus kurkumaa.

Gelan ihana hummus

250 g keitettyjä kikherneitä tai 1 tölkki kikherneitä

1–2 valkosipulinkynttä

3 rkl kylmää vettä

1,5 rkl tahinia

2–3 rkl sitruunamehua

1 rkl oliiviöljyä

1/2 tl suolaa

ripaus mustapippuria ja chilijauhetta

1/2 tl juustokuminaa

Pinnalle

Oman maun mukaan oliiviöljyä, persiljaa, seesaminsiemeniä ja granaattiomenan siemeniä.

Valmistusohjeet