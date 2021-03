Ruokakaupan henkilökunta havaitsi asiakkaiden ostostaktiikan, joka on "kuin leikki" – nämä punalapputuotteet ovat halutuimpia

Ruokakauppojen ruokahävikki on pienentynyt muun muassa aletuotteiden myötä.

- Aikaisemmin punalaputettuja tuotteita saatettiin sujauttaa ostoskoriin hiukan peitellen, mutta asenne on muuttunut, S-ryhmästä kerrotaan.­

Markettien ruokahävikki on vähentynyt selkeästi, sekä K-ryhmä että S-ryhmä kertovat. K-ryhmä kertoo tiedotteessaan, että erityisesti viime vuonna ruokahävikkiä vähennettiin ennätyksellisen paljon.

S-ryhmältä kerrotaan, että viimeisen kuuden vuoden aikana S-ryhmän markettien ruokahävikki on vähentynyt 21 prosenttia. Tällä hetkellä hävikin osuus S-ruokakaupan myynnistä on 1,4 prosenttia.

Yksi vaikuttava tekijä ovat olleet ilta-alet ja punalaputettu ruoka.

Osalle asiakkaista kuin leikki

Punalappu kiinnostaa kaikenlaisia asiakasryhmiä, S-ryhmästä kerrotaan. Alennetut tuotteet vaikuttavat asiakkaiden ruokakuluihin, mutta niillä on myös toinenkin merkittävä hyöty.

– Vähemmän on ollut esillä se, että punalaputetun ruoan ostaminen on samalla vaikuttava ilmastoteko ja alelaputetun ruoan ostaja on hävikkiuhan alla olevan ruoan pelastaja, HOK-Elannon alueelta vastuullisuuspäällikkö Satu Kattilamäki kertoo.

Joillekin päivän punalaputetut tuotteet ratkaisevat sen, millaista ruokaa kotona syödään.

– Kaupan henkilökunta kertoo, että osalle asiakkaista se voi olla myös ikään kuin leikki ja illan ateria määräytyykin sen mukana, mitä lapputuotteita ostoskoriin päätyy.

Kerroimme aiemmin kahden hengen taloudesta, jossa käytäntö muodostui tavaksi, sekä Elsa Heikon tavasta säästää ruokakuluissa, mikä perustuu pitkälti ilta-alen löytöihin.

Idea lähti ruokakaupan työntekijöiltä

Punalaputetut tuotteet ovat olleet käytössä jo 15 vuotta. 60 prosentin ilta-ale otettiin käyttöön vuonna 2015. Käytännön alkuperäinen idea lähti Helsingissä sijaitsevan ruokakaupan työntekijöiden palaverista.

– Henkilöstön esiin nostamasta huolesta jalostui pilotti, joka osoitti varsin pian, että toimintamalli vähentää poisheittohävikkiä ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Asiakkaiden suhtautuminen punalapputuotteisiin on muuttunut vuosien aikana.

– Aikaisemmin punalaputettuja tuotteita saatettiin sujauttaa ostoskoriin hiukan peitellen, mutta asenne on muuttunut.

Punalaputettuja tuotteita myydään illan ja yön tunteina keskimäärin enemmän pääkaupunkiseudulla, kuin muualla Suomessa.

S-ryhmän tavoitteena on edetä kohti ruokahävikin puolittamista vuoteen 2030 mennessä. Ruokahävikkiä hallitaan myös tilausmäärillä.

– Tärkein työ hävikinhillintään tehdään jo ennen tuotteiden saapumista kauppaan. Se on jatkuvaa tasapainoilua.

Hävikkihyllyistä tullut suosittuja

K-ryhmän ruokakaupoissa hävikki väheni yhdeksän prosenttia viime vuonna. Lukua kuvataan ennätykselliseksi. Myyntikiloihin suhteutettu ruokahävikki on vuoteen 2020 mennessä laskenut noin 11 prosenttia vuodesta 2016, tiedotteessa kerrotaan.

Hävikin vähentämiseen ovat vaikuttaneet ruokakauppojen valikoiman hallinta, hävikkiä hyödyntävät tuotteet sekä kuluttajien kiinnostus lähellä viimeistä käyttöpäivää oleviin alennettuihin tuotteisiin.

Hävikkihyllyt ovat suosittuja.

– Meillä yksi suosittu tuote niissä ovat juustot, K-Citymarket Eastonin kauppias Mika Timonen kertoo Ilta-Sanomille.

Yli 90 prosenttia K-ruokakauppiaista lahjoittaa lähellä viimeistä myyntipäivää olevaa ruokaa paikallisille hyväntekeväisyysjärjestöille. Ne jaetaan ruoka-apuna. Näin toimitaan myös Timosen myymälässä.

K-Citymarket Riihimäen kauppias Juuso Österman kertoo samaa ja vastaa myös kysymykseen hävikkihyllyjen suosituimmista tuotteista.

– Ensimmäiseksi myydään aina vihannes- ja hedelmäpussit, sekä leipäkassit. Yleisesti ottaen hävikkihyllyistä myydään usein kaikki.

Espoolaiskaupan oma hitti

K-kaupoissa on pohdittu myös omasta kaupasta syntyvän hävikin hyödyntämistä uusiksi tuotteiksi. Hävikkiin päätyvät hedelmät, vihannekset ja leivät voivat olla esimerkiksi mehujen ja smoothien raaka-aineita. Espoossa on syntynyt ihan oma hittinsä.

– Kauppamme oma hävikkituote sushispydäri syntyy sushiriisin ylijäämästä. Tuote on saavuttanut lyhyessä ajassa suuren suosion ja noussut kaupan top 50-listalle, Espoossa sijaitsevan K-Supermarket Lasihytin kauppias Erkki Zaiedman kertoo tiedotteessa.

Sushispydäri, eli sushipyttipannu on espoolaisen kaupan oma tuote.­

Lidl kertoi viime vuonna, että hukka-alet ovat säästäneet hävikiltä vuodessa jopa miljoona kiloa hedelmiä, vihanneksia ja leipää.

– On ilahduttavaa, että hieman kolhiintuneille hedelmille ja vihanneksille ja eilisen paistopistetuotteille on ostajia hukka-alen kautta, Lidl Suomen vastuullisuuspäällikkö Maija Järvinen sanoi tuolloin.

S-ryhmän suosituimmat punalapputuotteet

Euromääräisesti eniten myydään punalaputettuina muun muassa pakattuja kala- ja lihatuotteita, kuten lohifileetä, jauhelihaa ja karjalanpaistilihaa.

Kappalemääräisesti eniten myydään paistopistetuotteita, kuten riisipiirakoita, croissanteja ja lihapasteijoita.

K-ryhmän hävikkihyllyjen suosituimmat