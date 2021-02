Oletko etsinyt hyvää perusohjetta arkiseen linssikeittoon? Tässä se on

Linssikeitossa on tällä kertaa reilusti öljyä ja miedosti mausteita.

Kuivatuista linsseistä valmistettu keitto on helppoa, terveellistä ja edullista arkiruokaa. Mikä parasta, halkaistut punaiset linssit kypsyvät ja sakeuttavat liemen nopeasti.

Oheinen resepti on oikea perusohje linssikeittoon. Mausteita on hyvin vähän, tai oikeastaan ei lainkaan, ellei valkosipulia lasketa mausteeksi. Lopputuloksena on siis miedonmakuinen keitto, joka maistuu myös mausteisiin tottumattomille. Joukkoon voi halutessaan lisätä esimerkiksi chiliä ja savupaprikajauhetta, jotka sopivat hyvin keiton makuun.

Koska keiton on tarkoitus olla täyttävä, sipulien kuullotukseen käytetään tällä kertaa runsaasti öljyä. Sen määrää voit kuitenkin halutessasi vähentää, jolloin saat keitosta kevyemmän version.

Katso ohje Soppa365:stä!