Täydellistä uunilohta! Kolme ihanaa täytettä ja neuvo, jolla kypsennät lohen parhaimmilleen

Kun haluat tehdä ilmastovalinnan, vaihda uunilohi uunisilakkaan.

Tärkein osuus uunilohta kokatessa on kaupassa ostopäätöksen tekeminen, muistuttaa ruokatoimittaja Sanna Mansikkamäki.

Uunilohta tehdessä kannattaa valita luomulohi tai ASC-merkitty suomalainen tai tanskalainen kiertovesikasvatettu kirjolohi. Esimerkiksi Itämeren villilohi on ”osta harkiten”-listalla WWF:n eli kansainvälisen ympäristöjärjestön harkintaoppaassa.

– Suomalaiset saisivat lopettaa kokonaan norjalaisen lohen ostamisen. Se ei ole millään tavalla hyvä vaihtoehto, Mansikkamäki sanoo.

Uusimmassa keittokirjassaan Kiitos! (Otava 2021) Mansikkamäki tarjoaa reseptejä ja vinkkejä ilmastoystävällisempään kokkailuun. Hän antaa kirjassa esimerkiksi ohjeet täydellisen uunilohen valmistamiseen.

Koska luonnonvedet eivät tarjoa riittävästi villilohta, tarvitaan myös kasvatettua lohta. Kiertovesikasvatettu lohi on Mansikkamäen mukaan hyvä valinta.

– Lohen hinnassa halpa ei välttämättä tarkoita hyvää. Kaupoilta kannattaa kysyä ja vaatia muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi luomulohta saa nyt vain harvasta kaupasta, hän kertoo Ilta-Sanomille.

Mansikkamäki muistuttaa, että kasvatetun kalan kohdalla on tärkeä varmistaa, että se on ASC-merkitty. ASC on WWF:n sertifikaatti kasvatetulle kalalle.

Uunilohta tehdessä kannattaa huomioida, että kotimainen lohi on ohuempi kuin norjalainen, minkä takia sillä on lyhyempi kypsymisaika. Täydellinen kypsyys saavutetaan, kun lämpömittari näyttää 39–42 astetta.

– Älä katso ohjetta, vaan käytä sisälämpömittaria. Kala on aivan ylikypsä, jos valkuaiset tulevat ulos. Lohi on parhaimmillaan, kun kalan sisus jää roseen väriseksi.

Syö kalaa sesonkien mukaan

Kasvisten tapaan myös kaloja tulisi syödä sesonkien mukaan. Mansikkamäen mukaan sesongissa ovat tällä hetkellä parhaimmillaan esimerkiksi hauki, lahna ja made.

– Ihmisten pitäisi opetella kalasesongit. Kasvatettu kala on koko ajan sesongissa, mutta paras vaihtoehto olisi syödä villikalaa sesongin mukaan. Kirjolohi kannattaa valita silloin, kun villikalaa on huonommin tarjolla.

Nyt olisi myös erityisen hyvä aika syödä silakkaa, jota suomalaiset ovat tottuneet paistamaan pannulla.

– Se onnistuu helposti myös uunissa, jolloin paistamisesta ei tule keittiöön niin kova käry, Mansikkamäki sanoo.

Salsa verde -kastike toimii hyvin uunisilakoiden kuorrutteena. Myös suomalaisten arkiruokien klassikko, uunilohi, saa keittokirjassa päälleen Aasian makuja.

Mansikkamäki kannustaa kokeilemaan säilykkeinä löytyvää kotimaista villikalaa, joka on aina sesongissa.

– Kotimaisesta Järkisärjestä, perunoista ja kermasta syntyy helppo perunakalalaatikko, ja Pielisen luonnonkalasäilykettä voi käyttää tonnikalan tapaan pastassa.

Salsa verdellä päällystetyt silakkafileet paistuvat uunissa noin 15 minuuttia.­

Uunisilakat

4 annosta, valmistusaika 1 tunti

1 kg kokonaisia silakoita (tai fileitä)

1 tl suolaa myllystä

Salsa verde sardellista ja yrteistä

1 dl hienonnettua tilliä

1 dl hienonnettua lehtipersiljaa

2 rkl hienonnettua ruohosipulia

50 g kapriksia

½ sitruunan raastettu kuori

4 sardellifileetä öljyssä (tai laadukasta anjovista)

¼ tl sokeria

2 tl hunaja-dijonsinappia

Poista silakasta pää leikkaamalla se saksilla irti. Leikkaa vatsan alareuna perään asti. Jätä halutessasi peräevä paikoilleen. Poista sisälmykset (mädin voi syödä). Painele liha irti selkä-rangasta kevyesti painamalla. Irrota selkäranka.

Painele filee littanaksi leivinpaperin päälle uunipellille nahkapuoli alaspäin. Pyöritä myllystä vähän suolaa pinnalle.

Sekoita salsa verden ainekset yleiskoneen pienessä astiassa, jossa on leikkuuterä. Pyöritä tasaiseksi massaksi. Levitä salsa verde fileiden päälle. Paista 220-asteisen uunin ylätasolla noin 15 minuuttia.

Valitsetko uunilohelle appelsiini-sinappitäytteen, miso-seesamitäytteen vai salsa verdeä?­

3 x uunilohi

4 annosta, valmistusaika 1 tunti (sisältää suolauksen ja esivalmistelut)

n. 600 g kirjolohifileetä yhtenä palana tai luomulohta

3 rkl hienoa merisuolaa

Ota filee pöydälle noin puoli tuntia ennen valmistamista. Ripottele kalan päälle merisuolaa ja jätä se maustumaan noin 20 minuutiksi. Huuhtele ylimääräinen suola pois kylmällä vedellä ja kuivaa lohi.

Tee haluamasi täytteet. Paista 150-asteisen uunin ylätasolla noin 20 minuuttia. Käytä lämpömittaria. Lohifilee on valmis, kun sisälämpö on 39–42 astetta.

Appelsiini-sinappi-uunilohitäyte

2 appelsiinia

2 rkl karkeaa dijonsinappia

Purista yhdestä appelsiinista mehu astiaan. Kaavi sisältä mukaan myös hedelmäliha. Sekoita joukkoon sinappia. Levitä seos kalafileen pinnalle. Viipaloi toinen appelsiini ja levitä viipaleet fileen päälle.

Miso-seesamilohitäyte

2 rkl vaaleaa misotahnaa

1 rkl paahdettua seesamiöljyä

2 tl riisiviinietikkaa

1 rkl raastettua tuoretta inkivääriä

2 tl kuorimattomia vaaleita seesaminsiemeniä

2 tl mustia seesaminsiemeniä

Sekoita kaikki ainekset keskenään. Levitä seos fileen pinnalle.

Salsa Verde -lohitäyte

2 rkl hävikkileivästä tehtyä korppujauhoa (tai hapankorppua muruina)

1 valkosipulinkynsi

½ nippua lehtipersiljaa

½ nippua basilikaa

½ sitruunan raastettu kuori

2 rkl kapriksia

Hienonna salsa verden ainekset yleiskoneen pienessä kulhossa, jossa on leikkuuterä. Levitä seos kalafileen pinnalle.