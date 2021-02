Megamunkkeja ja nokipannukahvia – 7 vierailun arvoista latukahvilaa ympäri Suomen: ”Ihmisille tulee illuusio erämaasta”

Latukahviloiden herkut motivoivat hiihtämään pari kilometriä lisää.

Suomalaiset ovat innostuneet hiihtämään, minkä myötä latukahviloiden kysyntä on lisääntynyt. Onneksi houkuttelevia levähdyspaikkoja löytyy ympäri Suomea.

Näihin kahviloihin pääsee hiihtämällä niin meren, lahden kuin metsänkin poikki sekä usein myös autolla tai kelkalla. Päätepisteessä odottaa lämmin mökki ja tuoretta syötävää.

Rinkelimunkkeja Ylläksellä

Äkäslompolon Yllästunturilla voi hiihtää latukahvila Velhon kodalle, jonka pihaan ei pääse autolla.

– Tänne tulo vaatii hieman urheiluhenkisyyttä, huomauttaa Satu Kostet, toinen kahvilan omistajista.

Vaikka kahvila ei ole kaukana kylältä tai autotieltä, Kostetin mukaan kahvilaan ei kuulu ääniä.

– Täällä ei autot tai kelkat hurruuta. Ihmisille tulee illuusio erämaasta, kun olemme täällä tykkypuiden siimeksessä.

Nimensä mukaisesti kahvilassa vallitsee hämyinen tunnelma takkatulineen ja kynttilöineen.

– Tänä talvena lisäsimme ulkopaikkoja, jotka ovat olleet tosi suosittuja, Kostet kertoo.

Hänen mukaansa latukahvila on perustettu vuonna 1986. Siitä lähtien kahvilassa on tehty rinkelimunkkeja samalla reseptillä.

– Olemme legendaarinen munkkipaikka. Paistamme myös lettuja koko päivän, Kostet lupaa.

Ylläksen latukahvila, Velhon kota, on tunnelmallinen sisältä ja ulkoa.­

Nokipannukahvia Kuopiossa

Latukahvila Nuottakota sijaitsee Rauhalahdella Kuopiossa. Sitä ylläpitävät luonto-ohjaajaopiskelijat. Tarjolla on itse tehtyjä leivonnaisia, makkaraa ja nokipannukahvia. Paikalla voi myös kokeilla lumikenkäilyä, laskea mäkeä ja tehdä lumiveistoksia.

Kuopiossa sijaitsevan Rauhalahden Nuottakodan yrittäjät opiskelevat luonto-ohjaajiksi.­

Voisilmäpullia Vuokatissa

Sotkamon Rekivaaralla toimii talvisin latukahvila Rekikesti Café. Sinne poikkeaa helposti Vuokatin hiihtoladuilta. Vanhassa kansakoulussa voi lämmitellä keitolla tai kehutuilla voisilmäpullilla. Pihalla saa ihmetellä kotieläimiä tai vuokrata lumikengät ja suunnata Rekivaaran luontoon.

Vuokatin Rekikestissä saa päivän keittoa niin kauan kuin padallinen riittää.­

Megamunkkeja Kuusamossa

Kuusamon Korpikahvilan löytää Vuosselin ja Pyhävaaran hiihtoreittien varrelta. Kahvilassa voi maistella pullaa, lettuja, poropiirasta tai kuuluisia megamunkkeja. Pihalla on poroja ja poneja, keppihevosrata sekä lumilabyrintti.

Kuusamon Korpikahvilan pihalla voi laskea mäkeä, leikkiä ulkoleluilla tai kokeilla talutusratsastusta.­

Muurinpohjaräiskäleitä Helsingissä

Helsingin latukahvila sijaitsee Laajasalon edustalla Helsingissä. Se on auki vain viikon vuodessa, jos meri on jäässä. Hiihtolomalaisten kannattaa siis hyödyntää mahdollisuus heti. Jään päällä on lämmitetty teltta, luistinrata sekä jääkaruselli. Teltalla voi herkutella lohikeitolla tai muurinpohjaräiskäleillä.

Helsingin latukahvilalta löytyy kahvilateltan lisäksi luistinrata ja jääkaruselli.­

Piirakoita Pyhällä

Cafe Kaira sijaitsee Pelkosenniemen Pyhätunturilla. Latukahvilassa myydään paikan päällä valmistettuja herkkuja sekä paikallisia käsitöitä. Kesäisin tilalla viljellään kaskinauriita, joita on sujautettu niin suolaisiin kuin makeisiin piirakoihin.

Pyhätunturin Cafe Kaira katukahvilassa hiihtolomalaiset voivat herkutella tuoreilla karjalanpiirakoilla.­

Munkeloita Luostolla

Sodankylän Luostotunturilla voi vierailla jo 80-luvulla perustetussa latukahvilassa, Torvisen majassa. Maja rakennettiin vuonna 1957 vierasmajaksi, eikä siellä ole vettä tai sähköä. Kahvilan erikoisuus ovat Munkelot eli savuporotäytteiset munkit. Tarjolla on myös nokipannukahvia sekä kermaista lohikettoa.