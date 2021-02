Tunnetko ”maailman makeimman hedelmän”, joka maistuu banaanilta ja vadelmalta? 3 hyvää vaihtoehtoa hedelmäosastolla juuri nyt

Appelsiinit ja greipit ovat alkuvuonna maukkaimmillaan, mutta myös hauskan kuuloiset rumeliini, annoona ja sweetie kuuluvat helmikuun sesonkihedelmiin.

Satokauden hedelmien suosiminen kannattaa jo pelkästään maun takia, mutta sesongissa olevien hedelmien ja vihannesten seuraaminen on myös taloudellista ja ekologista.

Helmikuussa parhaimmillaan ovat appelsiini, greippi, verigreippi, veriappelsiini, hunajapomelo, sharon, limetti, kiivi, avokado, guava, annoona, rumeliini ja sweetie, listataan Satokausikalenterin sivuilla.

Appelsiinit ja grepit ovat jo vakiinnuttaneet asemansa suomalaisten ostoskoreissa, mutta rumeliini, annoona ja sweetie voivat olla monelle tuntemattomampia hedelmiä.

Niitä voi olla tarjolla hyvinvarusteltujen markettien hevi-osastolla.

Ugli eli rumeliini

Rumeliini on mandariinin ja greipin risteymä, jonka sesonki on tammi-toukokuussa Jamaikalla. Sen ulkomuoto on ryppyinen ja epäsäännöllinen.

Rumeliinissa on mandariinin ja greipin tapaan happamuutta ja makeutta. Ruoissa se toimii hyvänä greipin sijaisena.

Ugli eli rumeliini on nimensä mukaisesti epämuodostunut.­

Maailman makein annoona

Annoona on rusehtava, pehmeä hedelmä, jonka sesonki on marras-maaliskuussa. Sen mustia siemeniä ei syödä.

Kypsänä annoonan on sanottu olevan maailman makein hedelmä. Se maistuu vähän banaanilta ja vadelmalta ja sopii hedelmäsalaatteihin ja pirtelöihin.

Annoonaa väitetään maailman makeimmaksi hedelmäksi.­

Kirpeyttä karttavan sweetie

Sweetie on greipin ja pomelon siemenetön risteytys, mutta nimensä mukaisesti siitä puuttuu greipin kirpeys. Sen sesonki on loka-maaliskuussa Israelissa.

Sweetiessä on monien muiden sitrushedelmien tapaan paljon C-vitamiinia.

Sweetiestä syödään vain hedelmäliha. Sitä voi käyttää ruoanlaitossa greipin ja verigreipin tapaan.

Sweetie on poimittaessa vaaleanvihreä, mutta sen väri haalistuu varastoinnissa.­

Muista myös nämä hauskan kuuloiset hedelmät!

Kumkvatin ja feijoan sesonki oli jo tammikuussa, mutta nimet kannattaa laittaa yhtä lailla korvan taakse.

Kuorineen syötävä kumkvatti

Nimeltään ja ulkomuodoltaan hassu kumkvatti ei ole sitrushedelmä, vaikka siltä näyttääkin. Sitruksien lähisukulainen kasvaa Espanjassa ja Israelissa.

Kumkvattissa on myös runsaasti eri vitamiineja. Yhdessä hedelmässä on noin 8 mg C-vitamiinia ja 3 mg A-vitamiinia.

Oliivin kokoinen kumkvatti syödään kuorineen ja siemenineen. Sitä voidaan käyttää ruokiin, kuten hilloihin ja wokkeihin sekä leivontaan.

Kumkvattia voidaan käyttää sitruksien tapaan.­

Kiivin tapaan syötävä feijoa

Feijoaa kutsutaan myös ananasguavaksi. Se on alunperin kotoisin Etelä-Amerikasta, mutta nykyään sitä viljellään trooppisilla alueilla ympäri maailmaa. Joulu-helmikuussa sesonki on Israelissa.

Hedelmän maku on happaman imelä ja aromaattinen. Feijoa on helpointa syödä kiivin tapaan, puolittamalla hedelmä ja lusikoimalla sen hedelmäliha. Kuorta ei syödä.

Kananmunan kokoinen feijoa ei säily kypsänä pitkään.­

Lähde: Satokausikalenteri