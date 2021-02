Kokin ohjeella saa pehmeimmät burgerisämpylät: ”Jos leivot elämässäsi kerran sämpylöitä, leivo tämä” – hyvä kohotuskonsti toimii aina

Antti Hartemon uusi ruokablogi tarjoaa lohturuokaa.

Kokki Antti Hartemo on työskennellyt Helsingissä ravintola Finnjävelissä viisi vuotta, ravintolan avaamisesta asti. Hän perusti hiljattain oman ruokablogin, jossa jaetaan arkeen ja kotikeittiöön sopivia ohjeita.

– Kun maailmantilanne on nyt tällainen ja on ollut enemmän aikaa, ajattelin, että voisin jakaa blogissa helposti lähestyttäviä ohjeita ja ruoan iloa. Tämä on itselleni hauska harrastus. Samalla tulee tehtyä hieman erilaisia ruokia.

Lohturuokaa-nimeä kantava blogi tarjoaa nimensä mukaisesti lohtua ja lämpöä tuovia ruokaohjeita.

Helppoja valmistaa ja käsitellä

Blogin ensimmäisiin ohjeisiin kuuluu maukkaiden sämpylöiden ohje. Resepti kunnioittaa erityisen pehmeän, japanilaisen Hokkaido milk breadin reseptiä. Kun Hartemo julkaisi ohjeen Facebookissa, se sai parissa tunnissa tuhansia katselukertoja.

Antti Hartemo testaa reseptit moneen kertaan, ennen kuin julkaisee niitä. Tämän sämpyläohjeen hän totesi todella toimivaksi.

Hän suosittelee sitä erityisesti burgerisämpylöihin.

– Jos leivot elämässäsi yhden kerran sämpylöitä, leivo tämä. Äärettömän pehmeä ja ilmava hokkaido milk bun -sämpylä on helppo valmistaa, miellyttävä käsitellä ja sämpylänä monikäyttöinen, hän kirjoitti Instagramissa ja blogissa.

Niitä voi kutsua ”maailman pehmeimmiksi sämpylöiksi”.

– Kokeile kerran ja jäät koukkuun, Hartemo kirjoittaa.

Nämä sämpylät ovat erityisen kuohkeita.­

Uuni on hyvä paikka kohottamiseen

Reseptissä on myös hyvä vinkki minkä tahansa kohotusta vaativan leipomuksen tekemiseen.

Hartemo kertoo, että mitkä tahansa sämpylät ja pullat on hyvä kohottaa uunissa, jossa on ainoastaan uunin valo päällä. Joissakin uudemmissa uuneissa on myös oma kohotusohjelmansa, mutta tavallinenkin uuni takaa kohotukseen täysin vedottoman paikan, ja uunin oma valo tuo kohotukseen tarvittavan, erinomaisen lämmön.

– Pullatkin voi kohottaa näin.

Sokeri ruokkii hiivaa

Reseptiä kokeileva saattaa pysähtyä sokerin määrään. Sillä on kuitenkin tehtävänsä sämpylöiden erityisen kuohkeuden, ilmavuuden ja pehmeyden saamiseksi.

Nämä sämpylät sopivat herkutteluun, kuten esimerkiksi mainittuihin burgereihin, eivätkä ne ole edes tarkoitettu päivittäiseksi perusleiväksi.

– Autenttisissa aasialaisissa leivissä on sokeria. Itsekin mietin, onko se tarpeellinen. Sokeri ruokkii kuitenkin hiivaa ja nostattaa taikinaa todella paljon. Sokerin maku häviää valmiista sämpylästä.

Ohjeen mukaista sokerimäärää voi kuitenkin vähentää.

– Resepti toimii, vaikka sokeria käyttäisi hieman ohjetta vähemmän.

Taikina on helposti käsiteltävä ja lopputulos palkitsee.

– Voit myös kohottaa sämpylät erillään toisistaan tai muotoilla niistä vaikka hodarisämpylän muotoisia, blogissa vinkataan.

Hokkaido milk bun

(8 kappaletta)

0,85 dl (85 g) maitoa

15 g vehnäjauhoja

Taikina

300–340 g vehnäjauhoja (Lisää jauhoja sen verran, että taikinaa voi käsitellä ilman että se tarttuu käsiin tai pöytään ja että voit muovailla siitä sileän. Varo kuitenkaan lisäämästä liikaa jauhoja.)

50 g sokeria (Voit pienentää määrää, jos se tuntuu liian makealta, mutta autenttinen aasialainen buni on makeahko ja sokerin tehtävä on ruokkia hiivaa ja näin kohottaa leipää.)

1 tl suolaa

1 rkl kuivahiivaa

1,25 dl (125 g) maitoa

1 iso kananmuna

55 g pehmeää voita

Valmistusohjeet

Aloita tekemällä taikinalle startteri. Tämän takia leipä saavuttaa ainutlaatuisen ilmavuutensa, pehmeytensä ja tietynlaisen sitkon.

Sekoita maito ja vehnäjauhot pienessä kattilassa samalla lämmittäen miedolla lämmöllä. Sekoita jatkuvasti. Kun seos alkaa paksuuntua ja muodostuu selkeä yhtenäinen massa, voit ottaa kattilan pois liedeltä ja antaa startterin jäähtyä. Tangzhongin (startterin) jäähtyessä yhdistä muut aineet yleiskoneen kulhoon tai isoon laakeaan kulhoon, jos teet taikinan käsin. Lisää joukkoon myös jäähtynyt startteri. Sekoita aineet ja vaivaa kunnes muodostuu sileä, elastinen taikina. Muotoile taikinasta pallo ja kohota reilu tunti kannellisessa astiassa tai kelmulla peitetyssä kulhossa. Taikinaa voi kohottaa esimerkiksi uunissa, jossa on ainoastaan valo päällä. Vaikka uunia ei vielä lämmitetä, uunin lampun tuoma lämpötila on kohotukseen erinomainen. Jaa taikina 8 tasakokoiseen palaan ja pyöritä käsillä sileiksi palloiksi. Aseta pallot pyöreään (halkaisija n. 20 cm) voideltuun vuokaan ja kohota kannen alla 50 minuuttia (tai kunnes ne ovat pulleita). Lämmitä uuni 175 asteeseen. Voitele sämpylät varovaisesti kananmunalla. Lisää pinnalle halutessasi esimerkiksi seesaminsiemeniä. Paista 25–30 minuuttia. Anna leivän jäähtyä paiston jälkeen 10 minuuttia ja siirrä sen jälkeen ritilälle jäähtymään. Voit käyttää sämpylöitä esimerkiksi burgereissa tai eggs benedict -leipinä. Säilytä sämpylöitä muovipussissa huoneenlämmössä, jotta niiden pehmeys säilyy.

Resepti: Lohturuokaa.fi