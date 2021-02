Kotipizzan valmistamisen konkari Mikko kertoo, miten syntyy paras pizza – korvaa hiivan aineksella, josta moni ei ehkä tiedä: ”Tekee taikinoista paremman makuisia”

Pizzaa pieteetillä tekevien Facebook-ryhmästä syntyi yhdistys. Yhdistyksen puheenjohtaja painottaa erityisesti pohjan ja tomaattikastikkeen tekemisessä muutamaa seikkaa.

Pizza on ollut pitkään suomalaisten suosikkiruokaa, mutta viimeisen vuoden aikana sen tekemisestä kotona on innostuttu niin, että sitä voisi kutsua jo ilmiöksi. Pizzaa paistetaan nyt erityisellä hartaudella.

Erilaisten erikoisjauhojen ja välineiden myynnin kasvu näkyy kauppojen myyntidatassa.

Ilmiö on huomattu myös Pizzanpaistajien Facebook-ryhmässä. Se oli vuosi sitten vain pieni, Sauli Kajosaaren ja Mikko Peltosen perustama ryhmä, jonne alkoikin tulvia tuhansia harrastajia. Lyhyessä ajassa ryhmässä oli jo yli 13 000 jäsentä.

Ei riitelyä tai provosointia

Helmikuun puolessa välissä 2021 ryhmällä on jo reilusti yli 14 000 seuraajaa.

– Pienen piirin juttu herättikin nopeasti kiinnostusta ja olemme ilolla seuranneet ryhmän kasvua ja sitä huikeaa intoa, jota erilaisista koti- ja pihakeittiöistä on välittynyt, perustajat kertovat.

Yksi erityinen piirre ryhmässä on. Sieltä puuttuvat moniin Facebook-ryhmiin liittyvä ajoittainen riitely, valittaminen, toisten solvaaminen ja tahallinen provosoiminen. Ryhmässä keskustellaan myönteiseen sävyyn pizzan valmistamiseen liittyvistä asioista ja jaetaan kannustavia vinkkejä.

– Olemme ylpeitä siitä, että ryhmä on pysynyt kasvusta huolimatta hyvähenkisenä ja sellaisena se halutaan myös jatkossakin pitää.

Ryhmästä tuli yhdistys

Nyt Pizzanpaistajat on myös yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on edistää pizzakulttuurin kehittymistä ja tarjota inspiraatiota.

– Jotkut sanovat, että hifistelemme pizzan ympärillä, mutta todellisuudessa kyse on pienistä asioista, joilla pizzaelämyksestä saa peruspeltipizzaa nautinnollisemman. Hifistelyä tai ei, haluamme kannustaa kaikenlaiseen pizzanpaistoon kaikenlaisilla välineillä.

Yhdistyksen perustaja Mikko Peltonen on itsekin todellinen pizzaharrastaja. Hänen taustansa on ravintolayrittäjäperheestä, mutta Peltonen kertoo harrastaneensa pizzanpaistoa säännöllisesti noin kymmenen vuotta.

Ohut, ilmava pohja

Millainen on Peltosen mielestä täydellinen pizza?

– Mielestäni täydellinen pizza on napolilaisvaikutteinen pizza, jonka reuna on kuohkea, erittäin ilmava ja rapeakuorinen. Pohjan pitää olla ohut ja hyvin paistunut. Lempitäytteinä siinä on porosalami, aurajuusto, lakkahillo ja balsamico. Tällaisen pizzan paisto tapahtuu noin 420–450-asteisessa uunissa. Paistoaika on noin 90 sekuntia.

Täydellisessä pizzassa reuna on kuohkea, erittäin ilmava ja rapeakuorinen.­

Jos Mikko Peltonen tilaa pizzan ravintolasta, hän kiinnittää huomiota täytteen määrään ja paistopintaan. Pizzan kuuluu olla hyvin paistunut, eikä pohja saa olla päästänyt täytteiden nesteitä läpi, hän toteaa.

– Laadukkaissa pizzerioissa on kyllä mukava käydä, ja sieltä saa loistavia ideoita kotipizzailtoihin.

Hiivan voi korvata kuivatulla hapanjuurella

Kysyimme Peltoselta, mitkä seikat kannattaa ottaa huomioon, jos pizzasta haluaa saada kotona asteen verran parempaa?

Mikko Peltonen toteaa, että vaikka aktiivinen leivonta-aika on melko lyhyt, hyvä pizza vaatii aikaa. Jos käytössä ei ole varsinaista pizzauunia, tavallisellakin uunilla saa hyvää.

Kuivahiivan tai tuorehiivan voi myös korvata kuivatulla hapanjuurella, Peltonen kertoo lisäksi.

– Sitä voi löytää joistakin hyvin varustelluista marketeista. Kuivattu hapanjuuri tekee taikinoista paremman makuisia ja niiden kohoaminen on rauhallisempaa, joten se soveltuu erinomaisesti pitkiin kylmäkohotuksiin.

Jotkut kauppiaat ovat huomanneet, että erikoisilla pizza-aineksilla on kysyntää.

– Itse löysin kuivattua hapanjuurta Kannelmäessä Helsingissä sijaitsevasta K-marketista.

Nämä seikat ovat Mikko Peltosen kulmakiviä täydellisen pizzan valmistamisessa: