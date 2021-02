Jenni esiintyy nyt omasta keittiöstään tv-uutisissa ympäri maailmaa – hänellä on myös täydellisen pehmeiden pullien resepti, jonka juju on helppo

Hypetetty uunifetapasta tunnetaan jo maailmallakin. Somessa kiitosta on saanut myös Jenni Häyrisen hyvä pullataikinan ohje.

Ruokabloggaaja Jenni Häyrinen on viime aikoina ollut kiireinen. Suomessa vuonna 2019 hitiksi nousseen uunifetapastan ohje kiinnostaa nyt maailmalla.

Me Naiset kertoi viime viikolla Jennin ohjeen trendanneen isosti TikTokissa ja sen saamasta palstatilasta muun muassa maailmanlaajuisesti suositulla Buzzfeed-sivustolla. Jennin ohjeesta on ollut juttuja useissa lehdissä eri maissa sekä tv:ssä.

– Vastaan päivittäin haastattelupyyntöihin Argentiinasta Australiaan ja kuvaan videoita mun keittiöstä tv-uutisiin. Lähettelen videoita ympäri maailmaa, Häyrinen kirjoitti tällä viikolla Instagramissa.

Maailmalla uunifetapasta tunnetaan nyt nimellä Baked feta pasta. Joissakin ulkomaisissa artikkeleissa siitä puhutaan myös ”TikTok pastana”. Esimerkiksi Washington Post kirjoitti siitä viime viikolla. Jutun otsikossa sen kehuttiin olevan ”hypetyksen arvoinen”.

Jenni Häyrisen hittireseptin suosion yksi salaisuus on se, että se on helppo ja yksinkertainen. Ohje syntyi alun perin lennosta, kun lounaaksi oli saatava jotakin nopeasti.­

Jätä pullasta kananmuna pois

Jenni Häyrisellä on kuitenkin muitakin ohjeita kuin uunifetapasta. Laskiaistiistain kunniaksi hänen ohjeistaan voisi kokeilla vaikka pullataikinan reseptiä, joka sekin on saanut somessa kiitosta.

Toimiva ohje ei ole nimeltään yhtään sen vaatimattomampi, kuin ”Paras pullataikina”.

Pehmeä ja helpommin käsiteltävä

Pulla on pääsääntöisesti aina hyvää ja onnistuu monenlaisilla ohjeilla. Häyrisen ohje on kerännyt kehuja, sillä jättämällä kananmuna pois taikinasta, koostumuksesta tulee erityisen pehmeä. Sillä on muitakin etuja.

– Juju on jättää kananmuna pois taikinasta ja vaivata taikinaa tarpeeksi pitkään. Taikina on myös helposti käsiteltävää ja muotoiluun ei tarvita jauhoja. Siistimpää siis leipoa esimerkiksi lasten kanssa, Häyrinen kertoo ohjeen hyödyistä.

Aina pullat eivät ole onnistuneet. Jenni Häyrinen kertoo Liemessä-blogissaan vuoden 2011 ”pullafiaskosta”, kun tulos oli kaikkea muuta kuin onnistunut.

– Pullien pyörittämisestä ei tullut mitään, sillä taikina ei ollut kimmoisaa, vaan taikinapalat lyttääntyivät pöydän pintaan ja rusinat kopisivat lattiaan, Häyrinen kirjoitti tuolloin.

”Sut pitää saada johonkin pullakurssille,” perheestä saatu kylmähkö palaute kuului.

– Yksi päätavoitteistani elämässä on ollut oppia leipomaan täydellinen pulla. Olen vihdoin saavuttanut pitkäaikaisen haaveeni. Kaikki on saavutettu, Häyrinen kirjoitti blogiinsa seuraavan ohjeen alustuksena.

Paras pullataikina

5 dl täysmaitoa

50 g tuorehiivaa

2 dl sokeria

1 tl suolaa

1 rkl kardemummaa

14 dl vehnäjauhoja

200 g huoneenlämpöistä voita

Voiteluun:

1 muna

Pullataikinan valmistus

Pilko voi kuutioiksi ja anna pehmetä huoneenlämmössä. Liota hiiva kädenlämpöiseen maitoon ja lisää sokeri, suola ja kardemumma. Lisää jauhoja hiljalleen yleiskoneella taikinaa alustaen. Taikina saa jäädä pehmeäksi, mutta niin, että se irtoaa kulhon reunoilta. Lisää huoneenlämpöinen voi ja vaivaa taikinaa vielä noin 10 minuuttia. Anna taikinan kohota kaksinkertaiseksi noin 30 minuuttia. Leivo pullataikinasta pitko ja leikkaa se osiin. Sopivan kokoinen pulla tulee 80–100 grammasta taikinaa. Pyöritä pullia alustaa vasten. Anna pullien kohota kaksinkertaiseksi leivinpaperilla vuoratulla pellillä liinan alla. Sudi pullat kauttaaltaan munalla. Ripottele halutessasi päälle mantelilastuja ja raesokeria. Paista uunin keskiosassa 220-asteessa 7–10 minuuttia. Jos et nauti pullia heti, pulla säilyy parhaiten pakkasessa.

Jos tavoitteena on saada pehmeää pullaa, Häyrisen ohjeet kannattaa testata:

Kananmuna kovettaa pullaa, kuten myös liika jauho.

Hyvässä pullataikinassa on sitko. Tarkista sitko ottamalla pieni nokare taikinaa. Pyöritä se käsissä palloksi ja lähde levittämään taikinaa. Jos taikina repeilee helposti, jatka vaivaamista.

Pullataikinan vaivaamiseen kannattaa käyttää yleiskonetta. Vaivaamisen kanssa ei kannata hätäillä, vaan vaivaa huolellisesti noin 10 minuuttia.

Lähde: Liemessä.fi