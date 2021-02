Nata Salmelalla on arjessa toimiva peltitaktiikka ja pieni ”life hack” salaatin tekemisessä – tämän hetken suosikki hevi-osastolta on edullinen

Yrittäjä ja ruokavaikuttaja Natalia Salmela tekee paljon ruokaa kotona. Hän kertoo tämän hetken suosikeistaan ja arkea helpottavasta tavasta, jolla maukkaita kasviksia on käytettävissä nopeasti monenlaiseen ruokaan.

Kun suosii satokauden tuotteita, kasvikset ja hedelmät saa parhaimmillaan makunsa ja joskus myös edullisemmin kuin satokauden ulkopuolella. Nyt kevättalvella kaupassa saattaa tulla pohtineeksi, mitä tuoreita vihanneksia ja hedelmiä juuri näihin aikoihin kannattaisi käyttää?

Monissa marketeissa on merkitty hyvin ajankohtaisia satokauden suosituksia. Kysyimme asiaa vielä kasvisten ja vihannesten käyttämisen todelliselta asiantuntijalta, Satokausikalenterin toimitusjohtajalta Natalia Salmelalta.

Mitä hän poimisi nyt ostoskoriinsa hevi-osastolta?

– Trooppisia hedelmiä, monet niistä ovat nyt parhaimmillaan. Esimerkiksi ananakset, avokadot ja mangot, Salmela kertoo.

Hän suosittelee makeiden hedelmien käyttämistä myös suolaiseen arkiruokaan. Makeat hedelmät toimivat esimerkiksi pataruoissa ja kastikkeissa.

– Nyt on hyvä aika tehdä vaikka meksikolaista ruokaa! Monet nyt sesongissa olevat hedelmät sopivat esimerkiksi erilaisiin salsoihin.

Kotimaisista kasviksista Salmelalla on tämän hetken suosikki.

– Punakaaleja mun on nyt ihan pakko ostaa. Se on hyvää, kotimaista superfoodia ja myös ilmastoruokaa. Punakaalissa on paljon ravinteita ja vitamiineja.

Punakaali on myös hyvin säilyvää ja sitä voi käyttää raasteena, pataruoissa tai ”Suomi-wokissa”, kuten Salmela on nimennyt ruoan, jossa hyödynnetään kotimaisia kasviksia.

Lisäksi kotimaisissa kasviksissa on vielä paljon varastossa juureksia ja muita kaaleja, Salmela suosittelee.

Pieni ”life hack”: Näin salaatista ei tule nuhjuista ja tiskiä säästyy

Natalia Salmela jakaa Instagramissa paljon arkisia ohjeita kasvisten hyödyntämisestä. Lisäksi hän kertoo toimiviksi todettuja, arkisia keittiövinkkejä.

Vihreän salaatin tekemiseen hänellä on käytännöllinen kikka ja suositus pohjaksi käytettävään salaattiin.

– Joskus tehdään se virhe, että vihreään salaattiin lisätään kastike ja salaatti seisoo jonkin aikaa pöydässä. Salaatti saattaa silloin hieman nuhjuuntua.

” Sydänsalaatti on täydellinen vihreä salaatti. Siinä on rouskuva rakenne ja se pysyy hyvänä ja rapeana ruoassa.

– Jotta niin ei tapahdu ja säästän myös tiskin määrässä, sekoitan kastikkeen suoraan salaattikulhon pohjalle. Lisään salaattiainekset kastikkeen päälle ja sekoitan salaatin vasta siinä vaiheessa, kun ruokailu alkaa. Näin kaikki salaatin osat pysyvät rapeina. Tämä on tällainen pieni life hack.

Vihreää salaattia tehdessä Salmela käyttää mielellään sydänsalaattia.

Sydänsalaatti pysyy pitkään rapeana.­

Toimiva salaattikastike syntyy sekoittamalla haarukalla dijon-sinappia, hieman oliiviöljyä, hunajaa, suolaa ja pippuria.

– Se on simppeli ja hyvä soosi.

Peltitaktiikalla valmista moneksi päiväksi

Nata Salmela lisää arkiruokaan kasviksia paahtamalla muutamaksi päiväksi valmiin satsin erilaisia juureksia.

– Paahdan aina pari pellillistä erilaisia makuyhdistelmiä. Kiertoilmauunissa ne paistuvat samaan aikaan. Pellillä voi olla vaikka perunaa, mukalaselleriä, palsternakkaa, mitä nyt sattuu olemaan. Kun juurekset paahtaa ilman öljyä, ne voi laittaa jääkaappiin rasioihin ja käyttää muutaman päivänä aikana eri tarkoituksiin.

Valmiiksi paahdettuja juureksia voi käyttää vaikkapa lämpimiin salaatteihin. Tai sitten niitä voi lisätä perusruokiin ja surauttaa sosekeitoksi.

Nopea lämmin salaatti syntyy ottamalla jääkaapista valmiiksi paahdettuja juureksia, jotka pyöräytetään öljyssä paistinpannulla. Lautaselle lisätään esimerkiksi fetaa tai muuta juustoa, siemeniä tai pähkinöitä, Salmela kertoo esimerkin nopeasta arkiruoasta.

Kun kasvikset eivät maistu enää lapsille

– Joskus lapsiperheissä tapahtuu se, että kasvikset eivät enää oikein maistu lapsille. Se on hassua, kun ajattelee, että vauvojen ja taaperoiden ruoka koostuu pääosin erilaisista kasvissoseista ja se on heille luontaista ravintoa. Olen miettinyt, miksi kasvisten kuluttaminen lapsilla vähenee siinä vaiheessa, kun he siirtyvät samaan ruokaan muun perheen kanssa.

Toisaalta monissa suomalaisissa peruskotiruoissa ei ole kovinkaan paljon kasviksia, Salmela pohtii.

– Aika monessa kotiruoissa on pääosin lihaa ja hiilareita.

– Kun vaikka makaronilaatikkoon tai kiusauksiin lisää kasviksia, niihin saa hyvää makua. Esimerkiksi makaronilaatikkoon saa ihan uutta makua, jos siihen lisää vaikka porkkanaa. Perunamuusiinkin voi lisätä hieman joitakin muita juureksia.

Kun kasviksia lisää vaikka peruskiusauksiin, makaronilaatikkoon tai vaikka perunamuusiin, kasvisten kokonaismäärää ruoassa saa vähitellen lisättyä. Salmelan kotona vauvalle tehdään oma annos mahdollisimman paljon samoista pääraaka-aineista, kuin mitä aikuistenkin ruoka on.­

Näin kasvisten kokonaismäärää päivän ruoissa saa kasvatettua vähitellen.

Maailman pienin lohiannos

Salmela on julkaissut myös liikuttavia kuvia ruoista, joita hän on valmistanut pienelle, puolivuotiaalle pojalleen.

Maailman pienin lohi on yksi esimerkki. Vaikka vauvalle valmistettavia soseita voisi toki tehdä kerralla isomman satsin, Salmela haluaa tehdä vaihtelevaa ruokaa. Jos vauvaa varten tehdään bataattisosetta, aikuiset syövät silloin esimerkiksi bataattiranskalaisia.

”Maailman pienin lohiannos” soseutettiin vauvalle.­

” Vaihtelu on todella tärkeää. Kun kokeilee satokauden mukaisia tuotteita, tulee maisteltua erilaisia tuotteita.

– On jotenkin mukavaa, että syömme kaikki samoista aineksista tehtyä ruokaa. Eikä vauvanruokaan bataattia paljoa kulu, joten me käytämme sitä sitten myös aikuisten ruokiin.

– Ja se vaihtelu on todella tärkeää. Kun kokeilee satokauden mukaisia tuotteita, tulee maisteltua erilaisia tuotteita.

Vauvanruokabingo on nyt myös perheen aikuistenkin käytössä.

– Se on lista, josta ruksitaan mitä uusia kasviksia vauva on maistellut. Se on alun perin tarkoitettu mahdollisten allergioiden havaitsemiseen, mutta toimiihan se nyt meille aikuisillekin. Tulee kokeiltua vaihtelevasti erilaisia ruokia.