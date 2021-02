Nyhtökana on helppo viikonloppuherkku – nyt on hyvä maustesoosi!

Edullisista broilerin paistileikkeistä valmistuvaan nyhtökanaan sopivat voimakkaat mausteet.

Nyhtökana on ylikypsäksi uunissa valmistettua broileria, joka riivitään kahdella haarukalla paloiksi ennen tarjoilua. Parhaiten tarkoitukseen sopivat luuttomat, nahattomat ja marinoimattomat broilerin paistileikkeet.

Ennen valmistusta broilerit maustetaan. Oheisessa ohjeessa sekoitetaan maustetahna, jossa on valkosipulin lisäksi tilkka punaviinietikkaa, öljyä ja tomaattipyreetä. Voimakkaan makunsa tahna saa savupaprikasta ja cayennenpippurista.

Eräs erikoinen puoli ohjeessa on: siinä ei ole nimittäin lainkaan suolaa. Halutessaan sitä voi kuitenkin lisätä marinadiin oman maun mukaan. Ideana on, että kun broilerin maustaa tulisesti ja mukana on myös happoa, suola ei ole välttämätön.

Broilereista irtoaa kypsennyksen aikana lientä, mutta se on tarkoituskin. Lopussa liemi käytetään riivityn nyhtökanan mehevöittämiseen.

