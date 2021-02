Ei pienellä budjetilla tarvitse syödä makaronimössöä, Maija Silvennoinen sanoo ja kertoo, mitä kaupasta kannattaa ostaa

Maija Silvennoinen painottaa perustarvikkeiden merkitystä. Pienen budjetin ostoslistan avulla syntyy monenlaisia ruokia.

Pienen budjetin arkiruoka nousi aiheeksi alkuvuodesta nähdyssä IS:n kuntavaalitentissä, kun Minttu Kouvolasta kysyi puolueiden puheenjohtajilta, millaista ruokaa kotona voisi valmistaa, jos aineksiin on viikoksi käytettävänä vain 20 euroa.

Puheenjohtajien vastauksissa mainittiin edullisina ruokina tai aineksina puuro, juurekset, sosekeitto, soijarouhe, makaroni ja jauheliha.

– Mitä olisi todellinen ”cucina povera”, jossa puheenjohtajienkin mainitsemista edullisista perusraaka-aineista eri tavoilla maustettuna ja valmistettuna suunniteltaisiin vaihteleva viikon ruokalista? Aika harva kuitenkaan syö mielellään pääaterianaan viikosta toiseen samaa pastaa tai sosekeittoa, köyhyystutkija Piia Jallinoja totesi jutussa, jossa hän analysoi puheenjohtajien vastauksia.

Cucina povera on viittaus ”köyhien keittoon”, kuten esimerkiksi italialaiseen maalaisruokaan, jota voi valmistaa halvoista aineksista.

Kysyimme vinkkejä edullisen, herkullisen ja ravitsevan arkiruoan valmistamiseen tunnetulta kokilta ja ravintoloitsijalta Maija Silvennoiselta.

Ei makaronimössöä

– En kyllä suosittelisi mitään makaronimössöä, hän sanoo heti haastattelun aluksi.

Silvennoisen mielestä makaronia voi toki silloin tällöin käyttää arkiruoassa, mutta sen ravintopitoisuus on pieni. Hän suosittelee sen sijaan suosimaan enemmän perunaa, joka on monipuolisempi, ruokaisampi ja ravintorikkaampi – kuten monet muutkin juurekset.

” Kotimaisesta perunasta ja juureksista voi tehdä monenlaista ruokaa. Eivätkä ne maksa paljon.

Jos halpaa ruokaa esittelevissä ohjeissa mainitaan juurekset, kommenttina saattaa olla lakonisia lausahduksia, kuten vaikka ”taas sitä köyhille suositellaan lanttua”. Oli budjetti mikä tahansa, kotimaiset juurekset ovat yksinkertaisesti hyviä ja ravitsevia aineksia aina.

– Kotimaisesta perunasta ja juureksista voi tehdä monenlaista ruokaa. Eivätkä ne maksa paljon.

Mitä Maija Silvennoinen ostaisi pienellä budjetilla?

– Ihmisiä pitäisi rohkaista siihen, että kaupasta löytyy järkevää ostettavaa. Edullisen ruoan pitää olla myös terveellistä.

” Yksi mistä puhun aina on tomaattimurska, sitä kannattaa olla kaapissa. Se on edullista ja sitä voi käyttää monen ruoan pohjana.

Ensin kannattaa huolehtia siitä, että peruskuivaruokavarasto on kunnossa. Se helpottaa kauppareissuja, kun kaikkea ei tarvitse ostaa aina uudestaan.

Silvennoinen lähtisi ensin siitä, että keittiöstä löytyy peruspohja, jota varioimalla voi tehdä maistuvaa ruokaa.

– Yksi mistä puhun aina on tomaattimurska, sitä kannattaa olla kaapissa. Se on edullista ja sitä voi käyttää monen ruoan pohjana. Lisäksi kookosmaito on hyvä tuote. Se säilyy pitkään huoneenlämmössä ja sillä saa täyteläisyyttä ja makua ruokaan ja keittoihin.

– Lisäksi kannattaa valita itseään miellyttäviä mausteita. Jo parikin hyvää mausteseospussia riittää suolan ja pippurin lisäksi, erilaisia mausteita ei tarvitse olla montaa. Kannattaa ostaa sellaisia mausteita, joista tykkää.

Joka päivä ei tarvita lihaa

Kuivaruokakaapissa olisi hyvä olla myös linssejä ja papuja kuivattuina ja kypsinä.

– Joka päivä ei tarvitse käyttää eläinproteiinia. Linssit ja pavut ovat myös hyvää ja edullista proteiinia. Niitä voi käyttää monessa sellaisessakin ruoassa missä käyttäisi jauhelihaa. Kuivattuja papuja voi keittää vaikka kerralla isomman satsin ja laittaa pienempiin rasioihin pakkaseen.

Maijan ostoskorin valinnat kesällä 2019.­

Eläinperäisistä proteiineista Silvennoinen suosisi perusjauhelihan sijaan broilerin jauhelihaa tai broileria.

” Joka päivä ei tarvitse käyttää eläinproteiinia.

Lihan määrää voi myös vähentää, kun puolet lämpimästä ruoasta on kasvista. Silloin esimerkiksi yhdestä jauhelihapaketista riittää useampaan eri ruokaan. Maija Silvennoinen katsoisi myös tarjouksessa olevia kaloja.

– Kokonaisesta kalasta saa keiton ja uunikalaa.

Maijan arjen pelastaja

Maija Silvennoinen suosittelee pakastevihanneksia. Ne ovat käteviä.

– Nykyään pakastevihanneksissa on ravintoarvot kohdillaan. Niitä voi ottaa pakkasesta vain sen määrän, mitä kerralla käyttää. Niitä ostaisin myös tarjouksesta. Pakastekasviksia voi käyttää keittoihin ja kastikkeisiin. Ne ovat nopeita valmistaa.

Maija Silvennoisen omat lapset ovat jo aikuisia, mutta yksi ruoka oli perheessä hitti lasten ollessa pieniä. Ainekset ovat edullisia.

” Nykyään pakastevihanneksissa on ravintoarvot kohdillaan. Niitä voi ottaa pakkasesta vain sen määrän, mitä kerralla käyttää.

– Tein paimenen padan tyyppistä ruokaa, josta lapset pitivät paljon. Se oli kätevä myös siksi, että isosta vuoallisesta riitti seuraavankin päivään. Lapset saivat ottaa sitä koulun jälkeen jääkaapista ja lämmittää itselleen annokset mikrossa.

Sitä tehtiin välillä jauhelihasta, toisinaan jauhelihan sijaan käytettiin kypsiä papuja. Maijan arjen pelastava ruoka valmistettiin seuraavasti:

Kuullota sipulia ja jauhelihaa pannulla.

Lisää kasviksia tai pakastekasviksia, joita sattuu olemaan kaapissa.

Lisää seokseen tomaattimurskaa sekä kookosmaitoa tai kermaa.

Keitä samaan aikaan jauhoisia, kuorittuja perunoita. Kun ne ovat kypsiä, muusaa ne, lisää suolaa ja ohenna hieman keitinvedellä.

Siirrä jauheliha-kasvisseos uunivuokaan, sen päälle perunamuusi ja lisää lopuksi pinnalle juustoraastetta.

Vuoka uuniin ja paisto kypsäksi.

– Se oli todella hyvää ja sitä syötiin aina parikin päivää.

Muutaman aineksen pikakeitto

Maija Silvennoisen toinen erittäin edullinen arkiruoka koostuu kolmesta tai neljästä aineksesta.

– Ihana keitto tulee, kun laittaa kattilaan tomaattimurskaa, kypsiä papuja ja kookosmaitoa. Maustetaan suolalla tai yrteillä ja soseutetaan lopuksi. Siitä saa maukkaan, nopean pikakeiton.

Kolmas on kanakeitto vaikka tarjousbroilerista. Tähän käy myös kypsäksi paahdettu broileri.

” Ihana keitto tulee, kun laittaa kattilaan tomaattimurskaa, kypsiä papuja ja kookosmaitoa. Maustetaan ja soseutetaan.

– Ensin kuullotetaan sipulia ja kasviksia pannulla. Lisää keittoon broilerin lisäksi kasvislientä ja kookosmaitoa. Tulee ihana. Jos perheessä tykätään currystä, siitä saa todella hyvän.

Maija Silvennoinen vannoo lisäksi kotimaisten kaalien nimeen.

– Niitä voi raastaa vaikka juustohöylällä ohuiksi suikaleiksi ja käyttää raakana tai kypsennettynä. Kaalista saa hyvän pohjan salaatteihin ja se maistuu myös lämpimissä ruoissa, pataruoissa tai wokissa.