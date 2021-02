Ihme kakku! Tämä helppo suklaakakku valmistuu aineksista, jotka löytyvät todennäköisesti jo kaapistasi

Tämä suklaakakku on sekoittamalla valmis uuniin ja onnistuu myös vegaanisena.

”Olisipa kahvin kanssa jotain hyvää.”

Vastaus tuttuun pulmaan on helppo suklaakakku, jonka taikina valmistuu sekoittamalla ainekset yhteen. Edes kananmunia ei tarvita, joten kakusta saa helposti vegaanisen käyttämällä kauramaitoa.

Ideana on sekoittaa kaakaojauhe, sokerit, jauhot, leivinjauhe ja suolaripaus kulhossa. Tämän jälkeen joukkoon lisätään öljy, maito ja kahvi. Vaikka tuntuu arveluttavalta, kahvin on hyvä olla kuumaa. Sen ansiosta taikinasta tulee nopeasti tasaista ja taikinan kypsyminen käynnistyy saman tien.

Koska kakku on niin nopeasti uunivalmis, on hyvä voidella ja jauhottaa vuoka jo ennen taikinan sekoittamista. Hyvä valinta on rengasvuoka, jossa kakku kypsyy tasaisesti.

Tärkeää on käyttää taikinaan hyvin miedonmakuista öljyä. Tavallisen rypsiöljyn lisäksi tarkoitukseen sopii myös oliiviöljy, jonka mieto maku on erikseen mainittu pakkauksessa.

