Tässä ovat kevään uutuusjäätelöt – suosikkikarkki jättituuttiin, ihan uusi Puffet ja Jymyltä sarja, jollaista ei ole ollut

Vastuullisuustrendi näkyy jäätelöiden raaka-aineissa, pakkauksissa ja teoissa.

Alkuvuodesta markettien pakastinaltaissa on tarjolla useita uutuusjäätelöitä. Koostimme ja esittelemme useita uusia tuotteita.

Fazer on tehnyt Remix-karkkipussistaan jäätelöversiot tuutin sekä purkin muodossa. Uutuuksien joukossa on myös marjaisia Classic -puikkoja ja keksisuklainen Aino-jäätelö.

Kolme Kaveria toi takaisin korvapuustijäätelönsä. Jymy lanseeraa aivan uudenlaisen sarjan, johon kuuluu kolme eri makuyhdistelmää.

Lisäksi maidottomien jäätelövaihtoehtojen suosio näkyy valikoiman laajentuessa uusilla mauilla ja pakkauksilla. Pingviinin uutuus on kaurainen vaniljajäätelö perinteisessä litran kotipaketissa. Vegaanisten Røar-jäätelöiden valikoima kasvaa gluteenittomalla versiolla, jossa maistuvat kinuski ja pähkinät.

Kolmen maun hiilinegatiivinen sarja

Suomisen Maito Oy:n valmistamien Jymy-jäätelöiden tuoteperhe kasvaa helmikuussa Taivas-sarjalla. Uusien tuotteiden makuina ovat minttu-suklaa, vadelma-salmiakki sekä omenakinuski-crumble.

Perjantaina julkaistussa tiedotteessa kerrotaan, että Taivas-jäätelöt ovat ensimmäiset hiilinegatiiviset jäätelöt Suomessa. Yrityksen mukaan se on keino vastata YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Hiilinegativisuus selitetään tiedotteessa niin, että hiilikuorma on minimoitu ja ylikompensoitu siten, että jäätelön hinnalla istutettavat hiilinielut Etiopiassa sitovat hiiltä enemmän kuin jäätelön valmistus ja pakkaaminen on tuottanut.

Hävikkiuhan alla olevat appelsiinit jäätelöön

K-ryhmä kertoo tammikuussa julkaisemassaan tiedotteessa uudesta hävikkijäätelöstä, jonka Suomen Jäätelö valmistaa. Kyseessä on jäätelö, jonka valmistetuksessa hyödynnetään ruokakauppojen appelsiinimehun puristuksessa ylijääneet appelsiinit, jotka muutoin menisivät suoraan hävikkiin.

Pian K-ruokakaupoista saatava Abbelsiinisjäämä-nimeä kantava tuote on laktoositon ja gluteeniton. Samaan sarjaan on kuulunut myös hävikkiuhan alla olevista banaaneista valmistettu jäätelö.

Puikkoja ja tuutteja lempparimauissa

Classicin Strawberry Crush (95 ml) puikossa on mansikkajäätelön lisäksi tahmea vanhan ajan vaniljasydän.

Mansikan tavoin Classic Blueberry Pop 95ml -puikossa maistuu vanhan ajan vanilja, mutta marjaisa maku tulee mustikoista.

Fazer Remix-tuutti saa makunsa samannimiseltä karkkipussilta. Se kuuluu isompien tuuttien kategoriaan.

Fazer Remix Choco (175 ml) on kaverinsa suklainen versio.

Fazerin Premium Hasselpähkinä puikko (93 ml) jatkaa Fazer Prerium -sarjaa. Puikossa on pähkinäistä suklaakermajäätelöä hasselpähkinäpastalla sekä maitosuklaakuorrutetta, jonka seassa on hasselpähkinänpaloja.

Pingviinin Juhlatuutti Suolainen Kinuski-vaniljakreemi (175 ml) tuo lakkatuutin rinnalle uuden makuyhdistelmän, suolaisen kinuskin ja vaniljakreemin.

Klassikot uusissa versioissa

Pingviinin Hurmaava Mansikka laktoositon-pikarissa on nyt mansikkainen maku.

Puffet Sitruuna (110 ml) on alkuvuoden uusi maku. Tuote on laktoositon.

Pirulo Frutti mehujääpuikossa maistuvat hedelmät.

Karkkia ja hattaraa jaettavissa pakkauksissa

Kolme Kaveria tuo maaliskuussa takaisin himoitun korvapuustijäätelönsä, 3 Kaveria Korvapuustin.

Tuuttien lisäksi Fazer on tehnyt Remixistä kotipakkauksen purkin muotoon, Fazer Remix tub (480 ml).

Aino Keksimuru laktoositon -jäätelö on cookies&cream -tyylinen tuote. Ainon versiossa on laktoositonta vaniljakermajäätelöä, suklaakastiketta ja suklaakeksinpaloja.

Tänä keväänä Aino tukee Luonnonperintösäätiön toimintaa ja sitä kautta suomalaisen ikimetsän suojelua.

Pirulo Strawberry 4x73ml -mehujäät näyttävät ja maistuvat mansikoilta.

Eskimoissa uudistunut resepti

Pingviini Puikko Mikseri 15x32g -puikkopakkauksessa maistuvat hattaran, valkosuklaan ja päärynän maut.

Eskimo-jäätelöinä tunnetut puikot ovat nimensä lisäksi uudistaneet reseptiään entistä kermaisemmaksi. Jäätelössä käytetty kaakao on nyt vastuullisesti hankittua, ja tuotepakkausten materiaalit tulevat vastuullisesti hoidetuista metsistä, Fronerilta kerrotaan.

Kerroimme marraskuussa Eskimo-jäätelöpuikkojen nimenvaihdoksesta. Keväästä 2021 lähtien Eskimo-jäätelöpuikot tunnetaan nimellä Pingviini Puikko.Lue myös: Ikoninen Eskimo-jäätelöpuikko sai uuden nimen – tältä pakkaus näyttää

Kaikille sopivaa vegaanista ja gluteenitonta

Maidotonta Pingviinin Kauravanilja kaurajäätelöä myydään nyt litran pakkauksessa.

Røarin Salted Caramel & Macadamia (500 ml) uutusmaussa on vaniljanmakuista mantelipohjaista jäätelöä, jonka joukkoon on sekoitettu suolaista kinuskikastiketta ja karamellisoituja macademia-pähkinänpaloja. Jäätelö on gluteeniton.

