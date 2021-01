Kaksi keittiövälinettä, joita ostetaan nyt paljon: ”Suosio on ollut aika huimaa”

Monissa suomalaisissa kodeissa uunit käyvät nyt kuumina.

Koko korona-ajan on puhuttu suomalaisten kasvaneesta innostuksesta leipomiseen. Erityisesti pizzan valmistaminen näkyy nyt leivontavälineiden myynnissä.

Pizzalapiot ja pizzakivet ovat haluttua tavaraa.

– Niiden suosio on ollut aika huimaa. Viime vuonna pizzalapioiden myynti kasvoi 600 prosenttia ja on pysynyt korkealla alkuvuodenkin ajan. Ylipäätään pizzauunien- ja kivien kiinnostus on korkealla, alkuvuonna kategorian kasvu on ollut +100 prosenttia, viestintäpäällikkö Lauri Kutila Verkkokauppa.comista vastaa Ilta-Sanomille.

– Pizzatrendin suosiolle ei näy loppua, hän sanoo.

Pizzakivien myynti kaksinkertaistui

Kysyimme ilmiöstä myös S-ryhmästä, K-ryhmästä sekä tunnetusta keittiötarvikeliikkeestä Chez Mariuksesta.

– Kyllä pizzakivet ja pizzalapiot ovat olleet suosittuja. Muiden suosittujen välineiden ohella, Chez Mariuksen myymälästä vastataan.

K-Citymarketin valikoimiin tuotteet eivät kuulu kuin kesäsesonkina. S-ryhmällä ilmiö näkyy.

– Pizzanpaistovälineiden myynnit ovat kasvussa. Erityisesti pizzakivet ja -pellit ovat tällä hetkellä kysyttyjä. Prismassa pizzakivien myynti kaksinkertaistui vuonna 2020, kodin ja viihteen tuoteryhmistä vastaava myyntipäällikkö Rauna Junnila SOK Marketkaupasta kertoo.

Pizzakivi vaikuttaa muun muassa pizzan pohjan rapeuteen.­

Pizzalapiot eivät kuulu Prismojen valikoimaan.

Pizzapeltejä on ollut myynnissä jo kauemmin. Rauna Junnilan mukaan myös niiden myynnissä on nähtävissä 30 prosentin kasvua. Sokoksilla pizzaleikkureiden ja pizzapeltien myynti kasvoi loppuvuoden 2020 aikana 15 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan.

Lisäksi loppuvuoden uutuus, pizzakaulin otettiin S-ryhmässä erittäin hyvin vastaan, Junnila kertoo.

Kuuman pellin taktiikka toimii myös

Jos et omista pizzakiveä, kuuman pellin taktiikalla saa myös hyvän lopputuloksen. Uunipelti laitetaan lämpenemään uuniin samaan aikaan, kun uuni kuumenee.

Kun pizzan laittaa kuumalle pellille ja uuniin, sen pohja alkaa paistua nopeammin kuin kylmälle pellille laitettaessa. Lopputulos on rapea.

