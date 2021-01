Alkuvuoden uutuuskarkit ja -suklaat – suosikkimässy 2000-luvun alusta palaa kauppoihin

Uutuusmakeisissa yhdistetään klassikkotuotteita.

Alkuvuodesta kaupoissa on jälleen uusia makeistuotteita.­

Uusia makeisia tulee tasaisin väliajoin. Kerroimme viimeksi syyskuussa loppuvuoden 2020 uutuuksista.

Myös elokuussa 2020 kerrottiin uutuuksista, joissa oli muun muassa karkkipusseja, joihin on koottu hävikkiuhan alla olevia makeisia.

Karkkifaneille riittää jälleen uutta testattavaa. Koostimme Fazerin ja Orklan alkuvuoden uusia makeistuotteita.

Hävikkilakua

Uusi hävikkipussi tulee myös tammikuussa. Fazerin Lakritsi Tehtaan Erikoiset 220 g -pussi koostuu lakritsituotteista, joiden ulkomuoto tai koko ei täysin vastaa laatuvaatimuksia. Maussa ei ole kuitenkaan vikaa.

Pussien sisällöt voivat vaihdella. Fazerilta kerrotaan, että niissä on vähintään kolmea makua ja aina vähintään 50 prosenttia muuten hävikkiuhan alla olevia tuotteita.

Panda-tuotemerkistä vastaavalta Orklalta kerrotaan, että tammikuun lopussa kauppoihin tulee Panda Lakumix uudenlaisissa pusseissa.

Sarjan uutuus on Lakumix Toffee, jossa yhdistyvät toffee ja laku. Pussissa on kuutta eri makua: perinteisten lakupallojen lisäksi pussissa on raepuikkoja, täytelaattoja, omenarakeita ja suklaapalloja sekä salty caramel -lakritsisuklaapalloja.

Orklan toinen uutuus on kartonkipakkauksissa myytävä Choco & Lakrits Strawberry (220 g). Kerrosmakeisissa on mansikkaa, valkosuklaata ja salmiakkilakritsia.

Lisäksi Orklan suklainen uutuus on Taffel Popcorn choco (90 g). Ne ovat maitosuklaalla kuorrutettuja popcorneja.

Paluu 2000-luvun alusta

Fazerilta kerrotaan, että Ässä Mässä Yx 280 g palaa karkkihyllyyn tammikuussa. Tuote lanseerattiin alun perin vuonna 2001. Ne palautettiin tuotantoon asiakkaiden toiveiden perusteella. Makeiset ovat yhdistelmä salmiakin ja hedelmän makuisia palapelin palojen muotoisia karkkeja.

Retropakkaus juhlavuoden kunniaksi

Pantteri-karkit täyttävät tänä vuonna 60 vuotta. Vuonna 1961 lanseeratut makeiset näkyvät karkkihyllyissä nyt retropakkauksissa.

Lisäksi juhlavuoden kunniaksi sarjaan on tullut uusi maku, Pantteri Jungle -pussi. Siinä maut ovat salmiakki-mentoli, veriappelsiini-mentoli ja salmiakkilakritsi-mentoli.

1950-luvulta asti tuotannossa olleet Fazer Salta Kattenit saavat tammikuussa kaksi uutta makua: Fazer Sura Katten ja Fazer Söta Katten. Kirpeät karkit ovat vegaanisia ja gelatiinittomia.

Kismet ja Geisha ovat saaneet uutuusmaut. Tammikuussa kauppoihin ovat tulleet Geisha Caramel & Sea salt (121 g) ja Kismet Islanti (55 g).

Kismet Islannin maku tulee Fazerin Parhaat -pussista tunnetusta ”jääkarhukarkista”. Uudessa Geishassa on suolaista karamellirouhetta.

Riisisuklaalevy

Suklaalevyjen uutuus on lisäksi Suffeli Riisipuffi (198 g). Fazerin suklaalevyissä on alkuvuodesta alkaen myös pieni visuaalisen ilmeen muutos.

Uusi suklaalevy on riisisuklainen.­

Muita makeisuutuuksia ovat Karl Fazer Thins Mansikka Kaura (90 g) sekä Dumle Snacks Choco Chewies (150 g). Karl Fazer Thins Mansikka Kaura koostuu suklaalastuista, joissa on mansikkaa, kauraa ja mantelia. Uusia Dumleja kuvaillaan vaahtorakeiksi.

Lisäksi Maraboulle on tullut uusi suklaalevymaku. Marabou Popcorn on syntynyt kilpailussa, jossa kuluttajat kertoivat makuehdotuksiaan.

Mondelēz kertoo tiedotteessaan, että Pohjoismaissa järjestettyyn kisaan osallistui 14 000 suomalaista.

Tuotantoon päässyt maku on ruotsalaisen suklaafanin idea. Kymmenistä tuhansista ehdotuksista valittiin kolme voittajaa, joista Marabou Popcorn on ensimmäinen kauppoihin tullut tuote.

Mikä on suosikkimakeisesi? Tai kaipaatko jotakin tuotannosta poistunutta tuotetta? Keskustele aiheesta alla olevassa keskustelussa!