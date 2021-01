Lidlissä tehtiin mittava muutos – valikoima ei ole enää kaikissa kaupoissa sama

Lidlin myymälät ovat nyt joko kattavan perusvalikoiman tai laajennetun valikoiman myymälöitä, yhtiö kertoo keskiviikkona.

Suomessa on lähes 200 Lidlin myymälää. Yhtiö kertoo keskiviikkona julkaisemassaan tiedotteessa muutoksista, joiden johdosta kaikissa myymälöissä ei ole enää täysin sama valikoima. Uudistus on jo alkanut.

”Nyt tehty muutos on rajumpi kokonaismuutos”, tiedotteessa kuvaillaan. Yhtiö kertoo tehneensä muutoksia asiakkaiden toiveita kuunnellen. Myymälöitä on nyt kahdenlaisia: niitä, joissa on kattava valikoima ja myymälöitä, joissa on laajennettu valikoima.

Alkuvaiheessa noin neljännes myymälöistä tarjoaa perusvalikoiman ja 75 prosenttia myymälöistä laajennetun valikoiman.

Paljon muutoksia tuoretuotteissa

– Kahtiajaon perussyynä on se, että valikoiman laajentuessa emme saa kaikkia tuotteita mahtumaan neliöiltään pienempiin myymälöihin. Tarjoamme kuitenkin kaikissa myymälöissämme kattavan perusvalikoiman, Lidlin kaupallinen johtaja Mikko Forsström kertoo.

Tuotteita, joita kaikista myymälöistä ei saa voivat olla tuulihatut pakasteesta, maustamaton jogurtti myslikannella tai risottolajitelma. Lisäksi muutoksia on tehty poikkeuksellisen paljon tuoretuotteisiin. Se näkyy asiakkaille myös pähkinöissä, pakasteissa sekä leipähyllyssä.

Lidlin vakituiseen tuotevalikoimaan kuuluu noin 2500 tuotetta.