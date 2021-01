Nyt leivotaan! 3 ihanaa ohjetta: Juustokakkupelti, sitruunapalat ja Henrin mahtava suklaakakku

Leipominen on aina kivaa. Tässä iloksenne kolme keskenään aika erilaista reseptiä.

Ihanan täyteläinen ranskalainen suklaakakku on yksi lempikakuistani.­

Sitruunapaloissa on rapea pohja ja pehmeä sitruunainen täyte. Henrin suklaakakku on todella tuhti pakkaus ja se on omistettu tumman suklaan rakastajille. Yleensä se tarjoillaan vaniljakastikkeen kanssa, mutta nyt vaahdotetaan vaniljaista créme fraîchea.

New York cheese cakesta inspiraationsa saanut omenapiirakka on kiva herkku vaikka ulkoilun jälkeen kaakaon kanssa.

Henrin suklaakakku

120 g voita

2 dl hienoa ruokosokeria

400 g tummaa leivontasuklaata

1,25 dl kermaa

5 kananmunaa

2 rkl vehnäjauhoja

200 g créme fraîchea

½ vaniljatanko

1 rkl sokeria

suorakulmainen kakkuvuoka tai leipävuoka

Lämmitä uuni 150 asteeseen.

Täytä uunivuoka (johon kakkuvuoka mahtuu) puoliksi vedellä ja nosta se uuniin lämpiämään.

Mittaa paksupohjaiseen kattilaan voi, sokeri, suklaa ja kerma. Anna sulaa miedolla lämmöllä, kunnes sokeri on sulanut, älä anna kiehahtaa.

Vatkaa kananmunat vaaleaksi vaahdoksi ja lisää joukkoon jauhot. Kun suklaaseos on jäähtynyt haaleaksi, lisää se munaseokseen ohuena nauhana samalla vatkaten.

Kaada seos voideltuun suorakulmaiseen kakkuvuokaan. Nosta vuoka uuniin vesihauteeseen ja paista 1,5 tuntia.

Jäähdytä kakku jääkaappikylmäksi, mieluiten yön yli.

Valmista kastike. Puolita vaniljatanko ja raavi veitsellä puolikkaan siemenet talteen. Kaada jääkaappikylmä créme fraîche kulhoon.

Lisää joukkoon vaniljansiemenet ja sokeri ja vaahdota sähkövatkaimella. Tarjoa kastike kakun kanssa.

Valmistusaika: 30 minuuttia + 90 minuuttia + jäähdyttäminen

Annoksia: 8

Kirpsakka sitruunapiirakka on helppo valmistaa.­

Sitruunaneliöt

5 dl jauhoja

200 g voita

1 dl sokeria

suolaa

0,5 dl vettä

Täyte

6 kananmunaa

2,5 dl sokeria

3 sitruunaa

2,5 dl vehnäjauhoja

uunivuoka kooltaan noin 25 cm x 30 cm

Laita uuni lämpiämään 185 asteeseen.

Valmista pohja. Ota voi huoneenlämpöön ajoissa pehmenemään. Sekoita jauhot ja sokeri ja nypi joukkoon voi, kunnes seos on tasaisen muruinen.

Lisää joukkoon kylmä vesi ja painele taikinaksi. Painele taikina leivinpaperille uunivuokaan ja nosta uuniin 15 minuutiksi esipaistumaan, kunnes se on saanut hieman väriä.

Pese sitruunat huolella ja raasta kahden sitruunan kuoret ja purista kolmen sitruunan mehu (2,5 dl).

Vatkaa munat ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi. Lisää loraus sitruunamehua ja kaikki kuorisaaste. Lisää jauhot joukkoon vatkaten ja lopuksi loppu mehu.

Kaada seos jo hieman jäähtyneen pohjan päälle ja nosta uuniin noin 25 minuutiksi, kunnes täyte on jähmettynyt.

Anna jäähtyä ja viimeistele tomusokerilla.

Valmistusaika: 60 minuuttia

Annoksia: 15 palaa

Omena-juustokakkupiirakassa on pehmeyttä ja rapeutta.­

Omena-juustokakkupelti

16 digestivekeksiä

125 g voita

2 hyppysellistä kanelia

Täyte

3 omenaa

tilkka vettä

2 rkl fariinisokeria

hyppysellinen kanelia

400 g maustamatonta tuorejuustoa

150 g créme fraîchea

1 dl sokeria

2 kananmunaa

Muru

2,5 dl fariinisokeria

2,5 dl vehnäjauhoja

1,5 dl kaurahiutaleita

125 g voita

uunivuoka kooltaan noin 25 cm x 30 cm

Lämmitä uuni 180 asteeseen. Valmista pohja murskaamalla keksit jauheeksi. Sulata voi ja lisää se keksijauheen joukkoon, mausta kanelilla.

Painele pohja leivinpaperilla vuoratun uunivuoan pohjalle ja laita uuniin paistumaan 10 minuutiksi.

Pese ja paloittele omenat. Nosta ne kattilaan, lisää tilkka vettä, fariinisokeri ja kanelia. Kypsennä hillokkeeksi. Omeniin saa jäädä rakennetta.

Tee täyte. Vatkaa yhteen tuorejuusto, crème fraîche, sokeri ja munat.

Valmista muru. Sulata voi ja sekoita kuivat aineet keskenään. Sekoita voi joukkoon.

Ripottele omenahilloketta pohjan päälle. Kaada päälle täyte ja ripottele päälle muruseos.

Nosta piirakka uuniin 45 minuutiksi ja lopuksi viideksi minuutiksi ylätasolle.

Tarjoa jäähtyneenä.

Valmistusaika: 60 minuuttia

Annoksia: 15 palaa

IS-Plussan kokki Prisca Leclerc on isän puolelta ranskalainen. Hän on syntynyt Pariisissa, mutta käynyt koulunsa Suomessa.

Prisca on kouluttautunut ruokatuottajaksi ja työskennellyt ruokajuttujen parissa kymmenen vuotta. Hän on kirjoittanut kaksi keittokirjaa, Tarte tatin (2015) ja Mokkapala (2017).

Prisca haluaa tehdä monipuolista, vaivatonta ja maukasta ruokaa sesongin raaka-aineista.