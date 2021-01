Tätä ostetaan nyt ruokakaupasta – tammikuussa näkyy selkeitä piikkejä sekä tuoteryhmä, jonka suosio on kaksinkertaistunut 4 vuodessa

Tammikuussa näkyy muutoksia ostoskoreissa.

S-ruokakauppojen myyntidata vuosilta 2018–2020 kertoo, että kuluttajien ostokäyttäytymisessä näkyy tammikuussa toistuvia ilmiöitä.

SOK kertoo tiedotteessaan, että tammikuussa myydään tavallista enemmän tuoreita hedelmiä ja kasvispakasteita. Hedelmiä ostetaan nyt 20 prosenttia enemmän kuin muuna aikana. Karkkien myynti laskee.

– Makeisia myydään tammikuussa 20 prosenttia vähemmän kuin muina kuukausina keskimäärin. Makeisten koko vuoden huippusesonki ajoittuu jouluun, ja tästä joulukuun volyymihuipusta tullaan tammikuussa kilomyynnin suhteen alas jopa noin 45 prosenttia, sanoo päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Antti Oksa S-ryhmän marketkaupasta.

Erilaisten snacksien, kuten perunalastujen, myynti laskee tammikuussa noin 15 prosenttia muihin kuukausiin verrattuna, tiedotteessa kerrotaan.

Lisäksi alkoholittomien panimojuomien osuus myynnistä on suurimmillaan tammikuussa.

– Alkoholittomat vaihtoehdot kiinnostavat asiakkaita entistä enemmän. Vuonna 2020 alkoholittomien panimojuomien myynti kasvoi 26 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Vegaanisten tuotteiden suosio ei ohimenevä ilmiö

S-ryhmä kertoi myös vuodenvaihteessa, että vegaanisten tuotteiden suosio on jatkunut. Tiedotteen mukaan niiden menekki on viime vuosina kasvanut keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa ja yli kaksinkertaistunut neljässä vuodessa.

Tiedotteen mukaan vegaanisia tuotteita eivät osta vain vegaanit, vaan moni sekasyöjä etsii niistä erilaisia vaihtoehtoja. Tämä on yleisintä pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa. Lisäksi kaurapohjaisten ruokajuomien myynti kasvoi kolmanneksella.

Suosituin kasviperäinen valmisruoka

S-ryhmän myyntidatan mukaan vegaanisten pyöryköiden ja suikaleiden myynti kasvoi 30 prosenttia ja vegaanisten makkaroiden ja nakkien tyyppisten tuotteiden liki 50 prosenttia.

– Vegaaniset tuotteet eivät ole ohimenevä muoti-ilmiö, vaan niiden asema on vakiintunut. Viimeisen noin viiden vuoden aikana vegaanisten tuotteiden kysyntä ja tarjonta on ottanut isoja harppauksia eteenpäin ensimmäisistä signaaleista kohti valtavirtaistumista. Tarjontaa on tullut todella paljon, myyntipäällikkö Juha Nieminen S-ryhmän marketkaupasta sanoo.

Suosituimmat vegaaniset valmisruoat S-marketeissa ovat Boltsi-tuoteperheen tuotteet ja Vihis-kasvispiirakka sekä erilaiset lisäkesalaatit. Myydyin vegaaninen annosateria oli viime vuonna Atrian Vegan Pasanda. S-ryhmä kutsuu hiteiksi myös Apetitin Kasvisjauhispizzaa ja kukkakaaliwingsejä.

S-ryhmä kertoi loppuvuodesta 2020, että yleisesti myydyin valmisruoka on riisipiirakka. Se on myydyin kylmässä myytävien valmisruokien kategoriassa sekä paistopisteillä.

Erilainen joulu muutti ostoskoreja

Kerroimme aiemmin K-ryhmän joulun tilastoista. K-ryhmä kuvaili poikkeuksellisen joulun vaikuttaneen asiakkaiden ostoskoreihin enemmän kuin vuosiin.

Myyntidatasta havaittiin, että joulupöytä monipuolistui. Esimerkiksi sushin myynti kasvoi. Lisäksi äyriäiset, lammas, poronfile ja savustettu kalkkunafilee myivät hyvin. Joulumakeisissa kauppansa tekivät perinteisten suosikkien rinnalla hienommat ja käsintehdyt konvehdit, joissa kasvua oli 30 prosenttia.

Suomalaiset pienpanimo- ja erikoisoluet kasvattivat myyntiään noin 40 prosenttia.