Kotikokki kiittää tästä nuudeliohjeesta: pikainen possuherkku, johon kaikki löytyy tavallisesta marketista

Ilta-Sanomien Satu Warma testasi viime vuonna palkittua, japanilaista ruokaa esittelevää kotimaista reseptikirjaa.

Testissä: Mikko Takala, Sami Rekola, Tommi Anttonen: Street Food Japan – koti- ja katuruokaa Japanista (Readme 2020)

Mikä: Vuoden kotimaiseksi keittokirjaksi valittu japanilaisen koti- ja katuruoan ylistyslaulu.

Miellytti: Tekijät ovat rakastuneet Japaniin, ja se näkyy. Reseptien lomassa on vetävästi kirjoitettuja tarinoita, joista saa rautaisannoksen japanilaista ruoka- ja hiukan muutakin kulttuuria. Kirja on erittäin kaunis ja visuaalisesti taidokkaasti tehty, mutta luettavuutta ei ole unohdettu: reseptit ovat yhä pääosassa ja jokaisen reseptin yhteydessä on selkeä, kauniisti valaistu kuva valmiista annoksesta. Japanilaiseen ruoan tekoon tottumaton kotikokki kiittää.

Tältä annos näytti kirjassa.­

Mietitytti: Kirja on jaettu osiin merkittävien japanilaisten ruokakaupunkien mukaan, ja epäilytti hiukan, miten reseptit löytyvät. Kirjaa kuitenkin selailee ilokseen, ja takasivuilla on hakemisto.

Minä kokeilin: Pikaisessa possu-udonissa miellytti erityisesti se, että kaikki ainekset ovat saatavissa tavallisesta hypermarketista. Kannattaa uskoa tekijöitä ja ottaa iso, mieluusti korkeareunainen pannu. Annos on reilu.

Pikainen possu-udon

3 rkl kasviöljyä

1 iso kourallinen valkokaalia erittäin ohueksi suikaloituna

200 g kuivia udon-nuudeleita

2 rkl seesamiöljyä

400 g possujauhelihaa

4 kevätsipulia hienonnettuna

1 rkl hienonnettua inkivääriä

1 tl chili- tai paprikalastuja (oman maun mukaan)

1 dl miriniä

1 dl soijakastiketta

2 rkl paahdettuja seesaminsiemeniä koristeluun

Lämmitä pari ruokalusikallista öljyä isolla pannulla. Lisää pannulle kalisuikaleet ja paista jatkuvasti käännellen, kunnes ne alkavat ottaa hieman väriä, noin viisi minuuttia.

Pienennä lämpöä ja jatka paistamista, kunnes kaali alkaa olla lähes pehmeää. Ota pannu pois liedeltä.

Kypsennä nuudelit pakkauksen ohjeen mukaan. Valuta hyvin ja nosta kulhoon. Mausta seesamiöljyllä ja sekoita mukaan paistettu kaali.

Lämmitä pari ruokalusikallista öljyä samalla isolla pannulla. Lisää jauheliha ja ruskista muutama minuutti.

Lisää pilkotun kevätsipulin valkoiset osat, inkivääri ja paprika-/chililastut. Jatka paistamista jatkuvasti sekoittaen, kunnes kevätsipuli alkaa pehmetä, reilu minuutti.

Kaada pannulle nuudeli-kaalisekoitus, mirin ja soijakastike.

Paista jatkuvasti käännellen niin, että kaikki nuudelit saavat kunnolla kastiketta pinnoilleen, pari minuuttia.

Nosta pois liedeltä. Ripottele päälle seesaminsiemenet ja kevätsipulin vihreät osat. Tarjoa heti.