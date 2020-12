Markettien 7 myydyintä nakkia ja niiden erot – sekä keittämiskikka, joka takaa napsahtavat nakit

Nakkeja ei kannata keittää täydellä höökillä.

Nakit ja perunasalaatit kuuluvat monien suomalaisten uudenvuoden pöytään, ja erilaisia nakkeja onkin tarjolla runsaasti. Kysyimme S-ryhmältä, K-ryhmältä ja Lidliltä, mitkä nakeista ovat myydyimpiä, suomalaisten suosikkeja. Kokosimme myydyimpien listojen perusteella seitsemän suosituimman nakin listan.

Suurin osa myydyimmistä nakeista on lihapitoisuudeltaan korkeita, 90 prosentin luokkaa.

Parissa myydyimmässä tuotteessa lihaa on vain vähän.

Esimerkiksi S-ryhmän viiden myydyimmän nakin listaan kuuluvassa X-tra Grillinakissa lihapitoisuus on 13 prosenttia. Sama lihapitoisuus on myös suositussa Popsi iso viitosessa. Mitä ne sitten sisältävät?

X-tra Grillinakin tuoteselosteessa mainitaan sisällöksi muun muassa koneellisesti eroteltu siipikarjanliha, vesi, broilerinliha, siipikarjannahka, perunajauho ja sianliha. Kuorettomat Popsi iso viitoset taas sisältävät muun muassa suomalaista koneellisesti erotettua broilerinlihaa, vettä, suomalaista porsaanlihaa, kamaraa ja perunajauhoa.

Halvimmillaan alle kolme euroa kilo

Myydyimpien nakkien kilohinnoissa on isoja eroja. Halvimman tuotteen kilohinta jää alle kolmeen euroon, kallein on hieman reilu kymmenen euroa. Suolapitoisuudet ovat kaikissa kahden gramman luokaa sataa grammaa kohden. Rasvaisin on Snellmanin Lidlille valmistava Kartanon Wanhanajan nakki.

Kavisnakkeja on myös tullut viime vuosina runsaasti tarjolle. Ne on valmistettu esimerkiksi tofusta, soijasta tai seitanista.

Nakit kattilaan vasta lopuksi ja vain hetkeksi

Uudenvuoden pöytään nakit yleensä keitetään tai paistetaan. Vaikka nakkien lämmittänen millä tahansa metodilla onkin sinänsä yksinkertaista, hommassa voi silti tehdä virheen, joka hajottaa nakkien rakenteen.

Suurin virhe lihatalo HKScanin mukaan on keittää täydellä höyryllä kiehuvassa vedessä. Tapa, jolla nakit säilyttävät nakkimaisen olomuotonsa, eivätkä halkea kuuluu seuraavasti:

Kun vesi on kiehunut, kattila siirretään kylmälle levylle. Nakit laitetaan kiehautettuun veteen vasta tämän jälkeen.

Riittää, että nakit ovat kiehautetussa vedessä viisi minuuttia.

Parhaan lopputuloksen saa, kun kattilasta kaataa lopuksi veden pois ja nakkien annetaan olla siellä vielä hetken. Näin nakkien pinta kuivahtaa ja ne pysyvät niin kutsutusti napsahtavina.

Liian kuuma muuttaa värin

– Toinen virhe tehdään usein siinä, että nakkeja pidetään kuumassa vedessä liian kauan, jolloin niiden väri muuttuu harmaaksi. Nakit eivät mene pilalle, mutta ulkonäkö kärsii, HKScanin tuotekehityskokki Sami Lamminaho kertoo lihatalon sivuilla.

Jos nakit haluaa lämmittää uunissa, sopiva uunin lämpötila on 150 astetta. Rapeamman tuloksen saa, jos ne pilkotaan ennen paistamista parin sentin paloiksi.