Poikkeusjoulu muutti ostoskoreja enemmän kuin vuosiin – suklaissa uusi nousija, ja ehdoton hittilahja näkyi selvästi

Ostoskoriin päätyi tänä jouluna erilaisia tuotteita kuin normaalijouluna, K-ryhmä kertoo.

K-ryhmä kertoo tiedotteessaan, millä tavoin erikoisen vuoden joulu näkyi asiakkaiden ostovalinnoissa.

Myyntidatan perusteella poikkeusjoulu on muuttanut asiakkaiden jouluostoskoria enemmän kuin vuosiin, tiedotteessa kerrotaan.

– Myyntilukujemme perusteella näyttäisi siltä, että joulua on vietetty pienemmällä porukalla. Moni on valmistellut omannäköisensä joulun, ja ostoskoriin on päätynyt erilaisia tuotteita kuin normaalijouluna, K-ryhmän päivittäistavaratoimialan tavarakaupan johtaja Harri Hovi kertoo.

Parin euron suklaakalenterit eivät enää innosta

Joulun ruokaostoksissa näkyi esimerkiksi sushia. Joulusuklaissa on uusi nousija.

– Suklaamyynti on perinteisesti hyvin brändivetoista, ja kotimaiset Fazer ja Panda ovat tässä vahvoilla. Viime vuosina mukaan on tullut myös muita toimijoita, joista esimerkiksi Lindt on tämänvuotisella 25 prosentin kasvullaan vakiinnuttanut paikkansa kotimaisten rinnalla, Harri Hovi sanoo.

Lisäksi suomalaiset panostivat käsintehtyihin konvehteihin.

Suklaakalentereiden valinnassa näkyi myös eroja entiseen. Tiedotteessa kerrotaan, että yhä harvempi ostaa enää perinteisiä muutaman euron suklaakalentereita, vaan myyntidatassa näkyi tänä vuonna erilaisten premium-suklaakalenterien kasvu.

Joulun kalenterihitti oli Taffelin sipsikalenteri.

K-ryhmän listaamia muutoksia tänä jouluna:

Joulutuotteita on ostettu pienemmissä pakkauskoissa kuin aiemmin.

Kinkkumyynti ylsi ennätyslukemiin. Eniten kasvoivat pienet, korkeintaan 3 kg:n kinkut, jotka kasvoivat 36 % edellisvuoteen nähden. Myös kinkkusiivuja ostettiin 16 % enemmän.

Joulun kalapöydän tarjonta monipuolistui yhä useammassa kohdissa ja laajaan kalatarjontaan satsattiin. Suosiotaan perinteisen lohen rinnalla kasvattivat muun muassa mädit, graavilohet, majoneesipohjaiset kalat ja äyriäiset. Vastuullisesti pyydetyt ja kasvatetut ASC- ja BSC-sertifioidut kalatuotteet kasvattivat myyntiään moninkertaisesti.

Juustojen myynti on kasvanut. Myös erilaisten juustojen kanssa käytettävien keksien myynti kasvanut yli 30 %.

Joulumakeisissa kauppansa tekivät perinteisten suosikkien rinnalla hienommat ja käsintehdyt konvehdit, joissa kasvua oli 30 prosenttia.

Joulupöytä monipuolistui. Esimerkiksi sushin myynti kasvoi. Ostoskoreissa nähtiin näiden tuotteiden kasvua: sushi (tuore, kaupassa valmistettu) 106 %, äyriäiset (tuore ja pakaste) 26 %, lammas (tuore ja pakaste) 53 %, poronfile (tuore) 37 %, savustettu kalkkunafilee 25 %.

Pientuottajien tarjontaa arvostettiin. Suomalaiset pienpanimo- ja erikoisoluet kasvattivat myyntiään noin 40 %. Lisäksi erityisesti kiinnostivat paikallistuottajien kananmunat, joita myytiin 30 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Myyntidatassa näkyy myös joulun hittilahja, jonka myynti kasvoi 200 prosenttia. Monen suomalaisen paketista löytyi tänä jouluna lihashuoltovasara.

Sushin suosio näkyy myös S-ryhmällä

Kerroimme marraskuussa S-ryhmän julkistamista ilmiöistä, jotka näkee vain myyntidataa katsomalla.

S-ryhmän myyntidatan mukaan ainakin neljä tuoteryhmää on kasvanut tänä vuonna: tuore kala, peruna ja kasvipohjaiset ruokajuomat. Myös kilpailijalla sushin suosio näkyy: neljäs selvästi kasvanut tuoteryhmä on sushi, sitä on tänä vuonna myyty 10-kertaisesti.

Se on suosittua koko maassa ja ”sushiraja” kattaa käytännössä jo koko Suomen, S-ryhmä kertoi.

Myydyin valmisruoka oli riisipiirakka, ja myös leivontabuumi näkyi myyntitilastoissa.