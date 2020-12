Valmista graavisiika Henri Alénin tapaan – näin saat kalaan täydellisen suolan

Graavisiikaa varten tarvitaan suomustamattomia kalafileitä. Ohuet fileet suolautuvat vuorokaudessa.

Graavisiika on parhaimmillaan joulun kalapöydässä vastasuolattuna ja ohuiksi viipaleiksi leikattuna.­

Kuinka se kalan suolaus menikään? Kun graavikalan valmistus on edessä vain noin kerran vuodessa, määriä pitää hieman varmistella.

Tärkeintä on ostaa graavattavaksi suomustamattomia siikafileitä. Suomut nimittäin vahvistavat nahkaa, jolloin kalan viipalointi graavauksen jälkeen on helpompaa. Jos kalafileet ovat valmiiksi nypittyjä, työvaiheita on yksi vähemmän.

Suolan annostelussa kannattaa luottaa huippukokki Henri Alénin metodiin. Alén nimittäin valmistaa graavisiian painamalla fileiden lihapuolet kevyesti karkeaan suolaan. Näin suolaa tarttuu juuri sopivasti siian pintaan ja kala graavautuu tasaisesti.

Sokeriripauksen ansiosta kalan rakenne säilyy pehmeänä.

Suolaa tarvitaan tässä menetelmässä hieman tavallista reilummin, mutta kaikki siitä ei jää kiinni kalan pintaan.

Vuorokausi jääkaapissa tiiviissä paketissa saa ohuet kalafileet suolautumaan juuri sopiviksi.

Katso ohje Soppa365:stä!