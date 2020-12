Jos jouluruoka ei kiinnosta: Eineslaarista tutun laatikon terveellisempi versio

Ruokalan simppeleillä ohjeilla perheesi syö noin viidelläkympillä viikossa arkipäivinä.

Jos jouluruoka ei kiinnosta, edullisten arkiruokien viikoittaisella listalla on kaikkea muuta.

Maanantaina tehdään klassikkoruokaa, läskisoosia. Tiistaina keitetään pinaattikeittoa. Keskiviikkona vuorossa ovat kasvispihvit ja perunamuusi.

Torstaille listalla on eineslaareista tuttu ruoka, jauhelihaperunasoselaatikko. Tämä versio on astetta ravinteikkaampi, sillä ohjeessa on myös pinaattia. Perjantaina paistetaan maksastroganoffia.

Lisää valmiita arkiviikkojen ruokalistoja löydät täältä.

Maanantai

Läskisoosi

Tiistai

Pinaatti-hernekookoskeitto

Keskiviikko

Härkispihvit ja juuresmuusia

Torstai

Jauheliha-peruna-pinaattisoselaatikko

Perjantai

Maksastroganoff