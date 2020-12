Tarun luumurahka ja luumumarmeladi ovat yksinkertaisesti herkullisia – helppo ja kaunis jälkkäri

Luumurahka on perinteinen joulun jälkiruoka. Ohjeissa on myös luumumarmeladin resepti.

Joulu on jo ihan nurkan takana. On aika virittäytyä joulun ihaniin tunnelmiin. Alta löydät reseptin luumumarmeladiin sekä luumurahkaan, joka on hyvin perinteinen suomalainen joulupöydän jälkiruoka.

Voit valmistaa luumurahkan joko kaupan valmiista luumumarmeladista tai sitten alla olevalla reseptillä itsetehdystä luumumarmeladista.

Itse tehty luumumarmeladi on niin herkullista, että sitä kannattaa kokeilla, vaikka valmiin marmeladipurkin ostaminen kaupasta tuntuukin helpommalta.

Tällä kertaa kasasin luumurahkan hieman hienommalla tavalla pieniin laseihin. Pohjalle ja päälle ripottelin hieman piparkakkumurua ja lusikoin päälle vielä kermavaahtoa.

Näin saat luumurahkasta kakun tapaisen makuelämyksen.

Katso alta resepti ja valmista tämä herkku vaikka joulupöydän jälkiruoaksi.

Luumurahka

2 dl vispikermaa

200 g maitorahkaa

1 dl luumumarmeladia

(tomusokeria)

(kermavaahtoa, piparkakkuja)

Valmistusohjeet

Vatkaa vispikerma vaahdoksi. Lisää joukkoon maitorahka ja jäähtynyt luumumarmeladi. Vatkaa hyvin sekaisin. Maista ja lisää tarvittaessa tomusokeria maun mukaan. Murskaa muutama piparkakku ja lusikoi hieman piparkakkumurskaa lasien pohjalle. Jaa luumurahka annoskulhoihin. Viimeistele annokset vielä halutessasi kermavaahdolla ja piparkakkumurulla tai kokonaisilla piparkakuilla.

Luumumarmeladi

200 g kuivattuja luumuja

noin 2 ½ dl vettä

1 dl hillo-marmeladisokeria

Valmistusohjeet

Mittaa ainekset kattilaan. Kuumenna kiehuvaksi. Keittele seosta niin, että luumut pehmenevät. Kaada seos tehosekoittimeen tai soseuta sauvasekoittimella. Jos marmeladi vaikuttaa tässä vaiheessa kovin paksulta, niin lisää joukkoon vielä tarvittaessa vettä ja kiehauta luumumarmeladi vielä toistamiseen. Purkita lämmin hillo puhtaaseen purkkiin ja käytä joulun jälkiruoissa tai leivonnaisissa.

Marmeladi jämäköityy jäähtyessä, joten se saa olla lämpimänä hieman löysähköä.

Leivontabloggaaja ja -kirjailija Taru Vihavainen kirjoittaa Pullahiiren reseptit ja leivonvinkit -palstaa, jossa hän jakaa leivontaohjeita ja keittiövinkkejä Ilta-Sanomien Ruokalan lukijoille.

Taru Vihavainen on alkuperäiseltä ammatiltaan fysioterapeutti. Kaikki alkoi ristiäiskakusta, joka sai hänet kiinnostumaan leivonnasta enemmän. Vihavainen aloitti Pullahiiren leivontanurkka -blogin pitämisen vuonna 2006 ja jäi sille tielle. Blogi on saavuttanut vuosien saatossa suosiota ja tavoittaa parhaimmillaan useita kymmeniä tuhansia lukijoita kuukaudessa.

Vihavainen on myös kirjoittanut kolme leivontakirjaa. Lisäksi hän pitää leivontakursseja ja suunnittelee yrityksille reseptejä.

Taru Vihavainen haluaa kannustaa erityisesti vanhempia ottamaan lapset mukaan keittiöön.