7 herkkuohjetta: Mahtavat perunat joulupöytään ja makoisat piparkakkumokkapalat

Jouluna perinteet ovat kunniassa ja joka perheellä on omansa. Lisukkeilla ja alkupaloilla joulupöytään saa kuitenkin vaihtelua.

Tänä jouluna valmistetaan yllätysherkkuja hieman etukäteen. Broilerinmaksaterriini on helppo ja ylellisen pehmeän makuinen. Sahramiliemessä kypsennetty siika herättelee makunystyröitä.

Sieni wellington maistuu kasvissyöjille, omenat täytetään hirven jauhelihalla, perunat paahdetaan kermaisessa juustokastikkeessa ja päälle herkutellaan piparimokkapaloilla ja punaviinipäärynöillä.

Kermaiset juustoperunat voit valmistaa jo edellisenä päivänä.­

Sinihomejuustoperunat

1 kg perunoita

oliiviöljyä

1 tl suolaa

Juustokastike

25 g voita

2 rkl vehnäjauhoja

2,5 dl maitoa

1 tl suolaa

200 g maustamatonta tuorejuustoa

150 g sinihomejuustomurua

uunivuoka, 20 cm

Laita uuni lämpiämään 200 asteeseen.

Leikkaa perunat lohkoiksi ja levitä ne pellille leivinpaperille. Sekoita joukkoon öljy ja suolaa. Esikypsennä perunat uunissa noin 20 minuuttia niin, että ovat vielä kiinteitä.

Valmista sillä aikaa juustokastike. Sulata kattilassa voi, lisää vehnäjauho ja sekoita tasaiseksi. Lisää maito ja anna seoksen saostua keittämällä keskilämmöllä välillä vipaten. Lisää tuorejuusto, anna sen sulaa joukkoon ja lisää kaksi kolmasosaa sinihomejuustomurusta.

Kun perunat ovat valmiit ja hieman jäähtyneet, lado ne pystyyn sopivan pieneen uunivuokaan. Kaada väleihin juustokastike ja ripottele päälle loput sinihomejuustot.

Paista 200 asteessa 30 minuuttia, kunnes perunat ovat hieman paahtuneet ja kastike kiinteytynyt.

Tämänkin voi valmistella edellisenä päivänä ja nostaa vuoan perunoineen ja juustoineen suoraan uuniin. Jos vuoka on jääkaappikylmä, paistoaika on hieman pidempi.

Valmistusaika: 30 minuuttia + 30 minuuttia

Piparkakkumokkapalat

1 piparkakkutaikina (500 g)

125 g voita

4 dl vehnäjauhoja

0,5 dl tummaa kaakaojauhetta

2,5 tl leivinjauhetta

4 kananmunaa

2 dl sokeria

1 dl maitoa

Kuorrute

100 g voita

0,75 dl tummaa kaakaojauhetta

0,5 tl valmista piparkakkumaustetta

6 dl tomusokeria

0,5 dl kahvia

Lisäksi

tomusokeria

puolukkajauhetta tms.

uunivuoka, noin 30 x 20 cm

Ota piparitaikina ajoissa sulamaan. Ota myös mokkapalan ainekset ajoissa huoneenlämpöön, se parantaa taikinan rakennetta.

Laita uuni lämpiämään 200 asteeseen.

Kauli piparitaikina leivinpaperille vuoan pohjan kokoiseksi.

Sulata voi mikrossa tai kattilassa ja anna jäähtyä. Sekoita jauhot, kaakao ja leivinjauhe keskenään omassa astiassa.

Vatkaa munat ja sokeri kulhossa vaaleaksi, kuohkeaksi vaahdoksi. Lisää joukkoon vuorotellen jauhot, voi ja maito, kahdessa osassa samalla vatkaten.

Kaada taikina uunivuokaan piparitaikinan päälle ja laita uuniin alatasolle 20 minuutiksi.

Ota pelti uunista jäähtymään ja tee kuorrute.

Valmista tilkka kahvia. Sekoita tomusokeri, kaakaojauhe ja piparkakkumauste valmiiksi keskenään.

Sulata voi paksupohjaisessa kattilassa. Mittaa kahvi valmiiksi.

Kaada tomusokeriseosta osissa voin sekaan ja sekoita vispilällä tasaiseksi seokseksi. Lisää välillä kahvia.

Kun kaikki tomusokeri on sulanut voin joukkoon ja seos on paksua ja kiiltävän tasaista, kaada se haalean pohjan päälle ja tasoita lusikalla tai nuolijalla.

Kun kuorrute on jähmettynyt, koristele tomusokerilla ja marjajauheella piparkakkumuottien ja paperista leikattujen kuvioiden avulla.

Leikkaa paloiksi, kun kuorrute on jähmettynyt. Mokkapalat säilyvät hyvin yön yli huoneenlämmössä.

Valmistusaika: 35 minuuttia

Lempeän makuinen siikarulla kultaisessa sahramiliemessä on joulun ihana alkupala.­

Siikaa sahramiliemessä

2 banaanisalottisipulia

1 keskikokoinen fenkoli

7 dl kalalientä (7 dl vettä ja 1 kalaliemikuutio)

2 rkl voita

1 tl sahramia

4 dl kuivaa valkoviiniä

2 tl suolaa

2 nahatonta ohutta siikafileetä

2 dl babypinaatinlehtiä

Hienonna sipulit ja fenkoli. Valmista kalaliemi. Kuullota kasvikset ja sahrami voissa, paksupohjaisessa kattilassa. Lisää viini.

Keitä keskilämmöllä 5 minuuttia, kunnes alkoholi on haihtunut, lisää kalaliemi ja keitä keskilämmöllä noin 15 minuuttia.

Siivilöi liemi, kaada takaisin puhtaaseen kattilaan ja lisää suola, keitä 5 minuuttia ja maista suola. Liemi saa olla voimakkaan makuinen. Keitä kasaan kunnes lientä on jäljellä noin 6 dl. Liemen voi valmistaa parikin päivää aikaisemmin.

Levitä kalafileet työtasolle, ripottele kunkin päälle suolaa. Leikkaa fileet kahtia leveyssuunnassa.

Paina pinaatinlehtiä palojen pintaan ja rullaa palat rulliksi pituussuunnassa. Kiinnitä rullat kahdella cocktailtikulla ja leikkaa kukin rulla kahdeksi pienemmäksi rullaksi.

Juuri ennen tarjoilua keitä rullia liemessä 4–5 minuuttia niin, että ne ovat kypsiä mutta liha ei hajoa.

Aseta rullat lautasille ja kaada päälle hieman lientä. Tarjoa heti alkupalaksi.

Valmistusaika: 40 minuuttia

Annoksia: 8

Maksapatee on tuttu herkku monen suomalaisen joulupöydässä. Kokeile tänä vuonna ylellisen pehmeää broilerinmaksaterriiniä.­

Ranskalainen broilerinmaksaterriini

1 iso banaanisalottisipuli

1 dl persiljaa hienonnettuna

0,5 dl ranskalaista rakuunaa hienonnettuna

1 dl portviiniä

1 dl vettä

0,75 tl suolaa

0,5 tl mustapippuria

500 g broilerin maksaa

500 g normaalisuolaista voita

litran vetoinen vuoka (leipävuoka tai terriinivuoka)

muovikelmua

Pikkelöity omenasalaatti

1 kiinteä punainen omena

0,5 dl väkiviinaetikkaa

1 dl sokeria

1,5 dl vettä

1 keskikokoinen punasipuli

1 rkl tuoretta rakuunaa hienonnettuna

0,5 dl tuoretta lehtipersiljaa hienonnettuna

Laita uuni lämpiämään 80 asteeseen. Aseta uuniin syvä uunivuoka/lasagnevuoka ja täytä se puoliksi vedellä: terriini kypsennetään vesihauteessa.

Vuoraa terriinivuoka muovikelmulla niin, että kelmu riittää peittämään terriiniseoksen kokonaan.

Hienonna sipuli ja yrtit ja laita pieneen paksupohjaiseen kattilaan. Lisää portviini ja anna kiehahtaa, lisää vesi.

Keitä lientä keskilämmöllä, kunnes liki kaikki neste on keittynyt kasaan (kattilan pohjalla vielä ohut kerros), lisää suola, pippuri ja soseuta sauvasekoittimella.

Putsaa maksat poistamalla valkoisena näkyvät kalvot, jotka irtoavat helposti pois repimällä. Huuhtele maksat ja valuta. Sulata voi. Kaada maksat ja liemi tehosekoittimeen. Sekoita hienoksi samettiseksi seokseksi.

Kaada lopuksi joukkoon haalea voi ohuena nauhana samalla soseuttaen. Kaada seos kelmulla vuorattuun vuokaan ja taittele kelmu tiiviisti terriiniseoksen päälle.

Nosta vuoka uuniin vesihauteeseen ja anna sen sen olla siellä, kunnes terriinin sisälämpötila on 63 astetta (noin tunti 45 minuuttia tai kaksi tuntia).

Paistimittarin voi työntää terriiniin kelmun läpi, mutta tee se vasta reilun tunnin päästä uuniin nostamisesta. Nosta kypsä terriini uunista, anna jäähtyä ja nosta jääkaappiin vähintään yön yli. Terriini säilyy jääkaapissa hyvin pakattuna kaksi viikkoa.

Valmista pikkelöity omenasalaatti. Pese omena huolella. Leikkaa pieniksi kuutioiksi ja nosta pieneen kannelliseen rasiaan.

Keitä etikka, sokeri ja vesi, kunnes sokeri on liuennut, anna jäähtyä haaleaksi ja peitä omenakuutiot liemellä. Laita jääkaappiin tekeytymään. Hienonna punasipuli valmiiksi ja laita rasiassa jääkaappiin.

Juuri ennen tarjoilua sekoita valutetut omenat, sipuli, hienonnettu rakuuna ja lehtipersilja.

Tarjoa terriini pikkelöidyn omenasalaatin ja hyvän leivän tai voileipäkeksien kanssa.

Valmistusaika: 40 minuuttia + 2 tuntia + tekeytyminen jääkaapissa

Annoksia: 10–12

Joulun maistuva kasvisherkku on sieni wellington. Tästä teet helposti myös vegaanille sopivan tarjottavan.­

Sieni wellington

1 iso lehtitaikinalevy

5 dl kuivattuja suppilovahveroita tai metsäsieniä

1 salottisipuli

1 keltasipuli

2 valkosipulinkynttä

1 rkl timjamia hienonnettuna

240 g kasvisjauhista

0,5 dl oliiviöljyä

2 tl suolaa

mustapippuria

kananmuna tai oliiviöljyä voiteluun

Laita uuni lämpiämään 200 asteeseen. Ota lehtitaikinalevy sulamaan. Laita kuivatut sienet likoamaan kylmään veteen. Hienonna sipulit, valkosipulit ja timjami.

Kuullota sipulit ja timjami pannulla oliiviöljyssä.

Murustele kasvisjauhis kulhoon, sekoita joukkoon kuullottuneet sipulit, oliiviöljy, suola ja mustapippuri. Puristele pehmenneet sienet kuiviksi ja pieni hieman. Lisää ne kulhoon ja vaivaa seos kevyesti tasaiseksi.

Levitä taikinalevy jauhotetulle alustalle ja kauli se hieman ohuemmaksi. Leikkaa reunasta parin senttimetrin suikale koristelua varten.

Painele jauhisseos taikinalevyn keskelle, kostuta levyn reunat vedellä ja kääri taikina tiiviisti täytteen ympärille, myös päät.

Erottele kananmunan keltuainen, lorauta joukkoon hieman vettä ja sekoita tasaiseksi. Voitele taikina munalla. Leikkaa erikseen leikatusta taikinapalasta mieleisiä koristeita ja paina ne kevyesti kiinni wellingtonin pintaan. Voitele munalla.

Nosta wellington uuniin ja paista noin 40 minuuttia, kunnes taikina on kauniin värinen ja pinnaltaan rapea.

Jos tarjoat tätä vegaanille, tarkista, että lehtitaikinalevy ei ole tehty voihin (useimmiten ne on tehty öljyyn, saattaa sisältää jäänteitä kananmunasta). Korvaa muna öljyllä.

Wellington maistuu parhaalta suoraan uunista. Esivalmistelut voi hyvin tehdä edellisenä päivänä ja nostaa wellington paistumaan suoraan jääkaapista. Paistoaika on silloin hieman pidempi.

Valmistusaika: 30 minuuttia + 40 minuuttia

Annoksia: 8

Punaviinipäärynät on herkullinen ja helppo jälkiruokien klassikko.­

Punaviinipäärynät ja kanelimarenki

Kanelimarengit

2 munanvalkuaista

1,5 dl taloussokeria

1 tl kanelijauhetta

Päärynät

5 dl punaviiniä

3 dl sokeria

loraus vaniljauutetta

2 anistähteä

2 kanelitankoa

8 päärynää

vettä

Viimeistelyyn

1 rasia mascarponea

2 rkl fariinisokeria

Kuumenna uuni 100 asteeseen. Levitä leivinpaperi huoneenlämpöiselle pellille. Valmista marenki.

Mittaa sokeri valmiiksi ja sekoita siihen kaneli. Vatkaa munanvalkuaiset pehmeäksi vaahdoksi, lisää joukkoon sokeri-kaneliseos pikkuhiljaa samalla vatkaten.

Vatkaa seosta, kunnes se on kiinteää ja kiiltävää ja pysyy kulhossa ylösalaisin käännettäessä. Levitä marenki leivinpaperille pellille tasaiseksi, noin puolen sentin paksuiseksi levyksi.

Nosta uuniin ja paista 45–60 minuuttia, kunnes marenki on kuivaa ja irtoaa helposti pelliltä. Jos teet marengit päiviä ennen, säilytä paloina kannellisessa rasiassa kuivassa paikassa huoneenlämmössä. Laita palojen väliin leivinpaperia.

Valmista päärynät edellisenä päivänä. Mittaa kattilaan, johon mahtuu 8 päärynää, viini, sokeri ja mausteet.

Keitä keskilämmöllä noin 10 minuuttia, jotta sokeri sulaa. Kuori päärynät ja nosta ne kattilaan viiniliemen sekaan. Jos päärynät eivät peity kokonaan, lisää hieman vettä.

Keitä päärynöitä 10–15 minuuttia ja jätä kannen alle jäähtymään. Jos päärynät eivät pysy liemen alla, laita pinnalle rypistetty leivinpaperi ja kansi päälle.

Paperi painaa päärynöitä viiniin, jotta ne värjäytyvät tasaisesti. Nosta kattila yöksi jääkaappiin. Käy kerran kääntelemässä päärynöitä.

Juuri ennen tarjoilua nosta päärynät liemestä suoraan lautasille. Lisää viereen nokare mascarponea, ripottele päälle fariinisokeria ja aseta koristeeksi pala marenkia.

Liemi kannattaa säästää. Lisää 2 dl sokeria ja keitä se matalalla lämmöllä siirapiksi. Siirappia voi käyttää juomien pohjana tai joulukakkujen kostukkeena tai lisukkeena.

Valmistusaika: 60 minuuttia

Annoksia: 8

Omenapunssin voit tarjota myös Calvadoksen kanssa.­

Omenapunssi

2 l suodattamatonta omenamehua

2 kanelitankoa

3 anistähteä

5 viipaletta inkivääriä

1 dl calvadosta aikuisten versioon

kauniita omenoita viipaleina tarjoiluun

Kaada omenamehut kattilaan, lisää mausteet. Kiehauta, jäähdytä ja nosta maustumaan jääkaappiin vähintään yön yli.

Tarjoa juoma aperitiivina tai aterian jälkeen calvadoksen kanssa tai ilman.

Valmistusaika: 15 minuuttia

Annoksia: 2 litraa juomaa

Täytetyt omenat

500 g hirvi-sikajauhelihaa

2 pekoniviipaletta

1 salottisipuli

2 rkl timjamia hienonnettuna

2 oksaa rosmariinia

4 valkosipulinkynttä

2 tl suolaa

mustapippuria

1 keltuainen

1 dl kermaa

8 punaista kiinteää omenaa

laakerinlehtiä

Ota jauheliha huoneenlämpöön. Laita uuni lämpiämään 200 asteeseen.

Hienonna sipuli, valkosipuli ja yrtit. Rosmariinista vain lehdet.

Hienonna pekoniviipaleet ja paista hetki kuivalla paistinpannulla. Lisää joukkoon sipulit ja kuullota hetki.

Murenna jauheliha kulhoon, lisää joukkoon jäähtynyt pekoni-sipuliseos ja yrtit, suola ja mustapippuri ja sekoita.

Erottele kananmuna ja riko keltuaisen rakenne, sekoita joukkoon kerma ja kaada seos jauhelihan joukkoon. Vaivaa taikinaksi ja jätä maustumaan. Tähän saakka voit tehdä jo edellisenä päivänä.

Pese omenat, leikkaa hattu ja koverra siemenkota pois varovasti esimerkiksi greippiveitsellä tai kuorijan koveralla puolella. Jos omena ei pysy itsekseen pystyssä, leikkaa kannasta pois ihan ohut viipale.

Täytä omenat runsaasti jauhelihatäytteellä, tökkää joukkoon laakerinlehdet ja nosta omenat vuokaan, jossa ne pysyvät pystyssä. Paista hattuja leivinpaperilla erikseen 15–20 minuuttia.

Paista omenoita noin 30 minuuttia. Jos jauheliha on jääkaappikylmää, paista hieman kauemmin. Tärkeintä on, että omenat pitävät muotonsa mutta täyte on kypsää.

Ennen tarjoilua valele omenat vuokaan irronneella liemellä. Tarjoa laatikoiden kanssa.

Valmistusaika: 30 minuuttia + 30 minuuttia

Annoksia: 8

IS-Plussan kokki Prisca Leclerc on isän puolelta ranskalainen. Hän on syntynyt Pariisissa, mutta käynyt koulunsa Suomessa.

Prisca on kouluttautunut ruokatuottajaksi ja työskennellyt ruokajuttujen parissa kymmenen vuotta. Hän on kirjoittanut kaksi keittokirjaa, Tarte tatin (2015) ja Mokkapala (2017).

Prisca haluaa tehdä monipuolista, vaivatonta ja maukasta ruokaa sesongin raaka-aineista.