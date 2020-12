Nea ei tyytynyt perinteiseen piparitaloon – rakensi keittiöönsä uskomattoman piparimaailman, joka kerää kehuja: ”No nyt on!”

Piparkakkutaloja voi rakentaa täysin oman luovuutensa mukaan. Nea Pitkänen rakensi tänä vuonna hauskan teoksen, joka tuo aurinkoista tunnelmaa pimeään vuodenaikaan.

Marraskuun ja joulukuun alun aikana somessa on nähty paljon hienoja piparkakkutaloja, joihin todella panostetaan.

Facebookin suositussa Sydämeeni joulun teen -ryhmässä ihastusta on kerännyt joulukuussa hieman muista poikkeava, upea piparkakkumaailma. Se on Nea Pitkäsen luoma lomaparatiisi, joka on täynnä herkullisia yksityiskohtia.

Piparkakku-ukot uikkareissaan ottavat aurinkoa, siemailevat virvokkeita, notkuvat rantabaarissa ja uivat uima-altaassa. Vaikka aihe ei ole varsinaisesti perinteisen jouluinen, Pitkäsen teos on todella hauska.

– Minulta lähtee joskus vähän lapasesta nämä piparkakkujutut. Teen joka vuosi jonkun megalomaanisen piparkakkuhomman, Nea Pitkänen kertoo huvittuneena.

Minimaailmojen rakentaminen on hauskaa ja luovaa puuhaa varsinkin nyt, kun kotona vietetään paljon aikaa.­

Minimaailmoja ei rakenneta otsa rypyssä.­

Viime vuonna aiheena oli saksalainen joulutori, sitä edeltävä työ oli leipomo. Pitkänen panostaa aina yksityiskohtiin. Lomaparatiisissakin on useita hauskoja yksityiskohtia, kuten lomailija, joka ottaa aurinkotuolissa aurinkoa, vieressä pikkupöydällä odottaa viinilasi ja hodari. Uima-altaassa loikoillaan uimapatjan päällä.

Työ on kuin pieni satumaailma. Se saikin jouluryhmässä ihastuneita kommentteja.

– No nyt on!

– Vau, miten hieno, omaperäistä, ovat esimerkkejä työtä ihailevista kehuista.

Uima-altaan reuna on vohvelia.­

Nea Pitkänen toteaa, että tämän vuoden työstä häneltä onkin kysytty, miten tällainen on mahdollista. Luovuus ja into rakentaa pieniä maailmoja ovat kuitenkin yksi iso tekijä. Aikuisillekin voi tehdä ihan hyvää hieman leikkiä.

– Tässä työssä varsinaista piparkakkutaikinan käyttöä on lopulta aika vähän. Bungalowit ja rantabaari ovat pieniä piparkakkutaloja, muut osat ovat suurimmaksi osaksi keksejä ja makeisia. Myös nukkekodin esineistöä on hyödynnetty, kuten minilimupulloja ja laseja.

Nean teoksessa on lomatunnelmaa.­

Idea lomaparatiisin rakentamiseen syntyi, kun Nea mietti erikoiseen vuoteen 2020 sopivaa teemaa. Hän päätti rakentaa rakkaan lomakohteen, jonne tänä vuonna ei päästy.

– Mietin, mikä voisi olla ajankohtaista ja uutta, kun joka vuosi pitää keksiä parempaa. Nyt ei pääse matkustamaan, joten tein lomaparatiisin kotiin piparista, hän kirjoitti Facebook-ryhmässä.

Auringonpalvojaa odottaa hodari.­

Piparkakkuteoksen esikuva on tuttu lomakohde Thaimaassa.

Nea aloittaa suunnittelun aluksi piirtämällä ideansa. Kaavat piparkakkuelementteihin hän tekee ruutupaperille. Lapsiperheessä projektia ei voi tehdä aina kerralla pitkiä aikoja, joten Nea teki tämän vuoden maailmaa vähitellen.

– Ryhdyn aina suunnittelemaan uutta teemaa, kun joulufiilis alkaa tulla. Yhteensä tähän meni aikaa noin parin työpäivän verran, mutta tein sitä pienissä erissä.

Drinkkeihin tarkoitetut aurinkovarjot sopivat lomakeitaaseen.­

Nean piparkakkumaailma on hieno ja hauska, mutta saako sitä syödä? Nea vastaa kysymykseen naureskellen.

– Kyllä mies ja tytär haluaisivat sitä maistella, mutta kun nämä seisovat kuukauden pöydällä, vastaan hammasta purren, että en kyllä mielelläni antaisi siihen lupaa.

Lomaparatiisi ilahduttaa joulun ajan perheen keittiössä.­

