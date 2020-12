Testasimme Teemu Auran suolaisen suklaabrownien ohjeen, joka sisältää reippaasti lakritsia – siitä tuli todella hyvä: ”Sanotaan, että onnea ei voi ostaa...”

Jos haluat osoittaa hieman rakkauttasi jälkiruoan kautta ja pidät suklaasta ja lakritsista, tätä reseptiä kannattaa kokeilla.

– Sanotaan, ettei onnea voi ostaa, mutta voit leipoa suolaisen, suklaisen brownien – ja se on tavallaan sama asia.

Näin kuvailee Salty Chocolate Brownie -nimeä kantavaa ohjettaan pitkän linjan kokki, leipuri ja ravintoloitsija Teemu Aura. Hän on tunnettu muun muassa Helsingissä sijaitsevasta Patisserie Teemu Aura -konditoriostaan.

Suklaisen herkkukakun resepti on julkaistu Auran viime vuonna ilmestyneessä ruokakirjassa Viikonloppu lautasella (Cozy Publishing 2019).

Jos rakastat suklaan sekä lakritsin yhdistelmää, tässä on erittäin hyvä vaihtoehto jälkiruokaherkuksi.

Pieni rapeus pinnalla, suklaisen pehmyt sisus

Testasimme kirjassa julkaistun ohjeen.

Kakun pinta on tuoreena aavistuksen rapea, sisältä se on pehmeä. Hieman valuvaksi jäävä suklaa yhdistettynä lisukkeena tarjottavaan kermavaahtoon on yhdistelmä, jota voisi kuvailla pieneksi taivaaksi.

Jos pystyt tuhlaamaan hieman vielä näin sesongin ulkopuolella tuoreisiin vadelmiin, ne ovat kaunis koriste ja sopivat erittäin hyvin suklaan ja lakritsan makuihin.

Yksi etu kakussa myös on: se on niin tuhti, että pienikin pala riittää erittäin hyvin yhtä kahvittelijaa kohden. Kokonaisesta kakusta riittää siis reippaasti jaettavaa.

Tuoreeltaan kakun sisus on pehmeää. Keraamisella uunilla 20 minuutin paistoajassa saatiin ohut, rapea pinta.­

Kakun valmistaminen on pääpiirteissään helppoa. Suklaa ja sokerit sulatetaan ja massaan yhdistetään kuivat aineet.

Ohjeessa listattujen sokerien ja rasvan määrät ovat huikeita, mutta niitä pelästyvän kannattaa valita jokin kevyempi kakku. Kuten yllä mainittiin, pienikin pala tätä kakkua riittää yhdelle ihmiselle, eikä mitään herkkuja ole tarkoituskaan ahmia kilokaupalla.

Vaikka ohjeessa kaikkea on paljon, kuten esimerkiksi lakritsijauhetta, sitä ei kannata ryhtyä säästelemään.

Salty Chololate Brownie

250 g tummaa suklaata

200 g voita

200 g sokeria

100 g fariinisokeria

2 rkl tummaa siirappia

4 kananmunaa

200 g vehnäjauhoja

2 rkl kaakaojauhetta

2 rkl lakritsijauhetta

1 tl leivinjauhetta

1 tl suolaa

Valmistusohjeet

Laske kattilaan vettä ja kuumenna liedellä kiehuvaksi. Laita metalliseen tai lasikulhoon suklaa, voi, sokeri ja siirappi. Aseta kulho kuuman veden päälle ja sulata seos vesihauteessa juoksevaksi. Siirrä pöydälle. Kuumenna uuni 170 asteeseen. Lisää hieman jäähtyneeseen suklaaseokseen kananmunat. Mittaa kulhoon kuivat aineet ja sekoita taikina tasaiseksi. Kaada brownie-massa voideltuun piirakkavuokaan. Kypsennä uunissa 12-18 minuuttia, riippuen paistoksen paksuudesta. Brownie saa jäädä kosteaksi ja hieman taikinaiseksi. Viimeistele jäähtyneenä tarjolle ripottelemalla päälle ohuelti tomusokeria.

Huomiota ohjeen testaamisesta

Muutama huomio kakun valmistamisessa ilmeni.

Kun sulatat suklaata, ole varovainen, ettet sulata sitä liian kovalla lämmöllä. Suklaa palaa herkästi. Lisäksi on varottava sitä, ettei suklaan sekaan mene yhtään vettä tai vesihöyryä. Vesi tekee suklaaseen möykkyjä. Suklaata voi myös sulattaa mikrossa, mutta tämän kakun tekemisessä Auran ohjetta kannattaa noudattaa.

Itse otin kattilan pois levyltä, kun vesi oli kiehunut ja annoin suklaan sulaa rauhassa metallisessa kulhossa, joka oli kuumaa vettä sisältävän kattilan päällä. Reseptissä suklaa, voi, siirappi ja sokerit sulatetaan yhdessä seokseksi, mutta testissä suklaa sulatettiin ensin, sillä aineksia oli yhteensä aika runsaasti. Kun suklaa oli sulanut, lisäsin siihen vielä voin, siirapin sekä sokerit.

Ohjeen paistoaika on 12-18 minuuttia varmasti siksi, että uunit ovat erilaisia ja paistoaika riippuu myös kakun paksuudesta. Keraamisella uunilla kakun paistamiseen tarvittiin 20 minuuttia. Tämä oli hyvä aika, jolloin pintaan saatiin ihana pieni rapeus.

Reseptin testaamisessa käytettiin irtopohjavuokaa, jonka läpimitta on 20 senttimetriä. Tämän kokoisella vuoalla kakusta tuli mukavan korkuinen. Kun käyttää tämän ohjeen tekemisessä irtopohjavuokaa, vuoan pohja on hyvä päällystää leivinpaperilla. Reunat voideltiin.

Lisäksi vuoka asetettiin uunissa uunipellin päälle, jos taikinaa olisi valunut. Irtopohjavuoassa oli se etu, että kypsän kakun sai helposti ja kauniisti esille.

Toimii myös gluteenittomana

Käyttämäni suklaa oli 70-prosenttinen tumma suklaa.

Ohje toimii myös gluteenittomana, kun jauhoina käyttää vaaleita gluteenittomia jauhoja.

Kakku oli ihanaa tuoreeltaan. Maistelusta ylijäänyt kakku oli yön yli jääkaapissa, mikä luonnollisesti muutti sisuksen rakennetta hieman tiiviimmäksi. Lakritsan maku oli voimakkaampi seuraavana päivänä.

Jos kakkua tarjotaan valmistamisesta seuraavana päivänä, suosittelen, että se nostetaan huoneenlämpöön reippaasti ennen tarjoilua, esimerkiksi jopa pari tuntia aiemmin.

Resepti: Teemu Aura, Viikonloppu lautasella, Cozy Publishing 2019